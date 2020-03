La noninévitabilité de la vie – Scientific American Blog Network

La vague actuelle d’actions et de préoccupations liées à la propagation du virus COVID-19 dans la population humaine m’a fait réfléchir à certaines des façons curieuses dont nous conceptualisons la nature de la vie. Des façons qui, à bien des égards, sont directement contraires à la façon dont la vie semble réellement fonctionner.

Par exemple, lorsqu’un petit pathogène méchant comme COVID-19 émerge, nous commençons naturellement à essayer de limiter sa propagation et à trouver des moyens de l’éliminer – grâce à la vaccination et au contrôle social. Tout à fait raisonnable. Nous pensons également que la situation est une «guerre», une menace et une chose à corriger et à diriger. Le virus est un défaut du système, une déviation de la voie que nous envisageons pour nous-mêmes. En d’autres termes, cela met en évidence le fait que nous avons tendance à considérer la nature biologique sous-jacente de notre vie comme quelque chose avec des règles, des droits et une gouvernance (la religion n’aide pas à dissuader certains d’entre nous de cela).

Sauf que ce n’est pas comme ça que ça marche. La directionnalité de l’évolution est surtout une illusion. Par exemple, même s’il est certainement vrai qu’en moyenne la complexité nette de la vie sur Terre a augmenté par à-coups, cela peut être uniquement au service de conducteurs physiques plus profonds; non pas parce que la vie complexe est en quelque sorte «meilleure» que la vie moins complexe.

Pour reculer un instant: les êtres vivants que nous voyons à tout moment sont là parce qu’ils peuvent l’être. Ce sont les espèces dont les traits ont, pour l’instant, permis leur propagation dans le futur. Il n’y a aucun plan derrière cela, c’est comme une élaboration extrêmement complexe de lancer un tas de pièces en l’air et de déclarer toutes celles qui atterriront en tête des gagnants. Les pièces de monnaie n’ont pas tracé ce résultat, cela s’est produit en raison des caprices des courants d’air, du moment angulaire et des variations microscopiques de chaque pièce. Pour la vie, l’ajout majeur à ce scénario est que ces variations, les traits, peuvent s’embrouiller dans les réplications de la génération actuelle, et certains augmenteront les chances d’atterrir à nouveau.

La complexification de la vie semble se produire en partie parce que les organismes qui peuvent détecter, incarner et agir sur plus d’informations sur le monde qui les entoure augmentent leurs chances d’être là à l’avenir. Ils peuvent se déplacer vers la nourriture, éviter les prédateurs, etc. Le traitement de l’information nécessite des structures et des mécanismes physiques de plus en plus complexes. Mais une expérimentation biologique implacable, régie par la probabilité d’une existence continue, explore également un paysage invisible d’énergie libre. Découvrir les opportunités de dissiper cette énergie et de se laisser entraîner dans le flux de la deuxième loi de la thermodynamique: il y a beaucoup plus d’avenir possibles du désordre et de l’inaction qu’il n’y a d’ordre et d’action, ainsi le monde évolue vers l’équilibre thermodynamique et une plus grande entropie.

Cette combinaison d’impératifs thermodynamiques et de flux d’informations est puissante et a, au cours de milliards d’années, débloqué de plus en plus de moyens de libérer et de traiter l’énergie – dans les réactions biochimiques, dans les photons du Soleil, dans la réingénierie des environnements de la Terre encore et encore.

À cause de tout cela, il est tentant de dire que la vie est presque inévitable. Cela fait partie de la façon dont l’univers se déballe.

Je soupçonne que c’est vrai, mais ce n’est vrai que dans un sens statistique et moyen. Après tout, ce n’est pas comme si la vie sur Terre avait toujours réussi. Il y a eu d’énormes événements d’extinction et d’énormes révolutions lentes qui ont poussé certains types de vie dans des niches de boutique périphériques. L’exemple des organismes respirant l’oxygène par rapport à ceux pour lesquels l’oxygène est toxique est un cas assez instructif. La vie est également un système constamment en concurrence avec elle-même, du prédateur et de la proie à l’hôte et au parasite, et l’agent pathogène à la victime. Parfois, ces compétitions peuvent exploser, d’autres fois elles poussent les espèces dans de nouvelles directions.

Ce qui relie les choses aux humains et au COVID-19. Bien que cela ne diminue en rien les souffrances humaines très réelles et immédiates associées à ce virus, ou nos efforts raisonnables pour contenir et éliminer la menace, c’est un exemple fascinant de ce drame plus grand qui se déroule sur Terre. Ce virus – comme beaucoup – changera la nature de notre espèce, peut-être pas en grande quantité, mais il contribuera à la feuille de calcul invisible et complexe des chances et des contingences biologiques qui calcule les ondulations de la probabilité qui se propagent dans l’avenir de notre survie.

Je ne dis pas que les effets de ce virus, biologiquement et socialement, contribueront à la chute de notre espèce d’une manière imprévue dans des siècles à partir de maintenant. Mais ça pourrait. De même, n’importe lequel des billions sur des milliards d’événements biologiques quotidiens et d’expériences ayant lieu sur Terre pourrait préparer le monde pour la prochaine extinction de masse. Peut-être rendre la vie moins robuste quand un autre astéroïde nous pénètre (ce qui arrivera, c’est simplement une question de quand). Ou ouvrir la voie à une nouvelle forme d’organisme pathogène qui retire la planète de toutes ces espèces multicellulaires encombrantes, remettant la vie à son état de succès énorme il y a environ trois milliards d’années.

