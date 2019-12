La mobilisation en France contre la réforme des retraites se réunit 23 jours

La mobilisation en France contre la réforme des retraites fête ses 23 jours = (Photos + Vidéo + Infographie) = Paris, 27 déc.2019 (.) – La mobilisation sociale contre la réforme des retraites en France, est entrée ce vendredi dans sa vingt-troisième journée, devenant dans l'action de ce type plus longtemps depuis les grèves de 1995. Le week-end prochain, dans lequel de multiples déplacements sont prévus pour les vacances de fin d'année, continuera à être "très perturbé" dans les transports publics du fait de la grève partielle chez l'opérateur ferroviaire SNCF, notamment chez les machinistes, bien que l'indice des grévistes ait baissé. A Paris, cinq des 16 lignes de métro de la capitale ont été fermées ce vendredi, mais dans les derniers jours elles ont toutes fermé, sauf le Philippe Martinez, secrétaire général du syndicat CGT, a de nouveau exigé ce vendredi que le gouvernement retire son projet de réforme. Le gouvernement souhaite fusionner les 42 plans en un seul système de retraites différentes qui marquent parfois des âges de retraite différents compte tenu des spécificités des différentes professions telles que les danseurs de ballet, les conducteurs de train, les pilotes d'avion, les policiers ou les pompiers. La manifestation a dépassé la durée de la grève gigantesque de vendredi. Les transports de novembre et décembre 1995, également déchaînés par une tentative du gouvernement de réformer le système de retraite et qui a finalement été retiré.Plusieurs manifestations sont attendues ce samedi dans toute la France. Les mobilisations se poursuivront la semaine prochaine. Contrairement au souhait du président Emmanuel Macron, les syndicats ont refusé une trêve de Noël et les manifestations se sont poursuivies. Le 9 janvier, les syndicats prévoient une nouvelle journée de manifestations de masse et de manifestations interprofessionnelles bur-bow / bfa / jg / me / jvb