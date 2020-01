La NASA a présenté ses diplômés, un groupe plus diversifié avec plus de femmes

La NASA a célébré ce vendredi la remise des diplômes de sa dernière promotion d’astronautes lors d’une cérémonie publique à Houston, au cours de laquelle il a honoré un groupe diversifié et équilibré qualifié pour des missions spatiales, y compris le retour des États-Unis sur la Lune et Un éventuel voyage sur Mars.

Les six femmes et sept hommes qui ont suivi plus de deux ans de formation de base ont été sélectionnés parmi un nombre record de 18 000 candidats issus de contextes et de spécialités variés, notamment des pilotes, des scientifiques, des ingénieurs et des médecins.

Le groupe comprend deux candidats de l’Agence spatiale canadienne (ASC), qui participe à un programme de formation conjoint avec les États-Unis depuis 1983. Les autres sont américains.

“Ils sont les meilleurs des meilleurs: ils sont hautement qualifiés et très diversifiés, et ils représentent toute l’Amérique”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine.

La classe comprenait cinq personnes de couleur, dont le premier astronaute irano-américain, Jasmin Moghbeli, qui a participé à des missions de combat par hélicoptère en Afghanistan et a un diplôme d’ingénieur du MIT, et la géologue Jessica Watkins, qui rejoint un poignée de femmes noires dans le programme.

Le groupe, connu sous le nom de “Tortues” portait des costumes bleus et leurs membres se sont présentés pour recevoir leurs épingles d’astronaute en argent, tandis que leurs camarades de classe ont applaudi la première cérémonie publique de remise des diplômes.

La tradition de distribuer des épingles remonte aux astronautes de Mercure 7 qui ont été sélectionnés en 1959. Les participants ont reçu des épingles en or une fois leurs premiers vols spatiaux terminés.

Après avoir été sélectionnée en 2017, la classe a terminé la formation de sortie dans l’espace au laboratoire neutre de flottabilité sous-marine de la NASA, ainsi que la robotique, les systèmes de la Station spatiale internationale et le pilotage des avions d’entraînement T-38, et les leçons Langue russe

Ils sont les premiers à obtenir leur diplôme depuis que la NASA a annoncé le retour du programme Artemis sur la Lune en 2024, cette fois dans son pôle sud. Les États-Unis prévoient de placer le prochain homme et la première femme sur le sol lunaire et d’y établir une station spatiale.

Par conséquent, une partie de la formation du groupe comprenait l’étude des éléments de base de ce programme, qui sont toujours en cours de développement: la fusée Space Launch System, la capsule de l’équipage d’Orion et la station spatiale d’entrée.

Mais la NASA a déjà déclaré que l’équipage de la première mission de retour sur la lune, Artemis 3, sera sélectionné parmi les diplômés précédents.

Les astronautes jouent un rôle actif dans le développement de vaisseaux spatiaux, et le groupe actuel rejoindra finalement les rangs des quelque 500 personnes de l’histoire qui se sont aventurées dans l’espace.

Sa diversité contraste avec les premières années de l’exploration spatiale, dominées par les hommes blancs (dont les 12 personnes qui ont marché sur la Lune), jusqu’à ce que Sally Ride devienne la première femme américaine dans l’espace en 1983, et Guion Bluford en Le premier astronaute noir la même année.

La liste des diplômés comprend le Raja Chari indo-américain, colonel de l’Air Force et ingénieur aéronautique; Frank Rubio, médecin et pilote d’hélicoptères Blackhawk; et Jonny Kim, un Navy SEAL décoré et médecin d’urgence, qui détient un doctorat en médecine de Harvard et un diplôme en mathématiques.

“Quand j’ai entendu parler de la possibilité d’être astronaute de la NASA, je pensais que c’était une plate-forme pas comme les autres où elle pourrait laisser un grand impact sur la prochaine génération et également contribuer à l’exploration spatiale de notre nation”, a expliqué Kim à l’..

Watkins a salué ce qu’il a appelé l’accent de la NASA sur la diversité.

“Je pense que le changement culturel et social peut être lent, même lorsque la tendance va dans la bonne direction”, a-t-il déclaré.

Les nouveaux astronautes au Canada sont Joshua Kutryk, lieutenant-colonel de l’Aviation royale canadienne, et Jennifer Sidey-Gibbons, titulaire d’un doctorat en génie de l’Université de Cambridge, où elle a travaillé comme professeure adjointe au Département de génie.

Interrogé sur les difficultés rencontrées dans sa carrière, Moghbeli a déclaré que certains avaient remis en question sa décision lorsqu’il a décidé de rejoindre l’armée après avoir obtenu son diplôme du MIT.

“Dans un monde après le 11 septembre, mes parents pensaient-ils que j’étais fou? Oui, je suis presque sûr qu’ils l’ont fait”, a-t-il déclaré, mais a ajouté que sa famille lui avait apporté tout son soutien.

“C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui, et je pense que tout le monde ressent la même chose. Mais, cela dit, il y aura toujours des gens qui douteront.”

“Quand j’étais une fille de sixième année et que j’ai dit que je deviendrais astronaute, pensez-vous que tout le monde a dit: ‘Oui, elle deviendra astronaute?’ Probablement pas.”