La minute par minute des Oscars 2020: Brad Pitt, “Toy Story 4” et “Parasite”, avec un meilleur scénario, les premiers gagnants

Avec une actrice et chanteuse musicale Janelle Monae commencé les 92e Oscars à Los Angeles, en Californie, qui accorde la Académie hollywoodienne des arts et des sciences du cinéma en reconnaissance des meilleures productions du septième art en 2019. La cérémonie a lieu dans le Théâtre Dolby des anges. Et comme l’année dernière, n’a pas d’hôte unique: Les acteurs et actrices eux-mêmes sont responsables de l’annonce des gagnants.

Appel à l’humour, Steve Martin et Chris Rock Ils ont ouvert le gala après le spectacle de Monae. Et bien sûr, ils en ont plaisanté: «Nous étions tous les deux hôtes, mais nous ne le sommes plus. C’est un pas en arrière … », ont-ils dit en riant. “Est Brad Pitt. Je le vois et c’est comme se regarder dans le miroir », a avoué Rock. «J’ai adoré la première saison de Irlandais“, Ils ont dit Martin Scorsese, faisant appel à la longue durée du film de Netflix.

Annoncé par Regina King, meilleur acteur de soutien Ce fut la première statuette livrée. Et le gagnant est…Brad Pritt! “Merci. C’est un honneur … L’industrie cinématographique ne serait pas si bonne sans (Quentin) Tarantino», A déclaré Pitt à propos du directeur de Il était une fois à Hollywood. «Pour mes enfants! Je les adore », a conclu un discours qui semblait remplir les 45 secondes demandées par l’organisation:« C’est plus que ce que le Sénat (américain) a donné à John Bolton»A-t-il déploré.

Comme la distinction pour Brad Pitt, le prix pour meilleur film d’animation C’était aussi ce qui était attendu: il l’a pris Toy Story 4. “C’est une lettre d’amour à la famille”, a déclaré les cinéastes à propos de l’histoire, et un classique. Le prix est venu immédiatement court métrage d’animation: le délicieux L’amour des cheveuxdont les six minutes sont disponibles en Youtube, est resté avec le prix. Et dans le discours de ses créateurs est venue la première mention de Kobe Bryant: Le basketteur décédé s’est vu remettre la statuette.

Ensuite est venu l’un des moments les plus spéciaux de la nuit: les 11 artistes qui ont joué Elsa dans Congelé 2, en doublage dans différentes langues, ils ont chanté la chanson “Dans l’inconnu », lié à une chanson traditionnelle norvégienne.

Diane Keaton et Keanu Reeves Ils ont présenté … moment! Parce qu’il ne s’agit plus d’une paire: il y a des années, il a été déclaré – avec une grande insistance – que les acteurs sortaient ensemble. Pour l’instant, en annonçant le prix à meilleur script, entre Diane et Keanu une grande complicité a été perçue. Enfin, l’important: Parasite Il a obtenu ce prix, et Keaton a failli laisser tomber l’enveloppe quand il l’a ouverte (à deux pas du bêtisier). “C’est le premier Oscar pour la Corée du Sud”il a dit une pure fierté Bong Joon-ho, le réalisateur de ce chef-d’œuvre.

Quel est le meilleur court métrage d’action réelle? La fenêtre du voisinde Marshall Curry, qui aborde un problème très actuel: le lien que nous avons ressenti avec la vie de personnes inconnues. Conception de la production: Il était une fois … à Hollywood; Le film de Tarantino montre une reproduction impeccable de Los Angeles des années 70. Dans le même sens, Petites femmes il a gardé la statuette pour conception de costumes: les costumes d’époque de la nouvelle adaptation du roman de Louisa May Alcott ils sont merveilleux. Ford contre Ferrari il a remporté le prix montage sonore: le bruit des moteurs du film Matt Damon et Christian Bale C’est une symphonie qui vous invite à fermer les yeux devant l’écran et à en faire chouchouter les oreilles. Dans les deux meilleur mixage sonore comme photographie c’était pour la guerre 1917de Sam Mendes, qui a lieu dans le Première Guerre mondiale.

Il meilleur script adapté c’était pour Jojo Rabbit, le film sur le garçon allemand qui doit Adolf Hitler En ami imaginaire. “Il semble léger, je pensais qu’il pesait plus”, a plaisanté le réalisateur. Taika Waititi avoir la statuette tant attendue dans ses mains. Merci à toutes les personnes que je veux remercier … Mais je ne me souviens pas. “Cependant, le Néo-Zélandais s’est souvenu à qui il devait:” Je remercie ma mère de m’avoir donné le livre que j’ai adapté. Sinon, il n’y aurait pas eu de film. »

Dans une catégorie très diversifiée – avec des réalisations de différents pays – le meilleur documentaire est Usine américaine, de la production nord-américaine. Il s’arrête chez un milliardaire chinois qui décide d’ouvrir une usine au pied d’une usine abandonnée de General Motors dans l’Ohio. Comme meilleur court métrage documentaire gagné Apprendre à faire de la planche à roulettes dans une zone de guerre (si vous êtes une fille).

En moyenne, la cérémonie a distingué meilleure actrice dans un second rôle: avec son interprétation impeccable d’un avocat en L’histoire d’un mariage, Laura Dern Il se consacre à son premier Oscar (il avait déjà été nominé à deux autres reprises). «Ils disent que vous ne devriez pas connaître vos héros, mais si vous avez la bénédiction, ce sont vos parents. Ce sont mes héros! », A déclaré près d’une larme Dern qui aura 54 ans ce lundi 10 février. Et dans le film Netflix, il fait un monologue franc sur le patriarcat qui restera en mémoire.

Il y avait une comédie musicale qui allait directement à la nostalgie. Parce qu’après un clip qui a rassemblé différentes chansons classiques du cinéma (comme Rocky, Retour vers le futur et Dirty Dancing, entre autres), est apparu sur la scène Eminem interpréter votre réussite “Perdez-vous”, de la 8 milles, le film qui l’a eu comme protagoniste à côté du souvenir Brittany Murphy.

Avec 11 nominations, blagueur, le film de Todd Phillips mettant en vedette un extraordinaire Joaquin Phoenix, est celui qui participe au plus grand nombre de trois. Dans le plus important, le meilleur long métrage, sera mesuré avec Il était une fois … à Hollywood, L’Irlandais, Parasite, 1917, L’histoire d’un mariage, Jojo Rabbit, Petites femmes et Ford contre Ferrari.

Sur le tapis rouge, l’actrice Natalie Portman Il portait une robe sur laquelle étaient gravés les noms de différents réalisateurs, dans un signe clair de désaccord car dans la catégorie du meilleur réalisateur il n’y a que des références masculines. Déjà lors de la cérémonie, Steve Martin et Chris Rock – deux des hôtes – ont souligné cette circonstance.

Le directeur Spike leePour sa part, il a également rendu hommage à Kobe Bryant en smoking aux couleurs de Los Angeles Lakers et le nombre 24 que l’athlète inoubliable utilisera.