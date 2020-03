La Nouvelle-Zélande et l’Australie ordonnent la fermeture et le confinement par COVID-19 | Monde

La Nouvelle-Zélande a annoncé lundi la fermeture des entreprises et des activités publiques, ainsi que le confinement obligatoire, en raison de COVID-19, tandis que l’Australie imposera également des limitations à partir d’aujourd’hui, bien qu’elle ne nécessite pas encore l’isolement des familles.

Lors d’une conférence de presse, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré que dans les 48 heures, les centres et activités non essentiels, y compris les écoles, les restaurants et les événements sportifs, devraient cesser et la population devrait s’isoler chez elle.