La neige provoque des coupures et des restrictions de circulation sur plus de mille kilomètres | La société

La neige tombée au cours des dernières heures a affecté plus d’un millier de kilomètres de nombreuses routes du pays avec des coupes et des restrictions de circulation, avec un accent particulier sur le tiers péninsulaire oriental et les points de la moitié nord, selon la dernière mise à jour de la Direction générale Trafic (DGT).

Le réseau routier à grande capacité enregistre des problèmes de chutes de neige sur un total de 261 kilomètres, y compris les ports de montagne, avec 150 kilomètres fermés à la circulation, 5 autres en rouge en raison d’incidents de circulation et 106 en jaune, en raison de la tempête hivernale “Gloria “qui fouette le pays.