La pandémie montre pourquoi les États-Unis doivent investir dans la recherche publique

Dans les semaines à venir, nous allons réapprendre cette vieille vérité: la nécessité est la mère de l’invention. Les chercheurs travailleront 24 heures sur 24 car le monde a besoin d’un remède contre le COVID-19. Mais cela vaut la peine de garder une pensée corollaire dans tous nos esprits: la nécessité peut être la mère de l’invention, mais la curiosité et l’imagination sont les parents de la découverte.

La pandémie de COVID-19 a clairement montré que le monde a maintenant besoin que l’Amérique soit curieuse, en particulier pour continuer à repousser les frontières de la découverte. Nous devrons, une fois de plus, mobiliser notre curiosité pour résoudre de gros problèmes insolubles. Bien que nous soyons confrontés à une crise actuelle, ce genre de chose fait partie de l’ADN américain: nous avons toujours été en mesure de nous engager dans des efforts humains dans le domaine de la science et de la recherche qui font ressortir le meilleur de notre pays et font avancer l’humanité. Nous sommes appelés à tourner la page du passé récent de l’Amérique et à redécouvrir nos pouvoirs de découverte.

Notre pays a toujours mobilisé la seule ressource renouvelable dont nous disposons pour améliorer la condition humaine – notre cerveau. Dans nos jours les plus encourageants, nous avons pris un engagement profond envers la recherche et la découverte – C’est le président John F. Kennedy qui a dit à l’Amérique que la découverte était un choix – pas un fardeau. Il a déclaré: «Nous choisissons d’aller sur la lune au cours de cette décennie et de faire les autres choses, non pas parce qu’elles sont faciles, mais parce qu’elles sont difficiles, car cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos compétences, parce que ce défi est un défi que nous sommes prêts à accepter, un défi que nous ne voulons pas reporter et un autre que nous avons l’intention de gagner, et les autres également. »

Au plus fort de la course à l’espace, l’Amérique a consacré près de 2% de son PIB à la recherche et au développement (R&D) financés par le gouvernement fédéral. Ces dernières années, ce nombre était de plusieurs ordres de grandeur inférieur, se situant aujourd’hui à 0,6% du PIB anémique et le résultat est des opportunités manquées inconnaissables. Dans le sillage de COVID-19, il est impératif que les Américains investissent dans la découverte et la recherche scientifique fondamentale – dans le but non seulement de se préparer aux futures pandémies, mais aussi de résoudre les problèmes les plus urgents de notre époque, y compris la crise climatique, extrême résistance aux intempéries et aux antimicrobiens, entre autres.

C’est pourquoi j’appelle à un retour à l’ère de la découverte. Le projet Discovery est une mobilisation de ressources publiques pour relancer la recherche aux niveaux de l’ère Apollo – une initiative législative appelant à une mobilisation et des investissements à l’échelle de la course spatiale pour découvrir, guérir, atténuer et améliorer les plus grands défis et opportunités auxquels l’humanité est confrontée.

Plus précisément, cette proposition appelle:

Une augmentation de 200 milliards de dollars du financement des agences de recherche existantes comme le NIH, la NOAA et la NSF, ainsi que les universités publiques;

100 milliards de dollars pour le développement de «Discovery Hubs» géographiquement distribués;

La recherche à source ouverte et à accès ouvert en tant que politique industrielle – comme le canal Érié pour le 21e siècle, nous devrions considérer cela comme un projet de travaux publics dont toute l’économie peut bénéficier.

Cette initiative, contrairement à un clair de lune, ne se concentre pas sur un seul objectif. Il s’agit plutôt d’un exercice d’imagination et de curiosité pour résoudre les plus grands problèmes de notre temps tout en stimulant massivement l’Amérique dans presque tous les secteurs.

LA RECHERCHE PUBLIQUE À SON MEILLEUR

Pourquoi la recherche financée par l’État? Parce que cela résout une défaillance de base du marché: les entreprises n’investissent pas dans des projets de ciel bleu qui n’ont pas de rendement garanti. Sans une voie claire vers le profit, les entreprises du secteur privé de notre pays investissent dans la chose sûre et sous-investissent dans ce qui pourrait être. Et tandis que les entreprises américaines investissent à des niveaux records, son secteur public se situe à près de son plus bas siècle. Mais ces entreprises n’investiront pas dans des projets et des domaines qui présentent trop d’incertitude ou qui ne rapporteront pas aux actionnaires.

Prenons un exemple éclatant de la façon dont la recherche publique peut intervenir là où le secteur privé ne peut pas: le Projet du génome humain. Dans les années 80 et au début des années 90, le gouvernement a planifié et lancé un plan de séquençage du génome humain. Le financement devait durer 15 ans et coûter environ 3 milliards de dollars aux contribuables. Le résultat? Le génome a été séquencé deux ans plus tôt que prévu. Et l’activité économique liée à la génomique a totalisé près de 1 billion de dollars de 1988 à 2012; compte tenu de 8,5 milliards de dollars supplémentaires de dépenses fédérales pertinentes, cela équivalait à un énorme rendement de 65: 1 sur le dollar fédéral.

