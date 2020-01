La mission Solar Orbiter se prépare à balayer les zones inconnues du Soleil | L’avenir

Il y a plus de dix ans que la mission Solar Space Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA) a fait ses premiers pas et est maintenant prête à décoller dans dix jours vers le Soleil, dont elle veut dévoiler certains de ses secrets et observer pour la première fois son régions polaires

Solar Orbiter, avec un budget de 1800 millions d’euros (1980 millions de dollars), diffère des autres missions en ce que grâce à ses dix instruments, vous pouvez observer ce qui se passe dans le Soleil et en même temps étudier l’environnement entourant la sonde. Autrement dit, vous saurez non seulement ce qui se passe autour de vous, mais pourquoi.

Les mystères du champ magnétique

De plus, pour la première fois, une ingéniosité humaine pourra observer les régions polaires de notre étoile, grâce à sa trajectoire unique, où certains des mystères du fonctionnement du champ magnétique solaire sont cachés.

La mission de l’ESA a la participation de la NASA, qui a collaboré sur certains des instruments et sera responsable du lancement de Solar Orbiter sur une fusée Atlas V, qui partira à 23h15 heure locale en Floride (04h15 GMT le 8 Février) de la base historique de Cap Canaveral (États-Unis).

Les derniers détails avant le décollage ont été communiqués mardi à la presse au siège de l’ESA dans la ville madrilène de Villanueva de la Cañada.

Ce centre sera en charge du contrôle des instruments Solar Orbiter, de la planification de la mission scientifique, ainsi que de la collecte et du téléchargement des données, explique la coordinatrice des opérations d’instrumentation, Anik De Groof.

Après le décollage, nous devrons attendre fin juillet pour que la sonde soit déclarée pleinement opérationnelle, même si les premières données arriveront un peu plus tôt, indique le responsable du développement de l’infrastructure scientifique de Earth Orbiter, Luis Sánchez.

Au plus près du Soleil

La sonde, un cube d’environ trois mètres, ne s’approchera “que” de 42 millions de kilomètres de notre étoile “, le plus près possible et prendra des photos, avec la technologie actuelle”, selon le directeur scientifique du projet. , Yannis Zouganelis.

À cette distance, Solar Orbiter devra résister, sur la face exposée au Soleil, à une température de 520 degrés. “C’est comme être dans un four à pizza”, selon la comparaison choisie par le directeur scientifique de l’ESA, Günther Hasinger, qui a expliqué à Efe qu’il s’agissait d’une mission “très extrême”.

Les températures élevées sont l’un des défis les plus importants auxquels nous avons été confrontés, mais augmentées par le fait que le visage non exposé à l’étoile sera inférieur à zéro. En seulement trois mètres, il y aura plusieurs centaines de degrés de différence.

Pour protéger la sonde, un écran thermique a été conçu pour couvrir l’une de ses faces, essentiellement en titane et recouvert d’une substance artificielle nouvellement créée. Mais en plus, trois “fenêtres” doivent être conçues sur ce bouclier pour regarder le soleil. “Un grand défi qui a été résolu par l’industrie européenne”, explique Hasinger.

Solar Orbiter cherche à répondre à quatre questions fondamentales, dont la façon dont le champ magnétique solaire est créé, quelle est son origine et comment le vent solaire est créé et propagé.

Il étudiera également les émissions de la masse coronale, dont on ne sait pas encore comment elles sont générées et propagées, ni comment elles se déplacent et envahissent la héliosphère les particules d’énergie qui génèrent ces explosions.

Éruptions solaires

Enfin, la sonde tentera de répondre à la façon dont le champ magnétique du Soleil est produit à l’intérieur de l’étoile, connue sous le nom de dynamo solaire, a ajouté Zouganelis.

Toute vie dépend du Soleil et “nous avons encore quelques mystères à résoudre” sur son fonctionnement qui influencent la Terre, car, a déclaré Hasinger, les éruptions éoliennes et solaires peuvent causer des problèmes dans les satellites et le rayonnement solaire affecte astronautes

“Nous voulons comprendre la météo (météo) du Soleil et pour cela nous devons connaître les forces et les mécanismes qui les produisent” afin de prévoir et de prévenir ses effets. EFEfuturo