La pandémie de coronavirus dépasse 1,85 million de cas dans le monde

La nouvelle pandémie de coronavirus originaire de la ville chinoise de Wuhan laisse un équilibre de1,85 million de personnes infectées et plus de 114 000 décès dans le monde, avecÉtats-Uniss comme le pays le plus touché, avec plus de 550 000 cas et plus de 22 100 décès.

Selon le bilan mondial de l’Université Johns Hopkins mis à jour lundi à 9h00, le coronavirus quitte1 850 966 personnes infectées, 114 269 décèset 434 703 personnes ont été guéries dans 185 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, tant par le nombre de cas que par le nombre de décès. Après avoir ajouté28 900 cas au cours des dernières 24 heuresLes États-Unis enregistrent un total de 557 590 personnes infectées, 22 109 morts et 95 523 personnes récupérées. New York reste l’épicentre de la pandémie aux États-Unis, avec 190 288 cas et 6 898 décès.

L’Espagne conserve la deuxième position en nombre d’infections, avec 166 381 cas et 17 029 décès, suivie de l’Italie, qui compte 156 363 personnes infectées et 19 899 décès dus au COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

La FranceIl est en quatrième position, avec un total de 133 670 cas et 14 412 décès, devant l’Allemagne, qui compte 127 854 personnes infectées et 3 022 décès dus à COVID-19. Le Royaume-Uni dépasse la Chine et reste le sixième pays le plus touché, avec 85 028 cas et 10 629 décès dus au coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois dans les cas et les décès, est désormais classée septième avec les plus positifs, avec un total de 83 135 positifs et 3 343 décès par coronavirus.

Ci-dessous estL’Iran, qui compte 71 686 infections et 4 474 décès dus au nouveau coronavirus, tandis que la Turquie ajoute un total de 56 956 personnes infectées et 1 198 décès. La Belgique, pour sa part, cumule 29 647 cas et 3 600 décès. Les Pays-Bas, la Suisse, le Canada et le Brésil comptent plus de 20 000 cas. Le Portugal, la Russie, l’Autriche, Israël, la Corée du Sud et la Suède dépassent les 10 000 personnes infectées.

L’Irlande et l’Inde, quant à elles, dépassent 9 000 cas, tandis que le Pérou, le Japon, l’Équateur et le Chili dépassent 7 000 et la Pologne, la Norvège, le Danemark, l’Australie et la Roumanie comptent plus de 6 000 personnes infectées par le coronavirus. Le Pakistan et la République tchèque clôturent la liste des pays qui cumulent plus de 5 000 cas de personnes infectées par un coronavirus.

La Malaisie, le Mexique, les Philippines, l’Arabie saoudite, l’Indonésie et les Émirats comptent plus de 4 000 personnes infectées, devant la Serbie, le Panama et le Luxembourg, qui ont déjà franchi le seuil de 3 000 personnes infectées. Le Qatar, la Finlande, la République dominicaine, l’Ukraine, la Colombie, la Thaïlande, la Biélorussie, Singapour, l’Argentine, l’Afrique du Sud, la Grèce et l’Égypte comptent plus de 2 000 personnes infectées, tandis que l’Algérie, l’Islande, la Moldavie, le Maroc, la Croatie, la Hongrie, l’Iraq, la Nouvelle-Zélande , L’Estonie, le Koweït, la Slovénie, Bahreïn, l’Azerbaïdjan, la Lituanie, l’Arménie et la Bosnie-Herzégovine ont plus d’un millier d’infections.

