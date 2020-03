La nation paralysée par un pathogène, les nettoyeurs en profondeur ont leur journée

Alors qu’il se déplace entre les hôtes, SARS-CoV-2, le virus qui cause Covid-19, apparaît comme un minuscule orbe hérissé, entre 50 et 200 milliardièmes de mètre de diamètre. Expulsé du corps humain – par une toux, par exemple, ou un éternuement bien placé – le virus peut se déposer sur les surfaces, où il se trouve, microscopique et immobile, pendant des heures, voire des jours. Si quelque chose arrive et touche la surface, le virus peut voyager avec lui – vers une main humaine, puis d’une main vers un visage, et de là dans le corps.

À moins que, c’est-à-dire, quelque chose le détruit en premier.

«Nous travaillons 24 heures sur 24», a déclaré Reuven Noyman, le propriétaire de NYC Steam Cleaning, qui compte quatre équipes qui assainissent les bâtiments de New York et de la banlieue. Debout dans le gymnase d’un client à Gravesend, Brooklyn, Noyman a fait signe à l’un de ses principaux techniciens, Harrison Marx, un acteur qui nettoie pour payer ses factures. «Il travaillait jusqu’à 13 heures hier soir.»

Alors que la pandémie de Covid-19 submerge les hôpitaux et ferme les villes américaines, elle a également imposé de nouvelles exigences aux concierges et aux nettoyeurs spécialisés. “Ils sont dépassés. Ils sont appelés tout le temps “, a déclaré Patty Olinger, directrice exécutive du Global Biorisk Advisory Council, une division de l’AISS, une association professionnelle de l’industrie du nettoyage.

Les nettoyeurs sans expérience de la désinfection, a déclaré Olinger, sont soudainement invités à traiter les bâtiments. Et les opportunistes se précipitent pour ouvrir de nouvelles entreprises pour répondre à l’essor de la demande – un effort parfois entravé par une pénurie d’équipements. Le manque d’expérience inquiète Olinger. “Pour vraiment nettoyer, d’un point de vue scientifique, d’un point de vue technique, est vraiment un art pour beaucoup de gens”, at-elle dit. Un nettoyant inepte manquera les agents pathogènes. Et le retrait incorrect de l’équipement de protection peut exposer les nettoyants à l’infection – quelque chose qu’Olinger a vu en travaillant pendant la crise d’Ebola.

Au cours des dernières semaines, GBAC a précipité les formations et certifications en ligne pour aider à préparer les travailleurs de première ligne pendant la pandémie. Et pour de nombreux Américains, ce travail souvent invisible est soudainement devenu essentiel, alors que les autorités se démènent pour contenir la pandémie du virus et que les gens sont aux prises avec la peur d’un pathogène qui se cache.

Les équipes de Noyman utilisent du chiffon et de la graisse pour les coudes pour nettoyer, mais leur activité principale consiste en un équipement plus spécialisé. Ils trimballent des nettoyeurs de tapis de 100 livres dans les escaliers. Ils arrosent des pièces entières avec des jets de vapeur brûlante à partir d’une machine de fabrication italienne de 4 900 $. Ils utilisent également des pistolets de pulvérisation qui vaporisent les surfaces avec des gouttelettes chargées électriquement d’un désinfectant chimique.

Des équipages comme celui-ci desservent désormais les bureaux, les bus et les écoles de Wall Street. Tout récemment, a déclaré Noyman, ils ont traité un concessionnaire Ferrari; l’ambassade d’une grande nation insulaire; le bureau de cinq étages d’une banque chinoise; le siège d’une startup tendance du fitness; et une flotte de camions de livraison stationnés dans le New Jersey. Ils travaillent pour des A-listers qui vivent dans des appartements à huit chiffres et leur font signer des accords de confidentialité.

Il y a quatre semaines, lorsque Noyman a commencé à recevoir des appels liés à Covid-19, ce n’était que des gens qui prenaient des précautions: nous sommes inquiets à propos du virus, venez nettoyer notre bureau. Cela a vite changé. “La semaine dernière, chaque endroit où nous allons avoir un cas”, a déclaré Noyman. Il y avait un bâtiment avec un portier qui est tombé malade; une équipe a nettoyé le hall en profondeur. Un salon de manucure appelé après qu’un client ait été testé positif. Noyman a envoyé une équipe.

Debout dans le gymnase de Gravesend, Noyman, Marx et un autre technicien de l’entreprise, Samuel Esquivel, ont présenté une partie de leur équipement.

Le nettoyeur vapeur est volumineux mais simple: essentiellement un réservoir d’eau, une chaudière en acier inoxydable de 5 litres, une tige chauffante et une buse. Le cône chaud de vapeur, émergeant à 220 à 240 degrés Fahrenheit, ébouillante une surface et se refroidit rapidement. Marx et Noyman ont des cicatrices sur leurs avant-bras dues au brossage de la pointe chaude.

