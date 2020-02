La nourriture d’un nouveau livre ou la guerre décrit comment éviter un avenir vert soylent

Le système alimentaire mondial subit de plus en plus de tensions dues au changement climatique, à la pénurie d’eau et à la perte de sols et de biodiversité. L’histoire montre que le manque de nourriture mène à la guerre. Dans son livre effrayant Food or War, publié en octobre 2019, l’écrivain scientifique Julian Cribb soutient que «sur les tendances actuelles, le système alimentaire existant aura tendance à s’effondrer, d’abord au niveau régional puis au niveau mondial, en raison de la rareté des ressources à partir des années 2020, et surtout vers le milieu du siècle – à moins qu’il n’y ait un changement radical dans l’alimentation mondiale et les moyens par lesquels nous nous nourrissons. Cela entraînera une recrudescence des flambées de violence et de guerre. Personne, ni riche ni pauvre, n’échappera aux conséquences. »Son livre offre une vision sobre de notre avenir imminent si nous continuons notre approche du statu quo en matière de changement climatique et d’agriculture, mais propose des solutions créatives sur la façon d’éviter un désespoir. Soylent Green-like future où la civilisation s’effondre en raison de la pénurie alimentaire.

Cours d’histoire

La sécheresse est le grand ennemi de la civilisation. Des sécheresses plus intenses dues au réchauffement climatique peuvent être la plus grande menace existentielle à laquelle la civilisation est confrontée, car la sécheresse a un impact sur les deux choses dont nous avons besoin pour vivre – la nourriture et l’eau. Lorsque les pluies cessent et que le sol s’assèche, les villes meurent et les civilisations s’effondrent alors que les gens abandonnent les terres qui ne sont plus en mesure de leur fournir la nourriture et l’eau dont ils ont besoin pour vivre. Le livre de Cribb commence par quelques leçons d’histoire fascinantes (et troublantes). Il documente 25 conflits alimentaires qui ont conduit à la famine, à la guerre et à la mort de plus d’un million de personnes, principalement causées par la sécheresse. Par exemple, la sécheresse et la famine de 1630-1631 en Chine ont provoqué une révolte qui a provoqué l’effondrement de la dynastie Ming. Une autre sécheresse en Chine au milieu du XIXe siècle a provoqué la rébellion de Taiping, qui a fait 20 à 30 millions de morts.

Depuis 1960, 40 à 60% des conflits armés sont liés à la rareté des ressources et 80% des conflits armés majeurs se sont produits dans des écosystèmes secs et vulnérables. Les gens qui ont faim ne sont pas des gens pacifiques. Dans une section intitulée «Future Food Wars», Cribb classe ces zones les plus exposées aux futurs conflits alimentaires:

1. Asie du Sud (Inde, Pakistan, Bangladesh et Sri Lanka)

2. Afrique

3. Chine

Il évoque également le spectre de quelque chose de vraiment horrible à contempler: l’effondrement de la mégapole. Il y a 47 mégapoles dans le monde avec des populations de plus de 10 millions d’habitants, et ces mégapoles deviendront de plus en plus vulnérables aux pénuries de nourriture et d’eau et aux impacts liés au changement climatique de la montée du niveau de la mer et des tempêtes extrêmes. L’effondrement d’une mégapole et l’inondation qui en résulte de millions de réfugiés hors d’une ville qui ne peut plus les subvenir, aurait de graves répercussions sur l’économie mondiale.

Le changement climatique est une énorme menace pour les approvisionnements alimentaires

Cribb a une excellente section détaillant la menace que le changement climatique fait peser sur les approvisionnements alimentaires. Le gros problème: des températures plus chaudes réduisent généralement les rendements céréaliers. Il s’agit d’un problème énorme, car la demande alimentaire devrait doubler d’ici les années 2060 en raison d’une augmentation de la population et de la demande d’aliments d’origine animale riches en protéines. Cribb cite une étude de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture de 2015 qui a révélé que dans un scénario climatique à fortes émissions, des réductions de récoltes de 2100 comprises entre -20 et -45 pour cent sont attendues pour le maïs (maïs), entre -5 et -50 pour cent pour blé, entre -20 et -30 pour cent pour le riz et entre -30 et -60 pour cent pour le soja. Ces réductions sont relatives à ce qui se produirait si le climat ne changeait pas. Malheureusement, Cribb exagère le danger en négligeant de mentionner que l’étude a également déclaré que ces impacts sont susceptibles d’être au moins partiellement compensés par les effets bénéfiques de la fertilisation au CO2, car les plantes poussent plus vigoureusement dans des conditions à forte teneur en CO2. En supposant une pleine efficacité dans la production à grande échelle, les impacts du changement climatique se situeraient alors entre -10 et -35 pour cent pour le maïs, entre +5 et -15 pour cent pour le blé, entre -5 et -20 pour cent pour le riz, et entre 0 et – 30 pour cent pour le soja. Néanmoins, ces chiffres sont probablement sous-estimés, car Cribb soulève le point que les rendements agricoles souffriront également en raison de l’élévation du niveau de la mer inondant les terres agricoles, de l’augmentation des épisodes de fortes précipitations, de la rareté de l’eau pour l’irrigation, des épidémies plus dommageables de maladies des cultures et d’insectes ravageurs et de baisse densité calorique des grains cultivés dans des conditions riches en CO2.

