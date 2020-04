La pandémie menace également les langues en danger

Le 4 avril, Licho, l’un des quatre derniers locuteurs de la grande famille des langues andamanaises, est décédé des suites d’une tuberculose et d’une maladie cardiaque à Port Blair sur l’île d’Andaman Sud dans le golfe du Bengale. J’ai reçu la nouvelle avec un profond sentiment de perte. J’avais travaillé avec Licho pendant deux décennies pour documenter la langue Sare, qui est morte avec elle: elle était la toute dernière intervenante. Femme vibrante et articulée, elle s’était opposée à la construction d’une route à travers le territoire des Jarawa, une autre tribu menacée vivant sur les îles Andaman. «Les Jarawa seront décimés, tout comme nous», craignait-elle.

Covid-19 a déjà atteint les îles isolées d’Andaman, où 11 personnes issues de la société dominante se sont révélées positives. Bien que tous soient maintenant, semble-t-il, indemnes du virus, les chances qu’il refasse surface dans l’archipel sont élevées. Ses peuples autochtones sont en grand danger, tout comme les langues extrêmement rares qu’ils parlent. En particulier, la grande famille de la langue andamanaise, qui n’est désormais parlée que par trois personnes – qui ont toutes plus de 50 ans et souffrent de divers maux – est menacée d’extinction.

L’archipel abrite également environ 670 Onge et Jarawa; en 2003, j’ai regroupé leurs langues dans un «isolat» appelé Ang. (Un isolat n’a aucune relation connue avec aucune autre famille linguistique et pourrait, avec des recherches ultérieures, être classé comme une famille.) Pourtant, une autre tribu de peut-être 50 membres, qui vit sur North Sentinel Island – et qui a brièvement atteint l’infamie en 2018 en tuant un Américain missionnaire — parle probablement une langue ang.

Les généticiens des populations estiment que les îles Andaman descendent de l’une des populations fondatrices de l’homme moderne, qui a migré hors d’Afrique il y a environ 60000 ans pour peupler l’Asie du Sud, l’Asie du Sud-Est, la Nouvelle-Guinée et l’Australie. Pendant des dizaines de millénaires, ils se sont protégés des maladies et autres préjudices que les étrangers pouvaient infliger en tuant quiconque atterrissait sur leurs côtes.

Licho, dernier locuteur de la langue Sare. Elle est décédée le 4 avril 2020. Crédit: Anvita Abbi

Environ 8 000 Grands Andamanais prospéraient dans l’archipel d’Andaman sans pratiquement aucun contact avec le monde extérieur jusqu’en 1858, lorsque les autorités britanniques ont établi de force une colonie pénale à Port Blair. Les colonisateurs ont apporté avec eux une variété d’agents pathogènes contre lesquels les chasseurs-cueilleurs autrefois isolés n’avaient aucune immunité. Dans les années 1960, à la naissance de Licho, la syphilis et d’autres maladies avaient réduit le nombre de grands Andamanais à seulement 19, qui parlaient un mélange de Bo, Khora, Sare et Jeru. Les trois grands Anciens andamanais survivants parlent Jeru; les jeunes préfèrent l’hindi de la population indienne traditionnelle.

La structure des grandes langues andamanaises est différente de celle de toute autre famille linguistique et est basée sur une vision anthropocentrique du monde. Le corps humain est le principal modèle d’expression des concepts d’orientation spatiale, de catégories et de relations entre les objets et les actions et événements. Le corps est divisé en sept zones, chacune désignée par un symbole abstrait qui est attaché aux noms, verbes, adjectifs et autres catégories grammaticales pour créer des significations différentes. Ainsi, par exemple, le préfixe er- désigne une partie externe du corps, tandis que e- désigne une partie interne.

Ainsi er- lorsqu’il est attaché au mot bungoi, pour «beau», conduit à erbungoi, signifiant beauté extérieure; tandis que ebungoi signifie beauté intérieure. Ces marqueurs corporels s’infiltrent dans toutes les catégories de la grande grammaire andamanaise, une caractéristique unique de la famille des langues. Le système semble être apparu à une époque préhistorique où les êtres humains ont conceptualisé leur monde à travers leur corps et peuvent éclairer les premiers stades de l’évolution du langage.

Le grand andamanais est la sixième famille linguistique de l’Inde, aux côtés des langues indo-aryenne, dravidienne, tibéto-birmane, austroasiatique et tai-kadaï. Selon un rapport de l’UNESCO de 2011, la nation abrite 197 langues en danger Parmi celles-ci, 156 sont parlées par moins de 10 000 personnes et 42 sont en danger critique d’extinction – ce qui signifie que seuls les aînés les parlent, et seulement partiellement et rarement. La plupart des langues en danger critique d’extinction mourront lorsque les anciens le feront.

Cette perte de diversité linguistique est l’un des problèmes les plus graves auxquels l’humanité est confrontée aujourd’hui. Puisque les lexiques et la grammaire représentent les connaissances culturelles et écologiques et les visions du monde, la mort d’une langue signifie l’extinction de dizaines de milliers d’années d’expérience et de valeurs accumulées. Ces ressources vitales seraient autrement disponibles pour le reste de l’humanité alors que nous sommes confrontés à un avenir incertain provoqué par un développement non durable, dont COVID-19 n’est qu’un symptôme.

Partout dans le monde, les communautés autochtones ont diminué en nombre à cause des contacts avec des étrangers, et le virus pourrait accélérer cette tendance. Le manque d’informations sur la santé dans leur langue maternelle et la rareté des services de santé de base dans les régions reculées où ils vivent les rendent particulièrement vulnérables. Un adolescent yanomami et une femme de 87 ans de la tribu Borari, tous deux originaires du bassin amazonien, sont déjà morts du virus, soulignant la menace qu’il représente pour la survie des peuples autochtones du monde entier. Plusieurs tribus amazoniennes se retirent plus profondément dans la forêt pour éviter la pandémie, et les travailleurs sociaux conseillent également aux Jarawa de rester à l’écart des étrangers. Beaucoup de grands Andamanais vivent et travaillent à Port Blair, cependant, et pourraient trouver une distanciation sociale impossible à long terme.

“Ils ne me comprennent pas. Que puis-je faire?” une autre grande femme andamanaise, Boa, avait une fois déploré, parlant des enfants de la tribu. À la mort de Boa en 2010, à l’âge de 85 ans, sa langue, Bo. “S’ils ne me parlent pas maintenant, que feront-ils une fois que je serai décédé?” elle s’était inquiétée. “N’oubliez pas notre langue, saisissez-la! Notre langue, ne la lâchez jamais! ” Son appel est encore plus urgent à ce stade – lorsque l’humanité a désespérément besoin de la sagesse de cultures qui ont prospéré pendant des dizaines de millénaires sur des ressources aussi limitées que celles de ces petites îles.