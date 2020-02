La nouvelle stratégie pour la science, la technologie et l’innovation sera publiée avant la fin de l’année | L’avenir

Le ministre de la science et de l’innovation, Pedro Duque, a présidé le Conseil de la politique scientifique, technologique et d’innovation au cours duquel l’état de la prochaine stratégie espagnole pour la science, la technologie et l’innovation 2021-2027 a été analysé.

La réunion a été suivie par le ministre des Universités, Manuel Castells, les conseillers régionaux compétents en science et innovation et des représentants de divers ministères.

Duque a commencé la réunion par une analyse de l’état actuel de développement et de traitement de la nouvelle stratégie qui doit être approuvée par le Conseil avant la fin de l’année, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La nouvelle stratégie espagnole est basée sur la nécessité d’augmenter le budget consacré à la R & D & I au cours de la période 2021-2027 et de réaliser un cadre réglementaire et des instruments flexibles et adéquats pour répondre aux besoins des agents du système de R&D + I.

En plus de coordonner et de compléter les politiques nationales et sectorielles de R & D & I avec celles des niveaux européen, régional et local.

La loi de science de 2011 établit que le Conseil de la politique scientifique, technologique et d’innovation est l’organe général de coordination entre l’administration générale de l’État et les communautés autonomes en matière de recherche scientifique et technique.

Le Conseil a également approuvé les critères d’échange d’informations entre l’administration générale de l’État et les communautés autonomes dans le cadre du système d’information sur la science, la technologie et l’innovation.

Enfin, le régime du Conseil de politique scientifique et technologique a été modifié pour inclure parmi ses fonctions l’approbation des mises à jour de la Carte singulière des infrastructures scientifiques et techniques (ICTS).