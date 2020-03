La neuroscience du libre arbitre: une entrevue avec Robyn Repko Waller

Qui êtes-vous et comment vous êtes-vous intéressé au libre arbitre?

Je suis professeur adjoint de philosophie au Iona College où je suis également membre du corps professoral du programme Iona Neuroscience. J’ai précédemment travaillé dans le programme d’études scientifiques et philosophiques de l’esprit au Franklin and Marshall College ainsi que lors de précédentes nominations en tant que chargé de cours au King’s College de Londres et à l’Université d’Alabama. Mes publications récentes et à venir se concentrent sur les questions d’autonomie en termes de récits philosophiques du libre arbitre ainsi que sur la manière dont il recoupe les neurosciences et la psychiatrie. L’une des principales questions que j’étudie est ce que les neurosciences peuvent nous dire au sujet de l’agence significative (voir ici pour ma revue récente du sujet dans le cadre d’une revue approfondie de la recherche sur l’agence, la liberté et la responsabilité de la Fondation John Templeton).

Je me suis intéressé au libre arbitre via un parcours interdisciplinaire. En tant que premier cycle au Grinnell College, je me suis spécialisé en psychologie avec un fort accent sur la psychologie expérimentale et la psychologie clinique. Au cours de ma dernière année à Grinnell, j’ai réalisé que j’étais fasciné par les problèmes théoriques opérant dans le contexte des études psychologiques que nous lisons et menions, en particulier les questions de la façon dont l’esprit est lié au cerveau, les perspectives de l’étude scientifique de la conscience, et comment les humains en tant qu’agents s’intègrent dans une image naturelle du monde. J’ai donc suivi ces intérêts jusqu’à l’étude de la philosophie de la psychologie et j’ai finalement trouvé mon chemin vers la fusion parfaite de ces sujets: la neuroscience du libre arbitre.

Qu’est-ce que le libre arbitre?

Le libre arbitre semble être une caractéristique familière de notre vie quotidienne – la plupart d’entre nous pensent que (au moins parfois) ce que nous faisons dépend de nous dans une certaine mesure. Par exemple, que j’ai librement décidé de prendre mon travail ou que j’agis librement lorsque je décide de courir pour cet après-midi. Le libre arbitre n’est pas seulement que je me déplace dans le monde pour atteindre un objectif, mais que j’exerce un contrôle significatif sur ce que je décide de faire. Mes décisions et mes actions sont à moi en ce sens qu’elles sont miennes – un produit de mes valeurs, désirs, croyances et intentions. J’ai décidé de prendre ce poste parce que j’appréciais la mission de l’institution ou je pensais que ce poste serait enrichissant ou me convenait bien.

En conséquence, il me semble qu’au moins parfois j’aurais pu décider et faire autre chose que ce que j’ai fait. J’ai décidé d’aller courir cet après-midi, mais personne ne m’a fait et je n’ai été soumis à aucune contrainte; J’aurais pu aller prendre un café à la place, du moins il me semble.

Les philosophes prennent ces points de départ et travaillent à construire des comptes plausibles du libre arbitre. D’une manière générale, il y a beaucoup de désaccords quant à la bonne vision du libre arbitre, mais la plupart des philosophes croient qu’une personne a le libre arbitre si elle a la capacité d’agir librement, et que ce type de contrôle est lié à approprié de tenir cette personne responsable (par exemple, la blâmer ou la féliciter) pour ce qu’elle fait. Par exemple, nous ne tenons généralement pas les personnes responsables de ce qu’elles font si elles agissaient sous une menace sévère ou une contrainte intérieure.

Comment les neuroscientifiques étudient-ils le libre arbitre?

Il existe de nombreuses affirmations sensationnelles sur la science du cerveau du libre arbitre et beaucoup de va-et-vient sur la question de savoir si la science réfute le libre arbitre (par exemple, “Mon cerveau m’a fait le faire”). Étant donné le lien étroit entre le libre arbitre et les systèmes de responsabilité morale et juridique, comme la punition, les enjeux sont importants non seulement pour notre conception de la nature humaine, mais aussi pour nos pratiques quotidiennes qui comptent.

La neuroscience actuelle du libre arbitre retrace sa lignée à une expérience influente de Benjamin Libet et de ses collègues. La majorité de nos actions commencent par des mouvements corporels, et la plupart d’entre nous pensent que lorsque nous décidons de bouger (par exemple, décider de prendre ma tasse de thé), d’abord moi, l’agent ou la personne, décide, puis je laisse le contrôle, pour ainsi dire, aux circuits cérébraux pour le contrôle moteur pour exécuter l’action.

On savait depuis les années 1960 d’après les travaux de Kornhuber et Deecke qu’il y avait une lente accumulation d’activité cérébrale négative dans la zone motrice supplémentaire (SMA) et pré-SMA mesurable par électoencéphalographie (EEG) juste avant le volontariat (c.-à-d. Mouvement initié par le participant) mouvement corporel. Cette activité cérébrale, appelée potentiel de préparation (RP), était considérée comme une préparation neuronale pour se déplacer pour des mouvements spontanés et commence environ une demi-seconde avant l’heure du mouvement (ici).

