La mort qui a scandalisé Edomex: un homme est mort dans les séparos et sa famille a blâmé la police d’Ecatepec

Samedi matin, un homme est décédé dans les locaux du bureau de conciliation, situé dans le quartier de Las Américas, dans la municipalité d’Ecatepec, dans l’État de Mexico, après avoir été arrêté par des éléments de la police municipale.

Selon les informations publiées par les autorités municipales, l’homme a été arrêté par la police locale alors que l’ivrogne avait modifié l’ordre sur la voie publique, selon un communiqué émis par la même institution, qui indique également que la personne est décédée d’une crise d’asthme.

Cependant, la version de la famille contraste avec celle publiée par les autorités. Selon la sœur du défunt, l’homme a été arrêté à son arrivée dans les locaux de la police pour sa fille, une mineure, qui avait été arrêtée. Après une dispute avec les agents, ils l’ont arrêté et emmené dans les locaux du bureau de conciliation.

A cet endroit, selon la sœur, dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, ils ont battu le détenu à l’origine de sa mort. La femme dit qu’elle est allée là où son frère devait l’aider. Là, un juge a imposé une amende de 1 200 pesos pour le libérer, mais a averti que son frère Il était déjà en mauvaise santé, alors il a demandé de l’aide médicale à son frère, qui a dit qu’il avait été refusé. Lorsqu’il est revenu pour payer une caution, son parent était déjà mort.

C’est alors que des proches de l’homme et des voisins ont fait irruption dans les locaux du tribunal et pris les installations pour protester contre l’arrestation et la mort de cette personne.

L’enregistrement montre un homme à côté de la sœur du défunt, accusant les autorités municipales de ne pas avoir fait attention à arrêter le commandant de cette région, malgré les anomalies et les abus qui ont été enregistrés au détriment des citoyens: “Nous avons de nombreux bureaux qui ont été remis à la présidence, où ces faits sont dénoncés.”

LLes autorités d’Ecatepec ont indiqué que le chef du conciliateur et un agent de la police municipale avaient été mis à la disposition du procureur de la République pour faire sa déclaration et dégager ses responsabilités légales.

Le maire, Fernando Vilchis, Il a indiqué que son gouvernement fournirait toutes les facilités au FGJEM pour mener les enquêtes correspondantes afin de clarifier les faits «dans les plus brefs délais».

Le 10 janvier, les autorités du procureur de l’État du Mexique ont arrêté Víctor Manuel «N», alias el Trompas, 43 ans, qui était chef de secteur de la police municipale d’Ecatepec, pour sa participation présumée à Vol dans un magasin Elektra.

Le parquet a déclaré que l’élément avait fait l’objet d’une enquête pour plusieurs vols dans le grand magasin, pour avoir prétendument “protégé les sujets qui avaient commis les agressions”.