La NASA sélectionne des entreprises pour développer des atterrisseurs lunaires humains

La NASA a choisi trois sociétés pour développer de nouveaux atterrisseurs lunaires qui transporteront des astronautes à la surface de la lune en 2024 et au-delà.

L’agence a annoncé aujourd’hui (30 avril) qu’elle avait attribué des contrats à SpaceX, une équipe dirigée par Blue Origin et à Dynetics pour concevoir et construire un système d’atterrissage humain pour le programme Artemis, qui vise à établir une présence humaine durable et à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020.

“Avec ces contrats, l’Amérique va de l’avant avec la dernière étape nécessaire pour atterrir les astronautes sur la lune d’ici 2024, y compris le moment incroyable où nous verrons la première femme poser le pied sur la surface lunaire”, a déclaré Jim Bridenstine, administrateur de la NASA, dans un communiqué. déclaration.

“C’est la première fois depuis l’ère Apollo que la NASA a un financement direct pour un système d’atterrissage humain, et maintenant nous avons des entreprises sous contrat pour faire le travail pour le programme Artemis”, a ajouté Bridenstine.

Les récompenses, accordées dans le cadre du programme Next Space Technologies for Exploration Partnerships (NextSTEP-2) de la NASA, sont des contrats à prix fixe d’une valeur totale de 967 millions de dollars pour 10 mois de travail, ont déclaré des responsables de l’agence. La NASA a lancé un appel à propositions en septembre 2019 et les soumissions étaient attendues début novembre de la même année.

La proposition financée par SpaceX se concentre sur son énorme véhicule Starship, que la société développe déjà pour aider à coloniser Mars et permettre une variété d’autres exploits d’exploration ambitieux. Le vaisseau spatial lancera la Terre au sommet d’une énorme fusée Super Heavy, mais le vaisseau spatial atterrira et lancera la Lune et Mars par lui-même, sans avoir besoin d’autres véhicules.

Blue Origin dirigera une soi-disant «équipe nationale» qui comprend les partenaires Lockheed Martin, Northrop Grumman et Draper. Ensemble, ces sociétés vont construire un système en trois étapes qui comprend un véhicule de descente, un véhicule de montée et une étape de transfert, ont déclaré des responsables de la NASA.

Dynetics, basé en Alabama, construira un système en deux étapes comprenant une étape de montée et une étape de descente.

La variété des approches représentées par ces trois propositions est un atout majeur, fournissant une redondance de conception importante, a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable du programme Human Landing System au Marshall Space Flight Center de la NASA à Huntsville, en Alabama, lors d’une téléconférence avec des journalistes aujourd’hui.

La NASA travaillera avec les trois équipes commerciales au cours des 10 prochains mois, évaluant tout le temps leurs progrès. L’agence déterminera pendant cette période quelle (s) équipe (s) effectuera des missions de démonstration; une sélection finale du système d’atterrissage interviendra à un moment donné, ont déclaré des responsables de la NASA.

L’architecture Artemis repose sur la capsule d’équipage Orion de la NASA et l’énorme fusée Space Launch System (SLS), qui lancera des astronautes au large de la Terre. La NASA prévoit également de construire une petite station spatiale en orbite lunaire appelée Gateway, qui servira de point de rassemblement pour les missions avec et sans équipage à la surface lunaire.

Le système d’atterrissage est la dernière pièce majeure d’Artemis, donc le démarrage rapide des travaux de développement est une grande priorité pour l’agence si elle espère atteindre l’objectif de toucher des roues 2024, qui a été fixé par l’administration Trump en mars 2019.

“Nous sommes en route”, a déclaré Douglas Loverro, administrateur adjoint de la NASA pour la Direction des missions d’exploration et d’opérations humaines à Washington, D.C., dans le même communiqué.

“Avec ces prix, nous entamons un partenariat passionnant avec les meilleurs de l’industrie pour atteindre les objectifs de la nation”, a ajouté Loverro. «Nous avons beaucoup de travail à accomplir, en particulier au cours des 10 prochains mois critiques. Je suis persuadé qu’en travaillant avec ces coéquipiers, nous réussirons. »

Bien que Gateway soit une grande partie du plan à long terme d’Artemis, il ne fera probablement pas partie de l’atterrissage en équipage en 2024, a déclaré Bridenstine.

Soit dit en passant, la vision d’Artémis ne s’arrête pas à la lune. La NASA considère le programme comme un tremplin, enseignant les compétences et les techniques de l’agence qui seront nécessaires pour envoyer des astronautes sur Mars dans les années 2030.

