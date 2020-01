La nouvelle épidémie de coronavirus: ce que nous savons jusqu’à présent

Rapport spécial

Un virus originaire de Wuhan, en Chine, a rendu malades des milliers de personnes dans le pays et s’est propagé à de nombreux autres pays

Santé publique

Une femme en provenance de Chine a infecté une personne en Allemagne avant qu’elle ne commence à présenter des symptômes

Il y a 2 heures – Andrew Joseph et STAT

Santé publique

Les choses à faire et à ne pas faire pour les deux virus sont frappantes

28 janvier 2020 – Mark Fischetti | Opinion

Santé publique

La déclaration a été faite en raison du risque que le virus présente pour les pays en dehors de la Chine, où la propagation de personne à personne est limitée

Il y a 23 heures – Andrew Joseph et STAT

L’affaire concernait le mari d’une femme infectée qui s’est récemment rendue en Chine

30 janvier 2020 – Megan Thielking et STAT

Nous devons le traiter comme la menace biologique mortelle qu’il représente

L’équipe prévoit de partager le virus avec des groupes du monde entier pour stimuler le développement de diagnostics et de vaccins

29 janvier 2020 – Nature magazine

Bien que les scientifiques aient beaucoup appris jusqu’à présent, il y a encore beaucoup de choses qu’ils ne savent pas sur la propagation du nouveau virus en Chine et dans d’autres pays.

28 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

Si le virus ne peut pas être contenu, il pourrait commencer à circuler régulièrement dans la population comme les autres virus respiratoires courants

27 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

Le pays a suspendu tous les voyages à destination et en provenance de Wuhan et des villes voisines dans le but de freiner la propagation d’un nouveau virus

25 janvier 2020 – Tanya Lewis

Le patient était récemment revenu à Chicago de Wuhan

24 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

Les preuves suggèrent qu’au moins un patient chinois a déclenché une chaîne de transmission interhumaine

24 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

Une analyse génétique suggère un réservoir reptilien, mais les chercheurs doutent que le coronavirus ait pu provenir d’animaux autres que les oiseaux ou les mammifères

23 janvier 2020 – Ewen Callaway, David Cyranoski et Nature magazine

Le directeur général de l’agence a déclaré qu’il s’agissait d’une urgence en Chine, mais pas encore à l’échelle mondiale

23 janvier 2020 – Andrew Joseph et STAT

Le directeur de l’agence fédérale des maladies Anthony Fauci discute du nouvel agent pathogène qui, jusqu’à présent, a rendu malades des centaines de personnes en Asie et une personne aux États-Unis.

22 janvier 2020 – Tanya Lewis

Le nouveau coronavirus a rendu malades des personnes dans plusieurs pays, et il y a eu au moins un cas confirmé de transmission interhumaine

21 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

On pense que le virus derrière une épidémie qui a rendu malade au moins 59 personnes à Wuhan est un type de coronavirus, la famille qui comprend le SRAS et le MERS

9 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

Jusqu’à présent, le virus a rendu malade 59 personnes, mais il ne semble pas qu’il se transmette aux humains

6 janvier 2020 – Helen Branswell et STAT

