La pandémie rebondit, tandis que les dégâts économiques sont évidents en Chine | La société

La pandémie de coronavirus a connu un rebond selon l’OMS, alors que dans le domaine économique les dégâts se reflètent ce vendredi dans les données du PIB chinois, qui accusent une baisse de 6,8%, la plus importante depuis 1976.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les infections ont atteint 2,07 millions aujourd’hui, soit 84 000 de plus que la veille, confirmant le rebond de la pandémie sur la planète, après quatre jours au cours desquels elle est tombée à environ 70 000 cas tous les jours.

La même tendance à la hausse est observée dans le nombre de décès, puisque le total mondial s’élève à 139 378, soit près de 8 500 de plus que la veille, étant la première fois selon les statistiques de l’OMS que plus de 8 000 décès ont été enregistrés quotidiennement.

Le rebond est également visible dans les graphiques des nouvelles infections dans les deux régions les plus touchées, l’Europe (1,05 million d’infections) et l’Amérique (743 000).

Les deux restent en moyenne plus de 30 000 nouveaux cas par jour ces derniers jours, concentrant près de 80% des infections confirmées dans le monde.

Les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni restent, dans cet ordre, les pays les plus touchés par la pandémie en termes de nombre d’infections confirmées et sont les seuls où la barrière de 100 000 cas a été dépassée.

En Italie, les décès par coronavirus sont déjà de 22 745 dont 575 enregistrés au cours des dernières 24 heures, un chiffre supérieur à 525 jeudi, tandis que le taux d’infections continue de diminuer et les personnes hospitalisées et celles admises en soins intensifs.

Le nombre total d’infections depuis la détection du coronavirus en Italie le 21 février s’élève à 172 434, dont 3 493 depuis hier, moins que la veille, et 42 727 d’entre elles ont déjà été guéries (2 563 au cours des 24 dernières heures, la plus décharge depuis le début de l’urgence), selon les données proposées aujourd’hui par le chef de la protection civile, Angelo Borrelli, dans son bulletin quotidien.

LE GOUVERNEMENT ALLEMAND VOIT DÉJÀ L’ÉPIDÉMIE «CONTRÔLABLE»

Mais la pandémie progresse à un rythme inégal selon les pays et alors que l’Allemagne la considère déjà “maîtrisable”, au Royaume-Uni le nombre de morts monte en flèche.

Le ministre allemand de la Santé Jens Spahn a publié aujourd’hui un message d’espoir lors d’une conférence de presse pour faire le point sur l’efficacité des mesures prises pour contenir la contagion. L’épidémie est “contrôlable” et l’Allemagne a “de bonnes chances de bien traverser la période épidémique”, a-t-il déclaré.

Il précise qu’il est passé d’une croissance dynamique des infections à une évolution linéaire et souligne qu’à aucun moment le système de santé allemand ne s’est effondré. À la mi-mai, les cliniques allemandes reviendront à une “nouvelle normalité” qui consistera à maintenir un équilibre entre garder les lits libres pour d’éventuelles infections à coronavirus et reprendre les opérations reportées.

La déclaration a été publiée après que l’Institut Robert Koch de virologie a annoncé que le nombre de nouvelles infections à coronavirus causées par une personne infectée était tombé en Allemagne en dessous de 1, une valeur qui est recherchée pour pouvoir parler d’une rémission de l’épidémie.

Le ministre a assuré que l’Allemagne souhaite “trouver progressivement le juste équilibre entre protection de la santé, vie publique et économie” et “pas à pas ouvrir la voie vers une nouvelle normalité”.

Près de 137 700 cas de coronavirus et 4 052 décès dus à COVID-19 ont été enregistrés en Allemagne.

LE ROYAUME-UNI AU POINT DE PANDÉMIE

En revanche, le pic de la pandémie se situe actuellement au Royaume-Uni. Aujourd’hui, le nombre de décès par coronavirus dans les hôpitaux britanniques a atteint 14 576 après 847 décès au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires du pays révélées vendredi.

Le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, agissant au nom du Premier ministre conservateur Boris Johnson, a annoncé jeudi que le Royaume-Uni prolongerait les mesures de confinement obligatoires pendant au moins trois semaines de plus pour empêcher la propagation de la maladie.

