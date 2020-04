La pandémie de coronavirus met les enfants en danger d’exploitation sexuelle en ligne

Afin de freiner la propagation du coronavirus, les écoles du pays ont fermé. Nous avons connu les conséquences attendues: les élèves qui accusent un retard scolaire et les parents qui ne peuvent pas faire le travail à cause des enfants qui hurlent.

Mais il y a un problème plus effrayant en jeu ici. Lorsque les enfants sont à la maison, ils vont en ligne et les prédateurs d’enfants en ligne vont profiter de cette situation. Un nouveau rapport d’Europol a noté une augmentation de l’activité numérique de ceux qui cherchent à exploiter sexuellement des enfants via Internet. Les prédateurs affichent sur des forums Web qu’ils s’attendent à ce que les jeunes soient plus vulnérables en raison de l’isolement social, de moins de supervision et de plus de temps sur leurs ordinateurs. Fin mars, le FBI a émis un avertissement concernant ce danger pour les parents à travers le pays.

De nombreux parents ignorent les risques d’abus sexuels en ligne. Le New York Times a récemment rapporté le cas d’une mère qui était soulagée que son fils jouait à Minecraft et Fortnite au lieu du Grand Theft Auto, plus violent. Plus tard, elle a trouvé une vidéo de bestialité avec un enfant dans les conversations en ligne de son fils avec d’autres joueurs. De telles histoires sont de plus en plus courantes. En 2018, les entreprises de technologie ont déclaré avoir trouvé plus de 45 millions de cas d’abus sexuels d’enfants sur leurs plateformes.

Les prédateurs pénètrent dans les salles de chat et les sessions de jeux vidéo et se présentent souvent comme des mineurs, entamant des conversations inoffensives. Ces interactions dégénèrent en adultes faisant pression sur les enfants pour leur envoyer des photos ou des vidéos sexuellement explicites (parfois en utilisant des pots-de-vin financiers; d’autres fois en exploitant des vulnérabilités autour de l’estime de soi). Les prédateurs utilisent plus tard des images comme le chantage pour contraindre leurs victimes à leur envoyer du matériel sexuellement explicite et à garder les abus secrets. Ils peuvent menacer d’envoyer les photos aux parents d’un enfant s’ils ne fournissent pas d’images de plus en plus graphiques.

En tant que professionnels de la santé mentale, nous voyons souvent ces cas trop tard. J’ai rencontré beaucoup trop d’enfants aux urgences qui sont en crise ou suicidaires parce qu’ils ont été exploités. Certains développent des symptômes permanents de trouble de stress post-traumatique. D’autres souffrent de difficultés chroniques de confiance et d’intimité.

En raison de la honte du sexe, que les prédateurs exploitent, les enfants gardent souvent secrètes leurs interactions avec les agresseurs jusqu’à ce qu’ils deviennent incontrôlables. Nous vivons dans une société où le sexe est souvent considéré comme mauvais ou honteux. Les enfants ne veulent pas en parler à leurs parents. Si l’agresseur a pris des images sexuelles d’un enfant, la victime est probablement horrifiée que ses parents voient ce matériel. Cette peur de la honte sexuelle peut être paralysante et elle empêche la dénonciation. Les enfants ne réalisent souvent pas qu’ils sont les victimes de ces situations. Même lorsqu’ils le font, ils craignent toujours que les autres pensent différemment, ou mal, d’eux parce qu’ils sont impliqués dans quelque chose de sexuel. Et donc ils restent silencieux. La chose la plus importante que les parents peuvent faire est sans doute de parler ouvertement de ces risques avec leurs enfants et de lutter contre la honte.

La réalité d’être à la maison pendant la pandémie de coronavirus est que les adultes sont occupés et distraits. Ils ont du mal à équilibrer les besoins concurrents de la gestion de leur propre santé mentale et du soutien de leurs enfants. Heureusement, il existe des moyens simples de protéger leurs enfants. Une seule conversation peut avoir un impact.

Les parents devraient avoir des discussions franches avec leurs enfants et prendre une position sans jugement. La honte est un facteur dangereux ici et peut conduire les enfants à cacher des interactions en ligne risquées pendant leur escalade. La honte se nourrit également du silence. Dites à vos enfants qu’ils peuvent vous parler de sexe et que vous n’en penserez pas différemment ou mal à cause. Rappelez-leur que vous les aimez quoi qu’il arrive. Expliquez que si un adulte a des relations sexuelles avec lui, ce n’est pas de sa faute et qu’il devrait vous le dire.

Parlez-leur des comportements de drapeau rouge: des étrangers leur disant de garder leurs relations secrètes, leur demandant des informations personnelles, leur demandant de déplacer les conversations vers d’autres plateformes moins surveillées comme Snapchat, et leur offrant des cadeaux comme des crédits dans le jeu. Child Helpline International a créé une base de données internationale de hotlines établies que les parents peuvent appeler s’ils craignent d’être maltraités ou exploités. L’organisme à but non lucratif End Violence Against Children a organisé des ressources pour les parents afin d’assurer la sécurité de leurs enfants sur une gamme de plateformes en ligne, de Snapchat à Xbox.

C’est une période effrayante en ce moment. La plupart d’entre nous sont submergés et distraits par les craintes pour notre santé. Mais de petites conversations peuvent protéger nos enfants en ligne. Parlez à vos enfants. Ayez des discussions ouvertes sur le risque et la honte. Protège-les.