Alors Libet et ses collègues chercheurs demandent quand l’agent apparaît-il par rapport au RP? La décision de l’agent doit être quelque chose de mesurable en laboratoire, alors Libet a demandé aux participants de faire des mouvements (du doigt ou du poignet) au moment de leur choix, puis de faire un rapport après coup lorsqu’ils ont pris connaissance de leur décision ou de leur envie de bouger. en utilisant une horloge modifiée (appelée «heure W»).

Libet a constaté, contrairement à l’attente de bon sens, que le temps moyen déclaré de première prise de conscience de la décision de déménager, le temps W, s’est produit près d’un tiers de seconde après le début du PR. Donc, Libet (et en sélectionner d’autres depuis) ​​a conclu que le RP est la décision inconsciente du cerveau de se déplacer avec la décision de l’agent se produisant plus tard (ici).

Libet a pris cela comme une preuve que l’agent conscient ou le soi n’initie pas ou ne déclenche pas la préparation à agir, le cerveau inconscient le fait. Il a fait valoir que ce résultat est représentatif de la façon dont tous nos mouvements volontaires sont produits, et, dans l’affirmative, la décision consciente de l’agent d’agir n’initie pas le processus menant au mouvement. Mais si l’agent ne joue pas ce rôle initiateur dans le jeu, comment puis-je décider comment j’agis?

Ces résultats ont inquiété beaucoup de gens et inspiré une entreprise de recherche en plein essor en neurosciences cognitives et en philosophie. Il ne faut pas sauter à la conclusion déprimante, cependant, que nous n’agissons pas librement ou que nous ne méritons vraiment aucune des réactions morales que les autres ont à nos actions; il y a une discussion saine sur la façon dont les résultats originaux de Libet peuvent être interprétés comme cohérents avec cette image de nous les humains en tant que personnes autonomes et libres et morales.

Le temps W est pris pour indiquer le moment de prise de conscience d’une décision. Pouvons-nous capturer scientifiquement des «moments de conscience»?

Depuis la publication initiale de l’étude de Libet et de ses collègues, des inquiétudes ont été exprimées quant à la mesure du temps de conscience. Après tout, nous parlons ici du délai des millisecondes. Dans ces études, tous les événements mesurés avant le mouvement dans le laboratoire se produisent dans la seconde avant que le participant agite un doigt ou une main (maintenant les pressions sur les boutons sont le mouvement préféré). Libet a fait valoir que le temps W dans une plage raisonnable était fiable, car nous pouvons voir avec quelle précision les participants au laboratoire estiment le temps d’autres événements, tels que les chocs cutanés. La fiabilité du temps W a récemment été remise en question avec une nouvelle étude qui conclut que, selon l’ordre dans lequel les participants effectuent certaines tâches de l’expérience, le temps W peut être très différent (c’est-à-dire qu’il y a un effet d’ordre; voir ici).

D’autres chercheurs explorent actuellement d’autres moyens de mesurer une décision de déménager en laboratoire, y compris les travaux de Parés-Pujolràs et de ses co-auteurs, qui utilisent une mesure en ligne (c.-à-d. Avant le mouvement) de la prise de conscience par l’agent d’une décision de bouge ici).

Dans ces études, les participants regardent un flux continu de lettres sur un ordinateur tout en appuyant spontanément sur un bouton. De temps en temps, cependant, les lettres changent de couleur. Lorsque cela se produit, les participants sont invités à appuyer sur le bouton à ce moment-là s’ils savaient déjà qu’ils se préparent à appuyer rapidement sur le bouton. Ces types de mesures de sensibilisation en ligne peuvent encore s’avérer être des moyens plus fiables de déterminer si les gens ont l’intention consciente d’agir en laboratoire.

Quels sont les derniers travaux sur les neurosciences du libre arbitre?

Deux des sujets les plus chauds semblent être, premièrement, ce qu’est exactement le RP, cette accumulation négative de pré-mouvement de l’activité cérébrale, et, deuxièmement, comment nous pouvons rendre nos actions volontaires en laboratoire plus écologiquement valables. En ce qui concerne le premier, la dernière décennie a vu des chercheurs enquêter si nous avons des preuves que le RP représente vraiment une décision de se déplacer ou, alternativement, si le RP est simplement le cerveau étant biaisé pour se déplacer d’une manière ou d’une autre (disons, à gauche, au lieu de droite) sans l’engagement de le faire.

D’autres testent la possibilité que le RP ne soit pas du tout une activité spécifique au mouvement (par exemple, une préparation cognitive générale pour effectuer une tâche volontairement). D’autres, comme Schurger et ses collègues, ont soutenu via des études empiriques que le RP est la signature neuronale que nous captons lorsque des actions sont générées par un bruit neuronal franchissant un certain seuil (ici). Cette possibilité serait alarmante car alors nos actions, que nous considérons comme étant entreprises par moi pour des raisons, peuvent vraiment être simplement le résultat passif d’une activité cérébrale fluctuante.

