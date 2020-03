la pandémie entraînera l’une des pires crises économiques

La pandémie de coronavirus COVID-19 qui afflige le monde entraînera l’une des pires récessions économiques de l’histoire contemporaine, selon des organisations telles que le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM).

En donnant cette nouvelle, lors d’une réunion téléphonique des ministres des finances G20, les agences ont également appelé à la solidarité et à l’unité.

D’accord avec Kristalina Georgieva, directeur général de FMI, la crise due à la nouvelle maladie apparue dans la ville chinoise de Wuhan Elle a entraîné une énorme fuite de capitaux sur les marchés émergents.

Les perspectives sont si sombres que la récession mondiale imminente “sera au moins aussi mauvaise, ou pire, que la crise financière mondiale qui a éclaté en 2008.”

«Tous les pays doivent travailler ensemble pour protéger les personnes et limiter les dommages économiques. Le thème principal de la réunion d’aujourd’hui des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 était que c’est le moment de la solidarité “, a-t-il déclaré. Georgieva.

Pour sa part, David Malpass, président de la BM, a appelé à un moratoire sur le paiement de la dette publique des pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

“[…] la priorité est désormais de fournir une réponse rapide et de mettre en œuvre des réformes qui contribuent à raccourcir le temps de reprise et à donner confiance que cette reprise peut être forte “, a-t-il déclaré.

Avec des informations de La Silla Rota

