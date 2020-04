La moitié de la population argentine vit dans des agglomérations de plus de 500 000 personnes

Comme on pouvait s’y attendre, Le président Alberto Fernández a annoncé la prolongation de 14 jours supplémentaires de la quarantaine qui affecte la plupart de la population, ainsi que de l’activité productive et commerciale, jusqu’au 10 mai, date à laquelle elle se développera sûrement à nouveau.

Mais aussi, comme prévu, le président a annoncé l’assouplissement progressif de l’isolement obligatoire, afin de répondre aux besoins de génération de revenus des secteurs gravement touchés, mais “sans mettre en danger la santé de la population”.

Par conséquent, dans un premier temps, le président a accepté, après la réunion avec tous les gouverneurs et le consensus des conseillers de santé, de maintenir le total des habitants dans les centres urbains de plus de 500 000 personnes isolés.

Selon les dernières données de l’Indec Permanent Household Survey, En décembre 2019, il s’agit d’un univers de 22,8 millions, soit près de la moitié de la population totale du pays.

Répartition géographique des grands centres urbains

* Matchs du Grand Buenos Airess, hors Gran La Plata 12,32 millions de personnes;

* Ville Autonome de Buenos Aires 3 millions d’habitants;

* Grand Córdoba 1,6 million;

* Grand chapelet 1,3 million;

* Grand Mendoza 1 million;

* Great Tucumán-Tafí Viejo 897 mille;

* Grand San Juan 533 mille; y

Clarifie le rapport du Indec: «Les informations de base correspondent aux processus particuliers du recensement de 2001 et 2010 au niveau de la fraction et de la radio enquêtés avec les domaines de l’enquête permanente auprès des ménages pour chaque agglomérat mis à jour en 2018 et aux estimations et projections de la population urbaine dans les maisons privées“

Mais en outre, le gouvernement attendra les analyses techniques de chacune des 24 provinces, et de leurs municipalités, sur la propagation du coronavirus COVID-19, avec moins de 500 mille habitants, pour ordonner l’autorisation de la passabilité des personnes et des activités productives et commerciales, sans compromettre le changement de tendance du ralentissement du taux de contagion de la maladie.

Mais encore le président a recommandé que, dans le cas des exclus, comme ceux à qui l’on accorde un permis de sortie temporaire, «sortez avec des jugulaires, gardez vos distances et prétendez faire attention à la propreté personnelle et aux vêtements à votre retour. Si nous maintenons ce soin, nous réduisons les risques de contagion ».