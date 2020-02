La NASA s’envole et d’autres plongent dans la proposition de budget de Trump

La recherche américaine sur l’intelligence artificielle (IA) et l’informatique quantique verrait des augmentations spectaculaires du financement pour 2021, dans le cadre d’un projet de budget publié par la Maison Blanche le 10 février. La demande de budget émise par le président Donald Trump fait des coupes dans la plupart des agences scientifiques pour l’exercice 2021, qui commence le 1er octobre 2020. Bien que le Congrès ait rejeté à maintes reprises de telles demandes de coupes – et a, en fait, augmenté les dépenses scientifiques dans les budgets adoptés —Le document de 132 pages de la Maison Blanche donne un aperçu des priorités et des ambitions de l’administration avant les élections de novembre.

Parmi les agences américaines qui financent et mènent des recherches, la NASA constaterait de gros gains. La National Science Foundation (NSF), les National Institutes of Health (NIH) et le Department of Energy (DOE), entre autres, devraient réduire leur budget.

«Trump est Trump», explique Michael Lubell, physicien au City College de New York qui suit les questions de politique scientifique fédérale. Tous les budgets de Trump ont cherché à réduire le financement de l’entreprise de recherche américaine, mais il n’a pas encore convaincu les législateurs de Capitol Hill, a déclaré Lubell. “Il peut demander ce qu’il veut, mais cela ne veut pas dire que ça va arriver.”

NASA

À la demande du président, la NASA obtiendrait 25,2 milliards de dollars pour l’exercice 2021, soit un bond de près de 12% par rapport au financement promulgué par le Congrès pour l’année en cours. L’argent est destiné à relancer les plans de l’administration d’envoyer des astronautes sur la Lune d’ici la fin de 2024. La demande comprend 3,4 milliards de dollars pour développer des atterrisseurs lunaires qui pourraient transporter des humains. L’année dernière, les législateurs ont accordé 600 millions de dollars pour développer de tels atterrisseurs – moins de la moitié de ce que la Maison Blanche avait demandé.

Sous la bannière d’une stratégie de la «Lune à Mars», la demande du président comprend également 529 millions de dollars pour l’exploration robotique de Mars. Cela comprendrait le retour d’un ensemble d’échantillons de roche qui seront collectés par un rover dont le lancement est prévu en juillet, et le développement d’une mission de cartographie des glaces pour recueillir des informations pour les futurs sites d’atterrissage.

La Direction des missions scientifiques de la NASA, qui finance des projets de recherche externes et des partenaires, recevrait 6,3 milliards de dollars, ce qui est le même montant proposé par la Maison Blanche l’année dernière, mais serait une diminution de près de 12% par rapport à ce que le Congrès a alloué. Comme les années précédentes, la demande du président vise à annuler le prochain télescope spatial phare de la NASA, le Wide Field Infrared Survey Telescope, ainsi que le plancton planifié, l’aérosol, le nuage, l’écosystème océanique (PACE) et l’observatoire de l’éclat absolu et de la réfraction du climat (CLARREO) Missions Pathfinder des sciences de la Terre. Également sur le bloc de coupe proposé est l’Observatoire stratosphérique pour l’astronomie infrarouge (SOFIA), un télescope qui vole à bord d’un gros porteur. Le Congrès a rejeté ces réductions demandées ces dernières années.

NIH

Le budget du président propose 38,7 milliards de dollars pour le NIH, soit une baisse d’environ 7% par rapport au niveau actuel de 41,7 milliards de dollars. La proposition est conforme aux demandes budgétaires passées de la Maison Blanche; l’année dernière, l’administration a demandé une réduction de 5 milliards de dollars. Comme au cours des deux dernières années, le budget propose de créer un nouvel institut des NIH de 335 millions de dollars, l’Institut national de recherche sur la sécurité et la qualité, pour remplacer l’Agence pour la recherche et la qualité des soins de santé du ministère de la Santé et des Services sociaux. En outre, dans le cadre des efforts plus larges de l’administration pour utiliser et développer l’IA dans tous les secteurs, la Maison Blanche alloue 50 millions de dollars de son budget proposé aux NIH pour l’étude des maladies chroniques utilisant l’IA.

