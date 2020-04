La pandémie pourrait conduire à plus de discrimination contre les Noirs américains

La pénurie de ventilateurs se profile et le chômage aux États-Unis a atteint son plus haut niveau depuis la Grande Dépression. Alors que les médecins prennent des décisions de triage et que les employeurs envisagent qui licencier ensuite, les personnes de couleur se retrouveront-elles du côté perdant de ces décisions?

Il faudra du temps pour comprendre tous les effets de la pandémie mondiale de santé COVID-19. Mais les tendances passées suggèrent que les minorités raciales sont susceptibles de porter le plus lourd fardeau. Des découvertes psychologiques troublantes expliquent une des raisons: les Blancs perçoivent souvent les minorités raciales comme non méritantes lorsque les ressources sont rares.

Pendant la Grande Récession, lorsque les ressources financières et les emplois étaient rares, de nombreux Américains ont perdu la richesse des ménages et ont connu un chômage plus élevé. Cependant, les personnes de couleur ont de loin connu le pire sinistre de la récession. Les écarts raciaux existants sur les indicateurs socioéconomiques et sanitaires se sont aggravés.

De telles tendances reflètent les inégalités structurelles aux États-Unis. Par exemple, les membres des groupes raciaux minoritaires sont souvent suremployés dans les emplois manufacturiers et de services – les industries les plus vulnérables à la détresse économique. Cependant, la psychologie sociale suggère que la simple croyance que les ressources sont rares peut influencer nos attitudes, nos jugements et nos perceptions de manière à nous conduire finalement à discriminer les membres d’autres groupes.

Par exemple, mes collègues et moi avons constaté que la simple mention de la rareté peut amener les Américains blancs à discriminer davantage les Afro-Américains. Lorsque les ressources étaient décrites comme «abondantes, malgré [then] récente récession », les participants blancs ont donné la même quantité de ressources aux destinataires noirs et blancs. Mais lorsque la même quantité de ressources a été décrite comme «rare, en raison de la [then] récente récession », les participants blancs sans croyances égalitaires fortes ont donné aux bénéficiaires noirs environ 0,66 $ pour chaque dollar qu’ils ont donné aux bénéficiaires blancs.

Comment les décideurs blancs justifient-ils la discrimination raciale lorsque les ressources sont rares? Nos recherches suggèrent qu’ils perçoivent visuellement les minorités d’une manière qui, selon eux, rend les minorités moins dignes de ces ressources, voire les considère comme moins humaines.

Dans un premier test de cette idée, nous avons montré que les décideurs blancs qui pensaient que leurs ressources étaient rares voyaient les Noirs comme ayant un teint plus foncé et plus de caractéristiques afrocentriques – qualités fortement liées à une discrimination accrue aux États-Unis. Nous avons en outre montré que cette perception de une «noirceur» accrue en raison de la rareté a entraîné une diminution des allocations en espèces à ces bénéficiaires «plus noirs».

Nous avons ensuite demandé si la rareté influence la façon dont les Blancs traitent les visages noirs comme des visages humains en premier lieu. Nous avons constaté que les décideurs blancs qui étaient menacés de pénurie économique n’avaient pas traité les visages noirs aussi largement que les visages blancs lors de l’évaluation des destinataires des ressources, ce qui les a amenés à discriminer les destinataires noirs. Cela suggère que les décideurs blancs confrontés à des pénuries économiques peuvent ne pas voir les visages noirs comme pleinement humains, justifiant implicitement de leur en donner moins.

Bien que nos recherches parlent le plus directement des effets de la récession imminente sur les préjugés raciaux dans l’allocation des ressources financières, d’autres ressources critiques en pénurie dans la crise COVID-19 (par exemple, les ventilateurs, les lits d’hôpitaux) risquent d’être distribuées de manière discriminatoire, car bien. Des travaux récents effectués par d’autres chercheurs montrent que l’incapacité à traiter pleinement les visages des minorités réduit la capacité de percevoir la douleur ressentie par les minorités. Cela suggère que les préjugés raciaux dans l’allocation de ressources médicales rares peuvent proliférer car les prestataires médicaux blancs ne voient pas l’humanité dans leurs patients noirs.

Pour aggraver ce problème, les stratégies actuelles de rationnement des soins de santé qui privent de ressources médicales limitées ceux qui ont des facteurs de risque préexistants (par exemple, le diabète, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires) nuiront de manière disproportionnée aux personnes de couleur qui souffrent de ces problèmes de santé à des taux plus élevés en raison des effets. du racisme structurel. Cela peut couvrir la déshumanisation et la discrimination raciale dans ces conditions de pénurie.

La pandémie de coronavirus est amorcée pour accélérer les disparités socioéconomiques et les soins médicaux à vie ou à mort. Pour prévenir les biais raciaux provoqués par les expériences psychologiques de rareté et pour lutter contre les inégalités existantes, des protections institutionnelles plus solides et une prise de décision transparente sont plus que jamais nécessaires.