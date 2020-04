La pandémie de coronavirus dépasse 1,6 million de cas et 95 000 morts

Lapandémie de coronaviruscompte plus de 1,6 million de cas dans le monde, dontplus de 95 000 mortset de 355 000 personnes guéries, dans un total de 185 pays, étantÉtats Unisles plus touchés, selon le bilan mis à jour ce vendredi par l’Université Johns Hopkins.

Les cas confirmés de Covid-19 sont de 1 602 885, dont la plupart sont concentrés aux États-Unis, avec plus de 466 000. Le bilan mondial des morts est de 95 745, avecItalieà la tête (18 279), et les personnes qui ont surmonté la maladie sont déjà 355 514 et la majorité, 77 758, sont enLa Chine.

Les États-Unis restent le premier pays en nombre de personnes infectées, avec 466 299, soit 34 167 de plus que jeudi. Au cours des dernières 24 heures aussia subi un fort rebond des décèsjusqu’à ce qu’ils représentent 16 686, près de 2 500 de plus.New YorkIl reste également l’épicentre de la pandémie dans le pays. En une seule journée, il a fait 779 morts, portant le total à 7 067 et 10 621 cas, pour un total de 159 937.

EspagneIl conserve la deuxième position, avec 152 446 cas, 5 756 de plus que la veille et 15 238 décès (757 de plus), tandis que les personnes récupérées du Covid-19 sont passées à 52 165 (4 144 de plus), selon les données fournies sur Jeudi par le ministère de la Santé.

Vient ensuite l’Italie, où les 140 000 positifs pour les coronavirus ont déjà été dépassés après avoir enregistré 4 204 nouveaux en un jour. Les patients décédés sont également passés à 18 279, avec 610 autres. Ces données montrentun rebond de la pandémieaprès une journée où la tendance à la baisse s’était confirmée. Les guéris sont 28 470, soit près de 2 000 de plus.

La Francerevient à la quatrième position en passant à nouveauAllemagneavec 118 785 cas, 35 705 de plus que jeudi, 12 228 décès -1 341 de plus et 23 441 personnes récupérées, soit environ 2 000 de plus. L’Allemagne revient ainsi à la cinquième place, avec 118.235 positifs confirmés, ce qui reflète une hausse de près de 5.000 en une journée, et 2.607 décès, 258 de plus que jeudi, en plus de 52.407 patients guéris, environ 6.100 de plus.

La Chine, sixième pays du classement mondial de la pandémie, compte 82 924 cas, 3 340 décès et 77 758 récupérés. Au cours des dernières 24 heures, il n’a enregistré que 42 nouveaux cas, dont 38 importés et un autre décès.

Iran, le pays le plus touché du Moyen-Orient, compte désormais 66 220 personnes infectées, 4 110 décès et 32 ​​309 guéris; suivi deRoyaume-Uni,avec 65 872 positifs, 7 993 décès et 359 patients récupérés; et deLa Turquie, bien qu’avec des chiffres plus bas, avec 42 282 cas, 908 décès et 2 142 récupérations.

Derrière, et de l’ordre de 20 000 cas, se trouventLa Belgique-24 983 cas, 2 523 décès et 5 164 guéris;La Suisse, avec 24 051 positifs, 948 décès et 10 600 patients qui ont surmonté la maladie;Pays Bas, avec 21 910 contagions détectées, 2 405 décès et 280 guéris; yLe Canada, avec 20 765 cas, 510 morts et 5 311 récupérés.

Le Brésil, le pays le plus touché d’Amérique latine, compte près de 20 000 personnes, avec 18 176 cas, dont 957 décès et 173 guérisons.Le PortugalEn revanche, il compte déjà 13 956 cas, dont 409 décédés et 205 guéris; tandis que dansAutricheIl y a déjà 13 271 cas, 295 décès et 5 240 guérisons.

Corée du sudil présente un total de 10 450 cas, 208 personnes décédées et 7 117 patients guéris.La russieenregistre des chiffres similaires, avec 10 131 cas, bien que moins de décès (76) et de guérisons (698). Alors ils sontIsraël et Suède, qui frôlent 10 000, avec respectivement 9 968 et 9 141 cas.

Au-dessus de 6 000, je suis déjàndia, Irlande, Norvège et Australie, tandis que le Chili, le Danemark, la Pologne, la République tchèque, le Japon, le Pérou et la Roumanie dépassent les 5 000. L’Équateur, le Pakistan, la Malaisie et les Philippines dépassent 4 000 et le Mexique, l’Indonésie, l’Arabie saoudite et le Luxembourg dépassent 3 000.

Les Émirats arabes unis, la Serbie, le Panama, la Finlande, la Thaïlande, le Qatar, la République dominicaine et la Colombie ont plus de 2000 cas confirmés de coronavirus et la Grèce, l’Afrique du Sud, Singapour, l’Argentine, l’Ukraine, l’Égypte, l’Algérie, l’Islande, la Biélorussie, la Croatie, le Maroc, la Moldavie , La Nouvelle-Zélande, l’Irak, l’Estonie, la Hongrie et la Slovénie dépassent le millier.