Mais les délais et les coûts ne sont qu’une mesure. Ce que le projet du génome humain a déclenché, c’est une recherche révolutionnaire et vitale sur tout, des thérapies contre le cancer à la découverte des racines génétiques des maladies. Nous maîtrisons mieux la prédisposition génétique à un éventail de maladies, y compris les plus pernicieuses de notre époque: le cancer, la maladie d’Alzheimer, le diabète, la fibrose kystique et bien d’autres.

RENFORCER NOTRE ENGAGEMENT

Des vies seront sauvées grâce à cet investissement de base dans la recherche publique. Et pourtant, malgré tout le succès de ce projet, la part de la recherche fondamentale publique dans le PIB n’a cessé de diminuer depuis son apogée dans les années 60. Voici une statistique étonnante: aujourd’hui, seulement 22% des demandes de subventions des NIH sont financées. Dans ces 78% restants, il y a sûrement une ou plusieurs bonnes idées qui nécessitent le soutien du public.

C’est pourquoi nous devons investir 200 milliards de dollars pour augmenter le financement des agences de recherche fédérales comme le NIH et la National Science Foundation (NSF) et accorder aux États des subventions pour créer les éléments suivants: une option publique pour le haut débit; makerspaces et hackerspaces; centres d’enseignement technologique supérieur (ATE).

Cet investissement garantit à chacun, quelles que soient les circonstances de sa naissance ou son statut socio-économique, l’accès aux infrastructures nécessaires pour devenir un innovateur. Ils peuvent être correctement équipés pour réussir dans l’économie de haute technologie fondée sur le savoir. Il garantit également que les agences de recherche fédérales sont financées de manière adéquate pour mener à bien les recherches nécessaires pour faire des États-Unis, une fois de plus, le leader mondial de la découverte révolutionnaire et de la résolution de problèmes.

En plus des 200 milliards de dollars alloués à diverses agences de recherche fédérales, 100 milliards de dollars supplémentaires devraient être accordés sous forme de subventions pour créer des «centres de découverte» de la recherche aux États-Unis. Chaque centre de découverte sera axé sur la résolution d’un problème majeur tel que le changement climatique, l’adaptation au climat, la préparation à une pandémie, les mauvaises récoltes, la modernisation des infrastructures, etc. De la même manière, le projet du génome humain a concentré l’attention des scientifiques et des chercheurs sur un défi, de sorte que les centres de découverte cibleront toute leur puissance de feu intellectuelle sur un seul problème.

L’ARGUMENT ECONOMIQUE

Les économistes Jonathan Gruber et Simon Johnson soulignent que même une augmentation de 100 milliards de dollars des dépenses publiques de R&D stimulerait la croissance de la productivité de 30% et créerait quatre millions de nouveaux emplois par an. De plus, depuis la Seconde Guerre mondiale, 80% de l’augmentation du niveau de vie aux États-Unis peut être attribuée aux progrès technologiques. En d’autres termes, nous pouvons augmenter la productivité, créer des emplois et améliorer le niveau de vie, le tout en une seule étape. Et tout cela, outre les percées que nous créons ou les découvertes que nous constatons, c’est juste l’avantage que nous obtenons à court terme.

Comme pour un effort de découverte pure, les gains à long terme sont inconnus, inconnaissables et potentiellement énormes. Pensez à nouveau au programme spatial. La NASA ne se vante pas de cette réalisation – après tout, il est difficile de se poser sur la lune – mais c’était une subvention de la NASA donnée à un laboratoire qui a créé une nourriture spatiale à base de microalgues. Cette évolution a donné ce que de nombreux nouveaux parents utilisent quotidiennement: les préparations pour nourrissons.

Dans le même esprit, le Jet Propulsion Laboratory de la NASA devait trouver un moyen de rendre les caméras plus petites pour les voyages dans l’espace. Ils ont développé un capteur de caméra sur puce, appelé CMOS. Si vous pouvez prendre un selfie aujourd’hui, vous devez remercier les chercheurs financés par les fonds publics du Jet Propulsion Laboratory: ce capteur CMOS est l’un des composants clés de chaque caméra de smartphone dans le monde.

Le progrès scientifique est la clé pour traiter la prochaine pandémie, explorer le prochain horizon et créer la prochaine technologie révolutionnaire. Mais en tant que pays, nous avons sous-investi dans ces progrès, et si la peur du COVID-19 doit nous rappeler quelque chose, c’est tout ce que nous pouvons faire lorsque nous mettons nos ressources publiques au service de la recherche et de la découverte scientifiques. Il est temps de mettre l’énergie et la curiosité de l’Amérique contre des problèmes existentiels comme le changement climatique, les pandémies, la perte de biodiversité et de trouver les inconnues inconnues qui peuvent changer le cours de l’humanité. Il est temps que les Américains, comme l’a fait le président Kennedy, choisissent d’être curieux et d’explorer.

