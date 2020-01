La NOAA va de l’avant pour étudier le plan climatique controversé B

Le plus grand scientifique du changement climatique de la NOAA a déclaré avoir reçu 4 millions de dollars du Congrès et la permission de son agence pour étudier deux méthodes d’urgence – et controversées – pour refroidir la Terre si les États-Unis et d’autres pays ne parviennent pas à réduire les émissions mondiales de gaz à effet de serre.

David Fahey, directeur de la Division des sciences chimiques du Laboratoire de recherche sur le système terrestre de la NOAA, a déclaré hier à son personnel que le gouvernement fédéral était prêt à examiner la science derrière la “géo-ingénierie” – ou ce qu’il a appelé un “Plan B” pour le changement climatique.

Fahey a déclaré qu’il avait reçu un soutien pour explorer deux approches.

L’une consiste à injecter du dioxyde de soufre ou un aérosol similaire dans la stratosphère pour aider à protéger la Terre de la lumière solaire plus intense. Il s’inspire d’une solution naturelle: les éruptions volcaniques, qui ont refroidi la Terre en émettant d’énormes nuages ​​de dioxyde de soufre.

La deuxième approche consisterait à utiliser un aérosol de particules de sel de mer pour améliorer la capacité des nuages ​​bas au-dessus de l’océan à agir comme ombre.

Cette technique est empruntée aux «traces de navire» – ou aux longs nuages ​​laissés par le passage des cargos océaniques qui sont vus par les satellites comme des voies réfléchissantes. Ils pourraient être élargis par des injections de vapeur d’eau de mer par des navires spécialisés pour créer des effets d’ombrage.

La recherche dans les deux techniques, a souligné Fahey, est recommandée dans une étude à venir par les National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine intitulée “Climate Intervention Strategies that Reflect Sunlight to Cool Earth.”

Mais pour montrer à quel point le sujet est controversé, Fahey a recommandé de changer la nomenclature de la géo-ingénierie à «intervention climatique», qu’il a décrit comme un «mot plus neutre».

Fahey a également souligné qu’il ne s’agit pas d’une approbation pour aller de l’avant avec la géo-ingénierie. Il s’agit plutôt de préparer le gouvernement américain à une décision politique si le monde ne parvient pas à limiter de manière adéquate la montée du réchauffement climatique.

«La géoingénierie est cette boule de problèmes enchevêtrés et la science n’est que l’un d’entre eux», a-t-il déclaré.

“L’une des choses que je souhaite faire est de séparer la science”, a-t-il ajouté. L’idée est de donner aux décideurs une vision claire de la façon dont une tentative pressée de sauver la planète fonctionnerait.

Même alors, les résultats ne seraient probablement pas immédiats. Fahey a montré des diapositives et des graphiques qui indiquaient qu’un plan B pourrait prendre jusqu’au siècle prochain pour achever le refroidissement.

Pourtant, une meilleure science pourrait “gagner du temps” pour améliorer les efforts, a-t-il dit.

Il y aurait des inconvénients, a-t-il noté, après qu’un chercheur lui ait demandé si des injections de dioxyde de soufre dans l’atmosphère pouvaient réduire les fruits de mer en acidifiant les océans.

“Lorsque vous mettez des aérosols dans l’atmosphère, cela fait beaucoup de choses”, a répondu Fahey, un physicien. “Cela ouvre tout ce menu de choses dont vous auriez à vous soucier.”

Il a déclaré que d’autres aérosols tels que la calcite ou l’oxyde de titane «pourraient avoir moins d’impact, mais personne ne sait. Nous voulons les regarder en laboratoire. »

Plusieurs petits pays se sont plaints que l’utilisation d’aéronefs pour injecter des aérosols dans l’atmosphère pourrait altérer les conditions météorologiques ou détruire la couche d’ozone, qui protège les humains contre certains des rayonnements les plus nocifs du soleil.

Fahey a suggéré qu’une approche scientifique nécessiterait de résoudre une liste d’inconnues, y compris des tests pour découvrir ce qu’il y a dans la stratosphère aujourd’hui et comment obtenir des aérosols pour s’y répandre de manière homogène. Autre domaine de recherche probable: les conséquences imprévues.

“Nous devons utiliser les observations atmosphériques pour savoir ce que nous faisons”, a-t-il ajouté.

Pour le moment, le gouvernement n’a aucune expérience prévue et l’autorité de la NOAA ne s’étend pas à la stratosphère. Mais il existe au Congrès un projet de loi appelé «Climate Intervention Research Act» qui élargirait sa compétence.

“Il pourrait y avoir plus de 100 millions de dollars attachés à cela, me dit-on”, a-t-il expliqué.

Jusqu’à présent, ni le Congrès ni l’administration n’ont osé s’attaquer au problème du Plan B. La chose la plus proche de le tester est un projet parrainé par l’Université de Harvard appelé «Expérience de perturbation contrôlée par la stratosphère» (SCoPEx).

Il propose un test à petite échelle à l’aide d’un ballon à hélice. Il s’élèverait à une hauteur de 12 miles au-dessus du Nouveau-Mexique et libérerait ensuite moins de 2,2 livres de carbonate de calcium.

L’idée est de créer une zone tubulaire dans le ciel – environ six dixièmes de mile de long et 109 mètres de diamètre – à travers laquelle le ballon rempli de capteurs pourrait se déplacer lentement d’avant en arrière, mélangeant l’air et surveillant les capacités de réflexion solaire des matériaux dispersés. Il permettrait également de suivre l’impact de la zone traitée sur l’atmosphère environnante.

Le moment où SCoPEx se produirait reste inconnu.

Harvard, sensible à la question de savoir comment gouverner de telles expériences, a nommé un comité consultatif externe pour aider à superviser et évaluer le test. Selon David Keith, un physicien de Harvard qui est l’un des chefs de file du projet, le comité externe aiderait à déterminer si et quand l’expérience devrait avancer.

Le financement de l’expérience proviendra des fonds de recherche de Harvard et d’une liste de contributeurs externes à un fonds contrôlé par le programme de recherche en géo-ingénierie solaire de Harvard. Comparé aux expériences spatiales, de défense et climatiques des États-Unis, le coût de l’effort serait minuscule.

Keith n’a pas pu être joint pour commenter l’annonce de Fahey, mais Fahey a déclaré que la NOAA soutient le test stratosphérique de Harvard et a contribué à un instrument pour l’aider à mesurer la dispersion des particules.

“Nous allons devoir renoncer à certaines choses pour entrer dans le plan B. C’est pourquoi nous serions motivés à essayer des aérosols de créateurs, mais nous n’aurons peut-être pas le temps”, a expliqué Fahey.

«C’est ce que Harvard veut faire. Cela revient à la question de savoir quelle voie vous souhaitez suivre », a-t-il ajouté, notant la différence entre une éventuelle décision internationale de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou le retard et l’obligation de mettre en œuvre un plan B pour arrêter le changement climatique incontrôlable.

“Je ne veux pas être sur le chemin du retard, mais la question est de savoir quels chemins nous seront ouverts”, a-t-il déclaré. «Je pense que personne ne peut jouer tous les coups d’échecs sur cette question. C’est tellement compliqué. “

Reproduit de Climatewire avec la permission de E&E News. E&E fournit une couverture quotidienne des nouvelles essentielles sur l’énergie et l’environnement sur www.eenews.net.