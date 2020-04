La nouvelle photo de Biby Gaytan fait peur aux fans et lui dit qu’elle est trop maigre

La chanteuse et actrice mexicaine fait peur à ses followers Ils disent à Biby Gaytán, dans une nouvelle photo, qu’elle est trop maigre et que ses bras sont très musclés La publication compte à ce jour plus de 70 000 likes

Quelques heures seulement après que Biby Gaytán a publié une photo alarmante sur son compte Instagram officiel, la chanteuse et actrice mexicaine a publié une nouvelle photo qui a effrayé ses fans, qui lui disent qu’elle est trop maigre et que ses bras sont très musclés.

Avec plus de 70 000 likes à ce jour, dans cette série de photographies, la femme d’Eduardo Capetillo écrit: «Nous nous reverrons bientôt, Dieu !!! Bénédictions !!! », en plus d’étiqueter les comptes de Pequeños Gigantes USA, qui a été officiellement annulé en raison de la pandémie de coronavirus, Pequeños Gigantes Oficial, Televisa et Univisión.

Lorsqu’il a semblé que les utilisateurs négligeraient cette photo de Biby Gaytan, les commentaires ont rapidement suivi:

“Trop maigre”, “Oh mon Dieu, elle a l’air super maigre”, “Super maigre, elle n’a pas l’air en bonne santé”, “Elle va, elle ressemble à la pleurnicheuse, ne tache pas”, “Elle est extrêmement mince”, “Pure os »,« J’ai pensé la même chose, Biby toujours très jolie, mais elle est trop maigre »,« Elle est belle et a toujours été l’une de mes actrices mexicaines préférées, mais elle est trop mince, ses bras, j’ai été surpris de la voir comme ça ».

Un internaute a raconté quelque chose après avoir consulté le médecin: “C’est vrai, ils ont fait un certain nombre d’études médicales pour maigrir et à la fin le médecin m’a dit qu’elle était en meilleure santé qu’elle.”

Il y avait aussi ceux qui ont attiré l’attention des bras de la femme d’Eduardo Capetillo: “Très beaux, mais ces bras sont très musclés à mon goût”, ce qui a provoqué plus de commentaires: “Si elle a l’air musclée”, “Elle ne regarde pas sain, c’est une chose d’être mince et une autre chose d’avoir l’air squelettique !!! ».

Les adeptes de Biby Gaytán ont continué à montrer leur inquiétude pour la chanteuse et actrice mexicaine: «Vous êtes très mince parce que je vous ai vu à la télévision», «Oui, elle est très maigre», «C’est arrivé !!! Ça n’a pas l’air bien “,” Je pense la même chose, trop beau, mais trop mince “,” Très beau, mais quelques kilos en trop, rien ne se passerait mal “,” Oh, mon Dieu, Biby !!! Manger un hamburger “,” C’est beau, mais ne continuez pas à perdre du poids, s’il vous plaît “,” Vous êtes beau, mais je pense que votre minceur est excessive, je pense que vous pourriez prendre du poids. Bénédictions ».

Mais tout n’était pas des commentaires de ce type pour Biby Gaytán, des célébrités comme Paulina Rubio ont réagi à cette série de photographies avec différentes émoticônes, à laquelle la femme d’Eduardo Capetillo a répondu: «Tu me manques !!! Vous voyez !!! ”,

Aussi, le chauffeur de Guadalajara lui a écrit: “Bella”, obtenant en réponse: “Ma belle Gali, je te l’ai dit et je le réitère, un vrai plaisir de travailler avec toi !!! Et encore plus de vous avoir connu !!! ”.

“Il ne fait aucun doute que celui qui est beau est beau”; “Wow, elle ne vieillit pas, super belle”, “Biby, les années ne sont pas passées pour toi”, “Toujours aussi belle”, “Tu ne change rien, tu restes la même”, “Très sympa, donne-nous ta recette des aliments que tu consommes dans” un jour”.