En ce qui concerne le deuxième sujet brûlant, les chercheurs tentent maintenant de concevoir des tâches en laboratoire plus proches du type de décisions et d’actions que nous entreprenons quotidiennement. Libet a soutenu qu’un simple mouvement comme un flex du poignet ou une pression sur un bouton pourrait remplacer les actions les plus complexes, car il a été démontré que le RP se produisait avant des mouvements plus complexes en laboratoire. Par conséquent, nous pourrions donner une explication unifiée du moment des événements impliquant des décisions pratiques et des mouvements corporels.

Mais beaucoup, moi y compris, ont exprimé leur inquiétude quant au fait de savoir quand appuyer sur un bouton ou s’il faut appuyer sur un bouton gauche ou droit, n’est tout simplement pas le bon type d’action pour affirmer que nous, en tant qu’agents, n’initions pas nos actions via intentions conscientes d’agir. Par conséquent, une partie du travail en cours consiste à rendre le choix du bouton sur lequel appuyer ou du moment où il doit être significatif via des récompenses ou des pénalités pour avoir sauté ou des options à forte valeur ajoutée, telles que les dons de charité. *

Et, bien sûr, il existe de nombreux outils de neuroimagerie à la disposition des neuroscientifiques cognitifs. Certaines des réplications et extensions les plus intéressantes des résultats de Libet ont été effectuées en utilisant l’enregistrement monocellulaire et l’IRMf entre autres technologies (voir ici et ici, respectivement). En fait, la neuroscience du libre arbitre a fait et fait actuellement l’objet de subventions de recherche importantes, telles que le projet Big Questions in Free Will (2010-2014, chercheur principal, le Dr Alfred Mele) et le projet Consciousness and Free Will ( 2019-, une collaboration entre 17 IP), dont chacun implique des philosophes et de nombreux laboratoires de neuroscience à travers le monde. De ces subventions, je pense que nous devrions nous attendre à plus de clarté sur ce qui se passe sous le capot, pour ainsi dire, lorsque nous décidons quoi faire et agir volontairement.

Y a-t-il d’autres résultats en neurosciences qui nous disent quelque chose d’intrigant sur notre contrôle agentiel?

Oui, l’un des aspects de notre vie qui semble le plus indéniable est que nous nous expérimentons vraiment comme contrôlant nos mouvements et leurs effets dans le monde. Il existe un grand nombre de travaux en neurosciences cognitives qui se concentrent sur ce sens de l’agence via des recherches sur ce que l’on a appelé la liaison intentionnelle (pour une revue académique récente, voir ici).

Fondamentalement, si vous demandez aux participants dans des configurations expérimentales intelligentes de juger si un événement (par exemple, une icône se déplaçant sur un écran d’ordinateur) était le résultat de leur agence ou de celle de quelqu’un d’autre (c’est-à-dire, «j’ai fait ça»), les participants ont tendance à mal juger un résultat comme étant le résultat de leur propre agence s’il est positif et mal juger un résultat comme étant le résultat de l’agence d’un autre s’il est négatif. Autrement dit, il existe un biais égoïste au sens explicite des jugements d’agence (pour des résultats intéressants à cet égard, voir l’article de Wegner et Wheatley de 1999 ici et d’autres travaux antérieurs en psychologie sur la théorie de l’attribution).

Les neuroscientifiques cognitifs ont trouvé une méthodologie pour étudier notre sentiment que nous contrôlons nos actions et nos résultats concrets sans sonder les jugements explicites des participants «Je l’ai fait». Au lieu de cela, les expérimentateurs demandent aux participants de juger le temps de divers événements, y compris leurs mouvements (par exemple, une pression sur un bouton) et les résultats sensoriels de ces mouvements (par exemple, un bip après la pression d’un bouton). Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que si vous appuyez volontairement sur un bouton et entendez un son en conséquence, vous allez juger que le temps du mouvement et le temps du son sont beaucoup plus rapprochés dans l’espace perçu que si vous êtes amené à bouger (via la stimulation neurale) et entendre un son en conséquence.

En d’autres termes, le temps perçu de l’action et le ton «se lient» dans l’espace perceptuel lorsque vous agissez volontairement plutôt que lorsque vous êtes amené à bouger ou simplement à juger le temps des événements sans agir (ici). Ce qui intrigue dans cette recherche sur l’agence, alors, c’est que nos jugements perceptifs sur le monde semblent distinguer quand nous agissons de quand quelque chose nous est fait. Les travaux de recherche sur la liaison intentionnelle ont abordé des questions plus écologiquement valables de sens du libre arbitre en cas de détresse émotionnelle, due à la coercition, et face aux options. *

* Les neuroscientifiques travaillant sur des types de décisions et / ou un sens de l’action plus représentatifs dans des contextes plus écologiquement valables incluent, entre autres, des chercheurs de l’UCL Action and Body Lab de l’University College de Londres et du Brain Institute de l’Université Chapman.