La montre de luxe de Cristiano Ronaldo d’une valeur de 485 000 $ avec celle présentée à Dubaï

Le luxe et les exubérances dans la vie de Cristiano Ronaldo Ils sont déjà une monnaie courante. Le Portugais est l’un des athlètes les mieux payés au monde et l’apparence publique à domicile le prouve. Cette fois, CR7 il a marché avec la Rolex la plus chère du monde lors de la Conférence sportive internationale de Dubaï et a attiré l’attention sur la valeur de son accessoire.

Il s’agit Modèle Rolex GMT-Master Ice, préparé en 2007 et qui n’est plus produit. Il est reconnu comme le plus cher fabriqué par la célèbre firme suisse à ce jour et a une valeur de 485 350 $. Sa luminosité imposante est due à sa composition Or blanc 18 carats et près de 30 carats de diamants qui couvrent le boîtier, le bracelet et même le cadran. Il possède également un boîtier de protection de 13 millimètres qui le rend submersible jusqu’à 100 mètres sous l’eau.

Bien sûr, cette pièce opulente n’est même pas près d’être la montre la plus chère de la planète, elle n’est même pas la plus précieuse que la Commandant car en 2018, il a été vu avec un Caviar Tourbillon de Jacob & Co Fabriqué exclusivement pour le joueur de 34 ans et avec une valeur de 2,5 millions de dollars.

En outre, Ronaldo il portait deux anneaux des quantités considérables dans sa main gauche: un avec un diamant jaune des Canaries situé sur le doigt principal, évalué à 261 000 $ et une bague à l’annulaire pour un coût de 65 400 $. Pour laisser un solde total d’un peu plus 800 mille dollars de haute joaillerie portés dans une main.

Ces ostentations ne représentent pas une grosse dépense pour le capitaine de l’équipe portugaise puisque selon le magazine Forbes il a un revenu annuel de 109 millions de dollars correspondant à la somme de son salaire et des prix reçus en tant que footballeur professionnel pour la Juventus (65 millions) et ses nombreux sponsors (44 millions). Cela fait le deuxième athlète le mieux payé de 2019, juste derrière Lionel Messi, qui a remporté 127 millions de dollars américains.