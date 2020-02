La mystérieuse étoile fanée Betelgeuse a recommencé à s’éclaircir

Après une mystérieuse séquence de quatre mois qui s’estompe, la star connue sous le nom de Betelgeuse pourrait être sur le point de retrouver son éclat.

Facilement reconnaissable comme «l’épaule» droite de la constellation d’Orion, Bételgeuse est normalement l’une des dix étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Mais il a commencé à devenir plus sombre en octobre de l’année dernière, et à la mi-février, il avait perdu plus des deux tiers de son éclat – une différence perceptible à l’œil nu. Mais l’étoile s’est maintenant éclaircie d’environ 10% par rapport à son point le plus sombre, explique Edward Guinan, astrophysicien à l’Université Villanova en dehors de Philadelphie, en Pennsylvanie, dont l’équipe la suit depuis 25 ans.

«Pour l’instant, il semble que ça touche le fond», explique Andrea Dupree, astronome au Harvard – Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, Massachusetts. “Mais qui sait, peut-être qu’il va tousser et redescendre.” Un groupe d’astronomes amateurs et professionnels, l’American Association of Variable Star Observers, également basée à Cambridge, a également documenté la reprise.

Les raisons de la gradation restent un casse-tête, dit Dupree. Les astronomes ont proposé plusieurs explications, mais aucune n’est suffisante pour expliquer toutes les observations, ajoute-t-elle.

Géant sympathique

Betelgeuse est un favori des astronomes du monde entier. À une distance relativement proche de 220 parsecs (700 années-lumière) du Soleil, la supergéante rouge – un type d’étoile grand mais relativement brûlant – a également été une aubaine pour les astronomes. Bien que sa masse soit à peine une douzaine de fois supérieure à celle du Soleil, ses dimensions sont gigantesques: si Bételgeuse était au centre du système solaire, elle pourrait engloutir toutes les planètes jusqu’à Jupiter.

En conséquence, c’est l’une des rares étoiles qui peut être imagée en détail à partir de la Terre, au lieu d’apparaître comme un seul point de lumière non résolu. Depuis les années 1990, Dupree et d’autres ont pu révéler des caractéristiques à sa surface appelées cellules de convection – des taches de plasma chaud qui remontent à la surface avant de se refroidir et de retomber. Celles-ci sont énormes: alors que les cellules de convection sur le Soleil ont à peu près la taille de la France, celles de Bételgeuse “sont de la taille d’ici à Mars”, dit Dupree.

Parce qu’elle est si brillante, l’étoile peut submerger de nombreux instruments astronomiques de pointe, et l’observer nécessite des mesures spéciales. Dans les observations infrarouges au sol effectuées cette année, par exemple, Dupree et ses collaborateurs ont dû utiliser le télescope en “ mode d’orientation ” – panoramique rapide dans le ciel afin qu’aucune tache sur le capteur de la caméra ne soit exposée trop longtemps à la lumière de Betelgeuse. .

Mais la luminosité de l’étoile n’est pas un problème pour Guinan. Depuis des décennies, son équipe le mesure avec un télescope amateur de 25 centimètres installé dans le jardin de son collègue Richard Wasatonic à Allentown, en Pennsylvanie. L’accès facile a ses avantages pour Wasatonic, dit Guinan. «Nous prenons des données chaque nuit claire, généralement deux nuits par semaine. Chaque fois que le ciel se dégage, il court juste dehors en pyjama. »

Routine brisée

L’équipe de Guinan a documenté un cycle de gradation d’environ 425 jours dans l’étoile, mais normalement la luminosité ne varierait pas plus de 25%. L’année dernière, dit Guinan, il a envisagé de fermer le programme parce que l’équipe «se fatiguait» de la star, mais a finalement décidé de ne pas le faire. «J’ai dit à Richard que si nous nous arrêtions, cela ferait quelque chose», dit-il.

Puis, en octobre, Betelgeuse a commencé à faiblir et, en décembre, la décoloration était devenue si dramatique que Guinan a décidé d’envoyer une alerte en ligne appelée télégramme d’un astronome. Beaucoup d’autres se sont précipités pour observer l’étoile.

L’une des principales explications de la gradation est l’émergence d’une grande cellule de convection exceptionnellement froide. Un autre est que l’étoile pourrait se déplacer derrière un nuage de poussière. Mais Dupree dit que les observations faites jusqu’ici semblent incompatibles. “Le comportement ultraviolet est différent de l’optique, qui se comporte différemment de l’infrarouge.”

Certains ont émis l’hypothèse que les fluctuations irrégulières de la luminosité de l’étoile signifient qu’elle pourrait approcher de la fin de sa vie. La bétélégeuse est estimée à moins de 10 millions d’années, mais les astrophysiciens prédisent qu’elle se terminera par une explosion de supernova au cours des 100 000 prochaines années. Quand ce sera le cas, ce sera un spectacle spectaculaire – pendant des semaines, il sera plus lumineux que la pleine lune et visible pendant la journée. Mais ce qui se passe juste avant qu’une étoile n’explose de cette manière est inconnu, et les astronomes disent que le moment exact de la fin ardente est impossible à prévoir. Pourtant, dit Guinan, “j’applaudis à ce qu’il explose.”

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 26 février 2020.