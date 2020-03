La musique stimule-t-elle vos performances cognitives?

La musique rend la vie meilleure à bien des égards. Il élève l’humeur, réduit le stress et soulage la douleur. La musique est saine pour le cœur, car elle peut abaisser la tension artérielle, réduire la fréquence cardiaque et diminuer les hormones de stress dans le sang. Il nous relie également aux autres et renforce les liens sociaux. La musique peut même améliorer l’endurance de l’entraînement et augmenter notre plaisir d’activités difficiles.

Le fait que la musique puisse rendre une tâche difficile plus tolérable peut être la raison pour laquelle les élèves choisissent souvent de l’écouter tout en faisant leurs devoirs ou en étudiant pour les examens. Mais écouter de la musique est-il le choix intelligent pour les étudiants qui souhaitent optimiser leur apprentissage?

Une nouvelle étude réalisée par Manuel Gonzalez du Baruch College et John Aiello de l’Université Rutgers suggère que pour certains étudiants, écouter de la musique est en effet une sage stratégie, mais pour d’autres, elle ne l’est pas. L’effet de la musique sur le fonctionnement cognitif ne semble pas être «universel», mais plutôt dépendre, en partie, de votre personnalité, en particulier de votre besoin de stimulation externe. Les personnes ayant une forte exigence pour une telle stimulation ont tendance à s’ennuyer facilement et à rechercher des entrées externes. Ces individus font souvent pire, paradoxalement, lorsqu’ils écoutent de la musique tout en se livrant à une tâche mentale. Les personnes ayant un faible besoin de stimulation externe, en revanche, ont tendance à améliorer leurs performances mentales avec la musique.

Mais d’autres facteurs jouent également un rôle. Gonzalez et Aiello ont adopté une approche assez sophistiquée pour comprendre l’influence de la musique sur la performance intellectuelle, évaluant non seulement la personnalité de l’auditeur mais aussi la manipulation de la difficulté de la tâche et de la complexité de la musique. Le fait que les élèves connaissent un avantage ou une pénalité de la musique dépend de l’interaction de la personnalité de l’apprenant, de la tâche mentale et de la musique.

Dans l’étude, les participants ont d’abord rempli l’échelle de prédominance de l’ennui, qui est un test de personnalité utilisé pour déterminer le besoin de stimulation externe. Ils se sont ensuite livrés à une tâche cognitive facile (recherche de la lettre A dans les listes de mots) et plus difficile (se souvenir des paires de mots). Pour contrôler les effets de la pratique et de la fatigue, la moitié des sujets ont d’abord terminé la tâche facile, tandis que l’autre moitié a terminé la tâche difficile en premier. Les participants ont terminé les deux tâches dans l’une des trois conditions sonores: (a) pas de musique, (b) musique simple ou (c) musique complexe. Toute la musique était instrumentale, et la complexité de la musique a été manipulée en variant le nombre d’instruments impliqués dans la pièce. La musique simple comprenait le piano, les cordes et le synthétiseur, tandis que la musique complexe ajoutait batterie et basse à la pièce simple.

Les données suggèrent que votre décision d’activer (ou de désactiver) la musique pendant vos études devrait dépendre de votre personnalité. Pour ceux qui ont un besoin élevé de stimulation externe, écouter de la musique tout en apprenant n’est pas sage, surtout si la tâche est difficile et / ou la musique est complexe. Sur la tâche simple de trouver les A, les scores de ces sujets pour la condition musicale étaient les mêmes (pour la musique simple) ou significativement moins bons (pour la musique complexe) que ceux pour la condition silencieuse. Sur la tâche complexe d’apprendre des paires de mots, leur performance était pire chaque fois que la musique était jouée, qu’elle soit simple ou complexe.

Pour ceux qui ont peu besoin de stimulation externe, cependant, écouter de la musique est généralement le choix optimal. Sur la simple tâche des résultats A, les scores de ces participants pour la condition musicale étaient les mêmes (pour la musique simple) ou considérablement meilleurs (pour la musique complexe) que ceux pour la condition silencieuse. Sur la tâche complexe d’apprendre des paires de mots, les participants ont montré un avantage faible mais fiable avec la musique à la fois simple et complexe, par rapport au silence.

Les résultats suggèrent qu’il existe des différences individuelles substantielles dans l’impact de la musique sur la fonction cognitive, et donc des recommandations concernant sa présence dans la salle de classe, la salle d’étude ou l’environnement de travail peuvent devoir être personnalisées. Les élèves qui s’ennuient facilement et qui recherchent une stimulation devraient se méfier d’ajouter de la musique au mélange, en particulier de la musique complexe qui peut capter l’attention et consommer les ressources cognitives essentielles nécessaires à la réussite de la tâche. D’un autre côté, les élèves ayant un faible besoin de stimulation peuvent bénéficier de manière significative de la présence de musique, en particulier lorsqu’ils accomplissent des tâches simples et banales.

Cependant, avant que les élèves décident de glisser leurs écouteurs, ils doivent examiner attentivement à la fois leur sélection musicale et la nature de la tâche. Toute la musique utilisée dans la présente étude était instrumentale, et la musique lyrique sera probablement plus complexe. La complexité semble augmenter l’excitation, et la loi de Yerkes-Dodson suggère qu’un niveau d’excitation modéré produit une performance optimale. Lorsqu’il y a trop peu ou trop d’excitation, les performances chutent. Ainsi, les avantages de la musique pour ceux qui ont un faible besoin de stimulation externe qui ont été observés ici pourraient diminuer ou même disparaître avec la complexité supplémentaire des paroles.

De même, l’augmentation de la complexité d’une tâche cognitive peut également réduire ou éliminer les avantages de la musique. Bien que la tâche «complexe» utilisée dans cette étude (apprentissage des paires de mots) n’ait été que modérément difficile, l’augmentation de la complexité, par rapport à la tâche simple, était suffisante pour réduire l’effet positif de la musique. Avec une tâche cognitive très difficile (par exemple, la compréhension de texte ou la préparation à l’examen), même ceux qui ont un faible besoin de stimulation externe peuvent ne pas montrer un tel effet avec la musique.

Avec la bonne personnalité (faible besoin de stimulation), la bonne musique (instrumentale) et la bonne tâche (faible à modérément difficile), la présence de la musique peut améliorer considérablement le fonctionnement cognitif. Compte tenu des nombreux autres avantages physiques, émotionnels et psychologiques de la musique, cet abonnement à Spotify pourrait bien se payer!