La musique rock aux acides aminés aide à construire de nouvelles protéines

Les 20 acides aminés qui composent les éléments constitutifs d’une protéine contiennent des liaisons chimiques qui vibrent à différentes fréquences. Markus Buehler, scientifique et ingénieur des matériaux au Massachusetts Institute of Technology, a codé ces informations, ainsi que les motifs de pliage complexes des protéines, afin qu’elles puissent être représentées comme des propriétés musicales telles que le volume, la vitesse et les mélodies simultanées (connues dans la théorie musicale comme contrepoint).

Les chercheurs sont ensuite allés plus loin dans leur travail. En alimentant les interludes musicaux générés à partir de protéines connues dans un réseau de neurones, l’équipe a formé le système d’intelligence artificielle à développer de nouvelles variations de ces rythmes – des représentations musicales de protéines qui n’existaient pas encore.

En déterminant dans quelle mesure les rythmes nouvellement générés pouvaient différer de ceux des protéines connues, Buehler et son collègue Chia-Hua Yu de M.I.T. et l’Université nationale Cheng Kung de Taïwan a contrôlé la similitude ou la différence de la structure des protéines nouvellement générées. Les chercheurs ont ensuite construit des modèles atome par atome des protéines nouvellement conçues pour déterminer leur stabilité. Buehler et Yu ont décrit leurs découvertes cette semaine dans APL Bioengineering.

Les protéines font partie intégrante de tous les êtres vivants, des membranes cellulaires aux os, au cartilage, à la peau et au sang. La conception de nouvelles protéines pourrait conduire à une nouvelle génération de médicaments contre la maladie, à des enzymes améliorées et à une foule d’autres biomatériaux hautement performants.

La fonction et la stabilité des protéines dépendent non seulement de leur séquence particulière d’acides aminés, mais de la façon dont les acides aminés sont assemblés en une structure tridimensionnelle torsadée ou plissée. Il peut être difficile d’évaluer ces petits détails à l’aide d’algorithmes ordinaires ou de programmes de visualisation, soutient Buehler. Un microscope nécessiterait de multiples grossissements simultanés pour voir toute la sous-structure d’une protéine, note-t-il. En revanche, «notre oreille peut capter – d’un seul coup – toutes les caractéristiques hiérarchiques» de cette substance, dit-il. «C’est un moyen élégant pour notre cerveau d’accéder aux informations stockées dans la protéine.»

Les scientifiques ont utilisé la sonification, le processus de conversion des informations en sons, pour mieux conceptualiser les données dans une foule d’autres domaines de recherche, de la détection du cancer à l’analyse de la météo spatiale. «Nous pensons que l’analyse du son peut réellement nous aider à mieux comprendre le monde matériel – la science -», déclare Buehler.

La traduction de la structure des protéines en octets sonores est loin d’être arbitraire, note Buehler, qui joue du piano, de la guitare et de la batterie en plus de composer de la musique. Par exemple, des portions d’une protéine avec une forme de tire-bouchon serré (appelée hélice alpha) sont représentées par une succession rapide de notes, tandis que les protéines qui forment une structure de feuille plissée moins dense (appelée feuille bêta) sont jouées plus lentement. Les régions qui se chevauchent dans une protéine, reflétant ses plis tridimensionnels caractéristiques, sont représentées par un contrepoint, ou mélodie contre mélodie.

Une protéine, avec son ensemble complexe de plis et de nombreux points de contact, génère des concepts musicaux intrigants qui peuvent aider les ingénieurs en protéines. “La relation entre la structure des protéines et la notation musicale est très claire et a le potentiel d’identifier de nouvelles protéines pour une gamme d’applications biotechnologiques”, commente Carole Perry, chimiste qui dirige un groupe de recherche sur les matériaux biomoléculaires à l’Université de Nottingham Trent en Angleterre. * ” Il est toujours excitant de voir l’interaction entre les arts et les sciences déboucher sur de nouvelles idées », ajoute-t-elle.

Pour concevoir de nouvelles protéines en utilisant le son et un réseau de neurones, un humain n’est pas nécessaire pour interpréter la symphonie biologique, reconnaît Buehler. «Si nous voulons utiliser le [sonification] d’une manière plus artistique, alors, bien sûr, nous voulons écouter et explorer », dit-il.

“Tout comme dans une peinture, les nouveaux sons protéiques sont comme une nouvelle palette de couleurs qui pourrait être inventée – des couleurs que personne n’a jamais vues – mais qui peuvent maintenant être utilisées pour créer de l’art”, dit Buehler. Ces sons incluent l’infâme pic de protéines du virus qui cause COVID-19 et une symphonie réelle composée d’acides aminés sonifiés provenant de trois protéines.

Dans le cadre d’un travail de suivi, Buehler et ses collègues prévoient d’examiner la structure des protéines qu’ils ont conçues pour déterminer l’utilité de ces molécules, soit en les comparant à des protéines connues, soit en les testant en laboratoire. La méthode de sonification pourrait également être améliorée en ajoutant des informations telles que les angles de flexion des protéines pliées. L’électronica moléculaire continue donc.

* Note de l’éditeur (18/03/20): Cette phrase a été modifiée après publication pour corriger le domaine d’expertise de Carole Perry.