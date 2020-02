La nuit et la lune s’allient dans un lancement spectaculaire pour Solar Orbiter | L’avenir

La nuit et la pleine lune se sont alliées aujourd’hui pour faire du lancement de la mission European Solar Orbiter un moment d’une grande beauté, avec la fusée Altas V dans laquelle la sonde se dirigeait directement vers notre satellite dans un ciel clair.

À 23 h 03, heure de Floride (04 h 03 GMT), les moteurs de l’Atlas V ont commencé à rugir et la fusée s’est élevée au-dessus de la base américaine de Cap Canaveral comme une grosse boule de lumière jaunâtre qui a tracé une courbe vers la pleine lune, ce qui Le week-end est particulièrement blanc à cause de ce qu’on appelle la neige.

Solar Orbiter est un mission de l’Agence spatiale européenne (ESA), avec la collaboration de la NASA, dont la destination est d’approcher le Soleil, jusqu’à seulement 42 millions de kilomètres, pour étudier notre étoile et sa connexion avec la Terre.

Le directeur scientifique de l’ESA, Gunter Hasinger, a déclaré à Efe après le décollage que c’était “merveilleux”, la fusée “est allée directement sur la Lune, semblait se rendre sur la Lune”, a-t-il ajouté avec un grand sourire.

Le lancement, un spectacle

Il s’agit de la troisième version de Hasinger dans sa responsabilité actuelle et, “d’une certaine manière, c’est la plus jolie”, a-t-il reconnu, tout en disant “extrêmement heureux et excité”.

Pour Hasinger, la chose “la plus impressionnante” à propos d’une sortie, “à part la lumière vive, c’est quand le son et le tremblement que vous pouvez ressentir dans tout votre corps”

Le spectacle offert par Altas V a été décrit comme “super-esthétique” par le chef du bureau de coordination de l’ESA, Fabio Favata, qui a déclaré que “c’était la version la plus mignonne” que j’aie jamais vue, cela semblait “un film”.

La “photographie d’un lancement parfait” pour Daniel Muler, responsable du projet scientifique Solar Orbiter. “J’ai vraiment eu l’impression que le système solaire a soudainement convergé sur un seul point et nous a connectés directement avec les planètes et le Soleil.”

Mais le début du voyage de Solar Orbiter vers l’étoile a également été un lancement qui a fonctionné “parfaitement”, à l’heure prévue et sans complications, a déclaré Favata, pour qui “de tous les points de vue” a été un succès. .