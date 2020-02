La mort d’un touriste chinois est la première à cause d’un coronavirus en Europe

Par Winni Zhou et Michel Rose

SHANGHAI / PARIS, 15 février (.) – Un touriste chinois âgé infecté par le coronavirus est décédé en France, a déclaré samedi Paris, devenant le premier décès en Europe et le quatrième en dehors de la Chine continentale en raison d’une épidémie qui Cela a secoué le monde.

L’épidémie, qui aurait son origine dans un marché d’animaux sauvages dans la ville chinoise de Wuhan, a fait des ravages sur la deuxième plus grande économie du monde et a constitué un défi majeur pour le Parti communiste au pouvoir.

Les derniers chiffres de Beijing samedi ont montré 66 492 cas et 1 523 décès, principalement dans la province centrale du Hubei. En dehors de la Chine continentale, il y a eu environ 500 cas dans environ deux douzaines de pays et territoires, avec quatre décès au Japon, à Hong Kong, aux Philippines et en France.

Dans le cas français, le Chinois de 80 ans est décédé à l’hôpital Bichat de Paris d’une infection pulmonaire due à un virus pseudo-grippal, a déclaré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.

Après des vacances prolongées du Nouvel An lunaire, la Chine doit de toute urgence reprendre le travail. Mais certaines villes restent fermées, les rues sont désertes, les employés sont nerveux et des interdictions de voyager et des ordonnances de quarantaine sont en vigueur dans tout le pays.

Ceux qui reviennent à Pékin après les vacances ont reçu l’ordre de subir une auto-quarantaine de 14 jours pour empêcher la propagation du virus.

De nombreuses usines n’ont pas encore rouvert.

Bien que cette semaine, il y ait eu un certain espoir que la maladie pseudo-grippale atteigne un pic en Chine, les chiffres continuent d’augmenter et il a été difficile de discerner une tendance, en particulier après une recatégorisation qui a élargi la typification des cas.

Le plus grand nombre de cas en dehors de la Chine a été sur un bateau de croisière, le Diamond Princess, mis en quarantaine devant le port japonais de Yokohama. Sur les 3 700 passagers et membres d’équipage à bord, 285 personnes ont été testées positives et emmenées à l’hôpital.

Les Etats-Unis ont annoncé samedi qu’ils prévoyaient d’envoyer un avion pour récupérer les passagers américains et les ramener chez eux, où ils risquent encore deux semaines d’isolement “par précaution”.

“Ils sont très préoccupés par la propagation du virus, et il n’y a pas de bon moyen de transporter des personnes du Japon sans un transfert possible du virus, c’est donc logique”, a déclaré à . Sawyer Smith, un passager de 25 ans.

