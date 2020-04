La NFL travaille avec le calendrier de la saison régulière et les fans sur le terrain | Réseaux sociaux sportifs

La Ligue nationale de football (NFL) a réitéré ce mardi qu’elle travaillait avec tous les plans pour commencer la saison régulière 2020 selon le calendrier prévu pour septembre, malgré la pandémie de coronavirus qui a forcé la suspension de toutes les activités. aux États-Unis.

“C’est notre attente”, a déclaré mardi Jeff Pash, conseiller juridique et vice-président exécutif de la ligue. “En suis-je certain? Je ne suis pas certain que je serai ici demain, mais je prévois que ce sera le cas, et en même temps nous travaillons pour avoir une saison complète.”