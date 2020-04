La pandémie est déjà proche de deux millions d’infections

Lanouvelle pandémie de coronavirusoriginaire de la ville chinoise de Wuhandeux millions de personnes touchées dans le monde, selon le dernier bilan mondial de l’Université Johns Hopkins, dont les chiffres annonçaient le franchissement de la barrière positive de deux millions dans une précédente mise à jour.

Plus précisément, le Covid-19 laisse1 920 618 personnes infectées, 119 687 décès et 449 949 personnes récupéréesdans 185 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché par la pandémie, avec 582 607 personnes positives, 23 628 victimesmortel et 44 261 guéris. La ville de New York reste l’épicentre de la pandémie avec 106 813 cas et 7 349 décès.

L’Espagne conserve la deuxième position en nombre d’infections,avec 170 099 cas et 17 756 décès, suivi de l’Italie, qui compte 159 516 personnes infectées et 20 465 décès dus à Covid-19.

La France est en quatrième position, avec un total de 137 877 cas positifs et 14 986 décès, devant l’Allemagne, qui compte 130 072 personnes infectées et 3 194 décès dus à Covid-19. Le Royaume-Uni dépasse la Chine et reste le sixième pays le plus touché, avec 89 571 cas et 11 347 décès par coronavirus.

La Chine, à l’origine de la pandémie et pendant des mois le pays le plus touché à la fois dans les cas et les décès, est désormais classée septième avec les plus positifs, avec un total de 83 213 positifs et 3 345 décès dus au coronavirus.

Ci-dessous estL’Iran, qui compte 73 303 infections et 4 585 décèsen raison du nouveau coronavirus, tandis que la Turquie ajoute un total de 61 049 personnes infectées et 1 296 décès. La Belgique, pour sa part, cumule 30 589 cas et 3 903 décès. Les Pays-Bas, la Suisse, le Canada et le Brésil comptent plus de 20 000 cas. Le Portugal, la Russie, l’Autriche, Israël, la Corée du Sud, la Suède, l’Irlande et l’Inde dépassent les 10 000 personnes infectées.

De même, le Pérou, le Japon, l’Équateur et le Chili dépassent les 7 000 et la Pologne, la Norvège, le Danemark, l’Australie, la Roumanie et la République tchèque comptent plus de 6 000 personnes infectées par le coronavirus. En revanche, le Pakistan et le Mexique accumulent plus de 5 000 cas de personnes infectées par un coronavirus.

La Malaisie, les Philippines, l’Arabie saoudite, l’Indonésie, les Émirats arabes unis et la Serbie comptent plus de 4000 personnes infectées, devant le Panama, le Luxembourg, le Qatar, la République dominicaine, l’Ukraine et la Finlande, qui ont déjà dépassé le seuil de 3000 infectés.

Le Bélarus, Singapour, la Colombie, la Thaïlande, l’Afrique du Sud, l’Argentine, l’Égypte et la Grèce comptent plus de 2000 personnes infectées, tandis que l’Algérie, le Maroc, la Moldavie, l’Islande, la Croatie, la Hongrie, l’Iraq, la Nouvelle-Zélande, Bahreïn, l’Estonie, le Koweït, la Slovénie, L’Azerbaïdjan, le Kazakhstan, la Lituanie, l’Arménie et la Bosnie ont plus d’un millier d’infections.

