La mort des enfants wichi en Argentine, entre faim et oubli

“Pour les créoles, nous ne sommes pas que des ordures”, résume Valerio Cobos, Cacique Wichi, le peuple originaire du nord de l’Argentine qui subit la mort de ses enfants. Depuis janvier, huit personnes souffrant de malnutrition et deux autres sont décédées en raison de causes liées au manque d’eau et de nourriture.

Dîme au siècle dernier par l’extermination créole, les indigènes argentins représentent à peine 2,38% des 45 millions d’habitants répartis en 31 ethnies, selon le recensement de 2010.

Dans le nord-ouest, la zone la plus pauvre du pays, Salta est la province avec la plus grande population indigène (6,5%), la majorité wichi, qui vit dispersée dans les zones rurales et survit grâce à la vente de charbon et d’artisanat.

Valerio dirige une cinquantaine de familles qui résistent à l’avancée de la ville d’Embarcación, érigée sur des terres que les wichis revendiquent.

De nombreuses femmes ne parlent que le wichi et refusent d’aller dans les hôpitaux où il n’y a pas d’interprètes. Après la série de décès d’enfants, le gouvernement de Salta a décrété l’urgence socio-sanitaire.

Dans les bras du ministre de la Santé de Salta, le pédiatre Josefina Medrano, une fillette de 5 ans est décédée en février dans un hôpital à la frontière avec la Bolivie et le Paraguay.

“Cela dure depuis de nombreuses années à Salta”, a-t-il reconnu. Jusqu’à présent, aucun gouvernement n’y a remédié.

Mision Chaqueña, à 310 km au nord de la ville de Salta, est la plus grande communauté de Wichi avec environ 8 000 habitants.

Certains vivent isolés dans ce paysage de montagne fermée aux étés torrides et aux hivers rigoureux.

Les plus chanceux ont l’électricité, pas d’eau potable. Les images de diarrhée, de vomissements, d’herpès et de parasites sont fréquentes.

La prothèse complète est un privilège des enfants, le chagas un dénominateur commun et la dengue une menace constante.

À Mission Chaqueña, une école primaire et secondaire bilingue fonctionne, mais face à la pauvreté, beaucoup cessent de fréquenter. “Les vêtements, les chaussures, si vous n’avez pas à manger, vous ne pouvez pas”, justifie Elsa Rojas, une mère analphabète de deux enfants.

L’enseignante de Wichi, Rosa Rodríguez, s’inquiète du manque d’espoir. “Depuis le mois de janvier, quatre adolescents se sont suicidés, nous avons besoin d’eux pour continuer leurs études”, dit-il en disant que le dernier suicide, d’un adolescent de 16 ans, s’est produit il y a deux semaines lorsqu’il s’est pendu à un arbre.

Bien que de nombreuses mères reçoivent une aide sociale de l’État pour leurs enfants de moins de six ans, la prestation est d’environ 2 600 pesos par mois (40 dollars) et n’atteint que celles documentées dans une population où l’enregistrement est irrégulier.

La bureaucratie et les distances conspirent également.

C’est ce que sait Estela Cabral depuis environ 60 ans. Son fils José, 37 ans, est atteint d’une méningite dont il a souffert à l’âge de six mois. Il n’a jamais reçu de pension.

Pendant quatre ans, il s’occupe également de son fils Angel, 40 ans, paraplégique après s’être fait tirer dessus dans le temple dans un suicide raté “par manque de travail et d’alcool”, selon sa mère.

De l’avis de Rodolfo Franco, médecin de Buenos Aires à la tête de la seule salle de santé de Mision Chaqueña, les indigènes meurent “de faim et de soif, de malnutrition, de déshydratation, de manque de travail et d’avenir”.

Dans son hôpital branlant, tout manque. Le lit d’accouchement est tombé en panne il y a six mois et la sage-femme, Balbina Gutierrez, est ravie d’en avoir un autre pour que les mères n’aient pas à accoucher en tant qu’équilibreuses.

“Nous avons besoin de draps, ils sont très cassés et désinfectants”, énumère-t-il.

Il n’y a pas d’ambulance et la plus proche se trouve dans un autre hôpital à 45 km par un chemin de terre.

“Il n’y a ni réchauds ni ventilateurs”, se plaint le Dr Franco. Pas de jours de congé car il est le seul médecin.

À Mision Chaqueña, les wichi collectent l’eau de pluie ou l’extraient avec une pompe qui fonctionne quelques heures par jour.

“L’eau sort avec des vers rouges, parfois jaunes et sort des tambours noirs, tu vois?”, Montre Maria à l’..

Les conteneurs sont des conteneurs d’herbicides qui jettent les fermes voisines, où les tomates et les poivrons débordent.

«Nous voulons de la bonne eau à boire, pour faire un verger», explique Isabel Rojas, une wichi de 50 ans.

Au soleil, les tambours montrent des vers et des insectes. Isabel ramasse un peu dans un bol, la recouvre de sa chemise comme filtre et boit.

Les autorités ont déployé des unités de traitement des eaux. Un centre de récupération nutritionnelle pour enfants avec douze lits fonctionne dans la région et la Croix-Rouge a annoncé son aide, mais à Mission Chaqueña, ils attendent toujours.

Pour Nora Segundo, chef du voisin Carboncito, le temps presse.

“Combien de temps allons-nous attendre et continuer d’attendre et d’attendre? Il y a beaucoup de garçons morts. Ma fille de 4 ans souffre de malnutrition, je ne sais pas quoi faire.”