Les pulvérisateurs électrostatiques sont plus légers et plus agiles, mais ils nécessitent plus de soins: le pulvérisateur porte un respirateur et maintenant, dans les endroits avec la présence potentielle de Covid-19, une combinaison ProGard intégrale. Les équipages entrent dans un bâtiment potentiellement contaminé à pleine vitesse, et ils se vaporisent souvent avant de se déshabiller, au cas où ils auraient ramassé quelque chose en chemin. Chaque appareil contient une solution de désinfectant à base de chlorure – essentiellement de l’eau de Javel ou un proche parent chimique. Lorsque le brouillard émerge d’une buse, une petite électrode près de la pointe applique une puissante charge électrique au pulvérisateur. La charge fait que les gouttelettes de pulvérisation se repoussent, mais qu’elles sont attirées par pratiquement toute autre surface autour, comme des cheveux accrochés à un ballon statique.

L’attraction est suffisamment forte pour que les gouttelettes, chacune environ 400 fois plus grandes qu’un coronavirus, flottent réellement vers le haut et enrobent le dessous des surfaces.

“La charge aide [the droplets] aligner les uns à côté des autres et non pas de piscine ou de flaque d’eau, de sorte qu’ils couvrent complètement les surfaces », a écrit Heidi Wilcox, microbiologiste et consultante en nettoyage commercial, dans un courriel. L’utilisateur peut «agiter le pulvérisateur sous un lit d’hôpital et il pénétrera dans les fissures et les petits espaces des ressorts et d’autres parties du lit».

Une fois sur place, les produits chimiques commencent à agir sur tous les microbes. Les chlorures sont de puissants oxydants, ce qui signifie qu’ils attrapent les électrons d’autres molécules, démêlant les protéines et endommageant les membranes. Une fois sur place, avec suffisamment de temps, ces désinfectants endommageront le virus et le neutraliseront.

Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine la semaine dernière a révélé que le SARS-CoV-2 peut persister sur certaines surfaces jusqu’à trois jours en quantité suffisante pour rendre quelqu’un malade. Les Centers for Disease Control and Prevention suggèrent que les personnes préoccupées par la propagation du virus essuient régulièrement les surfaces fréquemment touchées, comme les poignées de porte et les interrupteurs d’éclairage, avec un désinfectant puissant.

La nécessité de désinfecter toute la pièce n’est pas toujours claire. Certes, il ne suffit pas de garder un espace sûr: le virus peut également être transmis à partir de gouttelettes flottant dans l’air, pas seulement des surfaces. Comme le souligne Noyman, au moment où les nettoyeurs partent, les passants commencent à défaire tout leur travail.

Et certaines méthodes de nettoyage n’ont qu’un support mixte. L’Environmental Protection Agency a publié une liste de désinfectants approuvés pour une utilisation contre le SRAS-CoV-2, mais la vapeur n’apparaît pas parmi eux. Olinger a déclaré que, sur la base des preuves actuelles, bien que la vapeur puisse tuer le virus, elle a besoin d’un temps d’application plus long que certains utilisateurs peuvent le réaliser. «À ce stade de la pandémie, je n’utiliserais pas du tout de vapeur», a écrit Wilcox, citant un manque de preuves solides. Certains représentants de l’industrie, dont Wayne Delfino, dont la famille possède Advanced Vapor Technologies d’Everett, Washington, insistent cependant pour que la vapeur fonctionne. La technologie non chimique de la société, «Thermo Accelerated Nano Crystal Sanitation», a-t-il écrit dans un e-mail, «a été testée et s’est avérée efficace sur des virus plus difficiles à tuer et sur un coronavirus humain similaire.»

Bien que les opinions varient, un nettoyage en profondeur de toute nature peut offrir une certaine tranquillité d’esprit – et de nombreuses techniques tuent les agents pathogènes. “Chaque fois que vous pouvez minimiser votre exposition, vous vous aidez”, a déclaré Jonathan Sexton, microbiologiste environnemental à l’Université d’Arizona qui étudie la désinfection.

Alors que le SRAS-CoV-2 se propage à New York, la demande de nettoyage est élevée. Répondre à cette demande peut devenir encore plus difficile. Certains membres du personnel de Noyman travaillent déjà 16 et 17 heures par jour. Il devient difficile de sécuriser les produits chimiques qu’ils utilisent dans les systèmes électrostatiques. Noyman a récemment commandé un camion et n’a reçu que cinq boîtes. Il fait attention à son stock. “Je ne les garde pas dans des camions”, a déclaré Noyman. «Je les garde dans l’entrepôt au cas où quelqu’un s’introduirait dans un camion.»

“Les gens volent tout ce qu’ils peuvent maintenant”, a-t-il ajouté. “Nous ne laissons pas de masques dans le camion.”

Pour l’instant, le travail continue, alors que les équipes chassent le virus dans la plus grande ville du pays et épicentre pandémique. Au fil des ans, a déclaré Noyman, on a l’impression qu’il a été partout. «C’est une grande ville», a-t-il dit, «mais ce n’est pas si grand.»

Cette histoire a été produite conjointement par Scientific American et Undark.