Une faiblesse du livre: ne pas s’approvisionner en recherche originale

Food or War contient des centaines de références, dont beaucoup ont été très utiles à suivre. Cependant, une des faiblesses du livre est la propension de Cribb à citer des communiqués de presse ou des articles dans la presse populaire plutôt que des articles scientifiques originaux publiés. Un exemple – Cribb dit: «La sombre évaluation de l’American Geophysical Union est que d’ici 2050, 1,8 milliard de personnes vivront dans des régions où les eaux souterraines sont épuisées. Cela forcera probablement la plupart d’entre eux à bouger. »J’ai suivi le lien qu’il a donné, qui a révélé qu’il s’agissait d’un communiqué de presse de l’American Geophysical Union concernant une présentation à l’une de leurs conférences en 2016. Une étude de suivi évaluée par des pairs publiée par le en 2019, Limites de débit environnemental sur le pompage des eaux souterraines, ont averti que le pompage non durable des eaux souterraines pourrait entraîner de faibles débits fluviaux qui pourraient potentiellement avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes pour 42 à 79% de tous les bassins versants dans lesquels il y a du pompage des eaux souterraines. Le document explique que, en général, les eaux souterraines seront toujours rentables à pomper même lorsque ces effets environnementaux dévastateurs commencent à se produire. La conclusion de Cribb selon laquelle la perte d’eaux souterraines d’ici 2050 dans des zones où vivent 1,8 milliard de personnes “entraînerait le déplacement de la plupart d’entre eux” n’était pas une conclusion que les chercheurs ont tirée.

Figure 1. Une femme inspecte sa récolte de maïs au Malawi. Crédit: Neil Palmer Centre international d’agriculture tropicale

Recommandations finales

Cribb conclut son livre en donnant une liste d’une page de sa vision de l’avenir. Ce sont de grands rêves, mais si nous voulons éviter un avenir Soylent Green à l’ère de l’accélération des impacts du changement climatique, nous devons aller dans la direction que Cribb envisage:

1. Développer un système alimentaire mondial durable, nourrissant et résilient, adapté aux conditions du 21e siècle et fondé sur l’agriculture écologique, l’aquaculture et la production alimentaire urbaine.

2. Replanifiez toutes les villes de la Terre afin qu’elles:

a) recycler tous leurs nutriments et leur eau dans la production alimentaire et un sol fertile,

b) avoir une source locale de nourriture durable et résistante au climat toute l’année, et

c) sont vraiment verts.

3. Réaffectez 20% des dépenses mondiales de défense à la «paix par l’alimentation». Comprenez que l’investissement alimentaire durable est une dépense de défense et réduisez les tensions et ainsi:

a) empêcher de nombreuses guerres de commencer en premier lieu, et

b) éviter de vastes mouvements de réfugiés qui pourraient autrement submerger d’autres régions, pays et cultures.

4. Rénover la moitié de la planète grâce à un mouvement mondial dirigé par de petits agriculteurs, d’anciens agriculteurs et des peuples autochtones, connus sous le nom de Stewards of the Earth, pour mettre fin à la sixième extinction de la vie sur Terre.

5. Élevez une nouvelle génération d’enfants soucieux de l’alimentation, qui savent comment manger sainement et durablement, à travers une année de nourriture dans une école très junior sur la planète.

6. Mettre les femmes en charge des affaires, de la politique et du gouvernement, de la religion et de la société pour le bien de la civilisation humaine et de sa survie dans le siècle de ses plus grands périls.

Nourriture ou guerre est de 9,79 $ sur Amazon.com. Je lui donne une note de trois étoiles sur quatre.

