La NASA met en garde contre une météorite “potentiellement dangereuse” approchant la Terre

Si la pandémie de coronavirus (COVID-19) ne suffisait pas, maintenant le Centre d’étude des objets géocroiseurs (CNEOS) du NASA a révélé qu’un météorite 1,8 à quatre kilomètres de diamètre s’approchera du La terre fin avril.

L’objet baptisé «52768 (1998 OR2)»A été découvert par le NASA dans 1998 et il a été répertorié comme “suffisamment grand pour provoquer des effets mondiaux si elle affecte la La terre“

Salut la Terre, à propos de cet astéroïde dans l’actualité, 52768 (1998 OR2), il passera par la Terre à une distance plus de SEPT fois plus loin que notre Lune! J’ai mis cette * distance * à l’échelle dans le diagramme ci-dessous et agrandi la Terre / Lune pour que vous puissiez les voir pic.twitter.com/591f7T7yXm

Cependant, malgré sa grande taille et sa dangerosité, le agence spatiale a noté que la météorite ne présente pas de risque pour la La terre puisque la distance minimale à laquelle l’objet passera sera six fois plus grande que celle qui sépare notre planète de la La lune.

Il convient de mentionner qu’il est habituel CNEOS qualifier certaines météorites de dangereuses et bien que 23 objets soient ajoutés à la liste, il n’y en a qu’un sur «VP1 2018», Celui qui pourrait avoir un impact 2020 contre le La terreBien que les chances soient très faibles, en plus de sa taille est d’environ deux mètres.

