La natation et le triathlon appellent au report de Tokyo 2020 | PracticoDeporte

Le Fédérations espagnoles de natation et de triathlon ont demandé ce dimanche le report de la Jeux de Tokyo 2020, avec laquelle ils rejoignent les équipes d’athlétisme et de football qui se sont déjà prononcées contre la tenue de l’événement olympique aux dates prévues.

La natation et le triathlon rejoignent le nombre croissant d’établissements sportifs et d’athlètes qui s’opposent à la tenue des Jeux car ils étaient organisés en raison de la Pandémie de coronavirus COVID-19. En plus des fédérations d’athlétisme et de football, il y avait déjà une initiative sur les réseaux sociaux dans laquelle les athlètes se sont prononcés pour retarder la principale compétition mondiale d’un an.

En fait, il y avait déjà eu plusieurs triathlètes et nageurs qui s’étaient plaints des conditions dans lesquelles ils s’entraînaient dans le cas de la natation, sans possibilité d’avoir une piscine, comme l’équipe synchronisée, ou leur propre Mireia Belmontetandis que le triathlète Fernando Alarza Il était l’un des athlètes qui a dirigé l’initiative # Tokio2021.

Suspension des activités

Dans un communiqué, la Fédération royale espagnole de natation (RFEN) a annoncé qu’elle avait décidé “suspendre toutes les activités sportives inclus dans les calendriers officiels des différentes spécialités pour garantir la santé des athlètes, jusqu’à les conditions nécessaires n’existent pas qui garantissent la normalité des compétitions “.

Ils ajoutent qu’après une réunion tenue et avec “le soutien unanime de la commission des sportifs”, il a été décidé de “demander aux autorités et organisations compétentes le report immédiat des Jeux olympiques de Tokyo 2020, pour préserver la santé des athlètes et, aussi, parce que les conditions minimales qui garantissent leur célébration normale n’existent pas “.

“Tout cela dans la conviction que le mouvement olympique international, une fois cette étape d’exception surmontée, trouvera le bon moment pour célébrer des Jeux Olympiques dans lesquels, sans risques et sans inégalités, tous les athlètes placent leurs espoirs en ce moment venir tronqué. “

Le RFEN ajoute qu’il montre son “soutien à tous les athlètes, entraîneurs et clubs qui, avec les mesures précédentes leurs objectifs sportifs sont limités ou manquants. L’important pour le moment est de concentrer nos efforts sur le soutien à la solidarité entre tous », conclut-il.

Pour la santé et l’égalité

Pour sa part, la Fédération espagnole de triathlon a également communiqué par une déclaration qui considère que “la santé, l’égalité et la célébration des amateurs de sport sont intrinsèques à certains Jeux Olympiques et Paralympiques et très difficile qu’ils puissent être réalisés avec des garanties à ce moment“

Le conseil d’administration de la fédération de triathlon “assume les décisions qui sont prises par les autorités qui régissent le mouvement olympique”, bien qu’il déclare que, “dans l’état actuel actuel, la suspension des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 se poursuit aux dates auxquelles ils ont été initialement prévus, ce qui rend possible et souhaitable leur réalisation à un moment où cela est possible. “

“Nous considérons”, ajoute-t-il, “que la position indiquée dans cette déclaration est et doit être pleinement alignée sur celle maintenue Conseil supérieur des sports comme de Comité olympique espagnol et la Fédération internationale de triathlon “.