NSF

La proposition de la Maison-Blanche vise un total de 7,7 milliards de dollars pour le NSF pour l’exercice 2021, soit une diminution de plus de 500 millions de dollars par rapport au budget 2020 promulgué. Cela comprend une diminution de 6% du financement de la recherche et du développement.

La demande du président comprend des réductions à six des sept directions de recherche de la NSF, y compris des réductions de plus de 100 millions de dollars chacune pour les sciences biologiques et le génie. L’informatique et les sciences et l’ingénierie de l’information seraient le seul domaine de recherche majeur à voir une augmentation de son financement, conformément aux plans de l’administration de donner la priorité à l’IA et à l’informatique quantique. Ces deux domaines recevront un milliard de dollars du budget de la NSF dans le cadre de la proposition du président. Le budget de la NSF comprend également 50 millions de dollars pour le développement de la main-d’œuvre, en mettant l’accent sur les collèges communautaires, les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) et d’autres institutions au service des minorités. Mais le budget prévoit des coupes profondes dans d’autres initiatives axées sur la diversité, comme le programme d’excellence en recherche de la HBCU

Les réductions proposées de plus de 10% réduiraient les budgets de la recherche géoscientifique, du Bureau des sciences et de l’ingénierie internationales et du Bureau des programmes polaires, qui maintiennent la présence de recherche américaine dans l’Arctique et l’Antarctique.

Tim Clancy, le président d’Arch Street, une société de conseil à Alexandria, en Virginie, qui se concentre sur la politique scientifique fédérale, dit que bien que le Congrès ait généralement rejeté les réductions proposées par Trump du financement de la science, des plafonds budgétaires stricts cette année pourraient signifier que les législateurs auront prendre des décisions difficiles sur la réduction des programmes afin de libérer de l’argent pour les initiatives du président en matière d’IA et de quantum.

BICHE

Le budget fournirait 5,8 milliards de dollars au Bureau des sciences du DOE, soit une baisse de près de 17% par rapport aux niveaux de 2020. Le bureau connaîtrait de fortes baisses dans l’ensemble de son portefeuille, qui couvre la recherche biologique et environnementale, la fusion et la physique des hautes énergies. Seul le programme de calcul scientifique avancé, avec un financement à peu près égal à 988 millions de dollars, échapperait aux coupes.

La Maison Blanche a de nouveau proposé de réduire le financement de la recherche sur l’énergie propre. La populaire Agence de projets de recherche avancée – Énergie (ARPA-E) – qui a reçu un record de 425 millions de dollars l’an dernier – serait supprimée, et le bureau de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables verrait son budget réduit d’environ 74%. Le financement de la recherche et du développement sur les combustibles fossiles diminuerait de moins de 3% pour s’établir à 731 millions de dollars.

La proposition fait face à de longues chances sur Capitol Hill, où les législateurs ont reculé devant de telles coupes. L’année dernière, par exemple, l’administration a cherché à réduire le budget de l’Office des sciences de près de 16%; Le Congrès a répondu en poussant le total de 6% à 7 milliards de dollars.

EPA

La Maison Blanche cherche une fois de plus à réduire considérablement le financement de l’Environmental Protection Agency (EPA), qui verrait son budget baisser d’environ 26%, à 6,7 milliards de dollars. Le budget ne prévoit que 478 millions de dollars pour la science et la technologie, soit une diminution de 33%. Mais le Congrès a rejeté à plusieurs reprises les tentatives de l’administration de réduire le financement de l’APE, dont le budget a augmenté depuis que Trump est entré à la Maison Blanche.

NOAA

La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) recevrait plus de 4,6 milliards de dollars, soit une baisse de 14%. Le budget scientifique de base du Bureau de la recherche océanique et atmosphérique chuterait de plus de 40% pour atteindre 327 millions de dollars, bien que le Congrès ait rejeté une réduction similaire l’année dernière. L’administration a de nouveau proposé d’éliminer le programme du National Sea Grant College, qui encourage la recherche sur la conservation et le développement durable des ressources marines, et que le Congrès a jusqu’à présent maintenu. Le budget fournirait 188 millions de dollars pour les efforts de cartographie et d’exploration des fonds marins le long des côtes américaines.

Cet article est reproduit avec permission et a été publié pour la première fois le 10 février 2020.