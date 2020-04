La pandémie de coronavirus réduit les vetos aux sacs en plastique

Il y a quelques semaines à peine, les villes et les États des États-Unis s’inquiétaient d’interdire l’utilisation du plastique. Avec la pandémie, il existe une crainte latente que le virus reste dans des matériaux réutilisables. Dans la situation sanitaire complexe, il n’est pas encore défini s’il est recommandé ou de ne pas utiliser de sacs en plastique ou réutilisable

La pandémie de coronavirus a changé la façon dont le plastique a été opposé son veto afin d’améliorer l’environnement.

Il y a quelques semaines à peine, les villes et les États des États-Unis étaient occupés à interdire les pailles, à limiter les contenants à emporter et à obliger les acheteurs à transporter des sacs réutilisables ou à payer une somme modique pour limiter les plastiques dans un Je n’utilise que de la citrouille dans le pays.

Mais une pandémie change tout.

En quelques jours, des interdictions durement gagnées de réduire l’utilisation des plastiques _ et en particulier des sacs à provisions _ à travers le pays ont été critiquées par crainte que le virus ne reste dans les sacs, les verres et les pailles réutilisable.

Les gouverneurs du Massachusetts et de l’Illinois ont interdit ou découragé l’utilisation de sacs d’épicerie réutilisables. L’Oregon a suspendu son récent veto sur les sacs en plastique cette semaine, et les villes de Bellingham, Washington, à Albuquerque, Nouveau-Mexique, ont annoncé la fermeture de la leur alors que le coronavirus se propage à travers le pays.

Si nous ajoutons à cela une augmentation de l’achat de plats à emporter et l’interdiction d’utiliser des verres et des pailles réutilisables dans les cafés qui sont encore ouverts, les écologistes craignent que COVID-19, la maladie causée par le virus, puisse inverser sa Efforts pour lutter contre la pollution plastique depuis plusieurs années.

“Les gens craignent pour leur vie, leurs moyens de subsistance, l’économie, l’alimentation de leurs proches, de sorte que l’environnement est à l’arrière-plan”, a déclaré Glen Quadros, propriétaire de Great American Diner & Bar à Seattle.

Quadros a licencié 15 employés et a vu son activité baisser de 60% depuis que Seattle a fermé toutes ses activités pour endiguer la pandémie. Pour l’instant, il utilise des emballages biodégradables pour les plats à emporter et les livraisons, mais ces produits coûtent trois fois plus cher que les plastiques et sont de plus en plus difficiles à trouver en raison du rebond des commandes, a-t-il déclaré.

Le coronavirus détruit les avancées contre l’utilisation du plastique

L’industrie des plastiques a saisi l’occasion et fait du lobbying pour renverser les vetos des plastiques à usage unique, affirmant qu’ils sont l’option la plus sûre contre le virus.

La Californie, le Connecticut, le Delaware, Hawaï, le Maine, New York, l’Oregon et le Vermont ont des vétérinaires d’État sur les sacs en plastique, et l’Oregon et la Californie ont des lois qui limitent l’utilisation de pailles en plastique.

A New York, la règle boursière est suspendue par un procès.

La Plastic Industry Association a récemment envoyé une lettre à Alex Azar, directeur du département américain de la Santé et des Services sociaux, lui demandant de dénoncer l’interdiction des sacs en plastique, car elle présente un risque pour les clients et les travailleurs. Et l’Alliance américaine des sacs en plastique recyclables redouble son opposition à cette règle dans le cadre d’une campagne, qui existait déjà, appelée Bag the Ban.

Les syndicats de travailleurs des supermarchés ont également rejoint cette chorale. Celui qui représente les employés de l’Oregon fait pression pour que les sacs réutilisables soient interdits, et un syndicat de Chicago a appelé à la “fin de la taxe sur les sacs porteurs de maladies”.