Après avoir passé plusieurs jours à l’hôpital, Johnson continue de se remettre des effets du coronavirus et ne fait aucun “travail gouvernemental”, a déclaré vendredi un porte-parole de Downing Street, sa résidence et son bureau officiel.

POLEMIQUE EN ESPAGNE PAR LE COMPTE DE DONNÉES

En Espagne, la courbe d’expansion pandémique s’aplatit, mais la controverse grandit en raison du nombre de données, car il n’y a pas d’homogénéité entre celles fournies par chaque région.

Pour unifier les critères, le ministère de la Santé a publié ce vendredi un ordre pour toutes les communautés autonomes (régions) de fournir des données harmonisées sur les cas enregistrés (uniquement ceux qui ont été testés), les décès, les admissions dans les unités de soins intensifs (UCI), entre autres échelles.

Selon les dernières données officielles, en Espagne, 182 816 cas de coronavirus ont été enregistrés et il y a eu 19 130 décès, alors que 74 797 personnes ont déjà été guéries.

Disposer de données claires est essentiel pour que le gouvernement adopte les mesures de désescalade de l’emprisonnement, qui sont exigées par divers partis et groupes sociaux, en particulier la libération des enfants dans la rue et la reprise des cours.

LES CONTRATS D’ÉCONOMIE CHINOIS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEPUIS 1976

Les dommages économiques du coronavirus ont été quantifiés pour la première fois en Chine, dont le produit intérieur brut (PIB) a chuté de 6,8% au premier trimestre de l’année, la première contraction depuis 1976, comme l’a rapporté aujourd’hui l’Office national des statistiques ( UN).

Cette contraction, pire que ne le pensaient de nombreux analystes, marque la première interruption de la croissance sans précédent enregistrée par l’économie chinoise au cours des dernières décennies.

Le PIB chinois a commencé à être mesuré en 1992, mais le reste des données disponibles à ce jour indiquent que l’économie du pays n’est pas entrée en récession depuis plus de 40 ans.

Le Fonds monétaire international (FMI) a prédit il y a deux jours que la Chine éviterait la récession et connaîtrait une croissance de 1,2% pour l’ensemble de l’année. Le même organisme avait estimé en janvier dernier, avant le déclenchement de la pandémie, que la croissance économique chinoise serait de 6% contre 6,1% en 2019.

NEW YORK AVERTIT QUE L’ÉCONOMIE NE COMMENCERA PAS SANS CELA

Aux États-Unis, le président Donald Trump et certains gouverneurs sont impatients de relancer l’économie pour atténuer la catastrophe. À cela ont été ajoutés des protestations dans différentes parties des États-Unis. faire pression sur Trump et les gouverneurs des États pour qu’ils lèvent les mesures de confinement qui font des ravages sur l’économie et l’emploi.

Mais Bill de Blasio, le maire de New York, la ville la plus touchée par l’épidémie, a averti aujourd’hui Trump que le pays ne serait pas en mesure de relancer son économie si la Big Apple ne disposait pas de ressources suffisantes pour faire face adéquatement au COVID-19 et récupérer. .

“Quiconque veut voir une reprise, une réouverture, doit comprendre que l’économie américaine ne redémarre pas sans la plus grande ville du pays”, a déclaré De Blasio lors d’une conférence de presse, dans laquelle il a rappelé que la ville, la plus touchée par le coronavirus est le grand “moteur économique” de la nation.

Le maire, un démocrate, a directement lancé un appel à Trump pour que les républicains donnent le feu vert dès que possible à un nouveau plan de relance en discussion au Parlement et pour que New York reçoive de l’aide pour faire face au trou budgétaire de milliards de dollars qui va de souffrir de la pandémie.

“Il a la possibilité d’avancer dans sa ville natale”, a déclaré De Blasio au président, qui a présenté jeudi un plan de réouverture économique et sociale par étapes post-coronavirus.

Dans le cas de New York, épicentre de la maladie aux États-Unis, le maire a précisé qu’il restait encore un long chemin à parcourir avant d’envisager un retour progressif à la normalité.

LE FMI ET LA BANQUE MONDIALE AU SECOURS

En ce qui concerne les économies plus faibles, le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) ont clôturé vendredi leur assemblée de printemps avec l’objectif commun d’aider les pays les plus économiquement touchés par la pandémie de coronavirus, ce qui provoquera une crise. semblable à celui de la Grande Dépression.

Jusqu’à présent, plus de la moitié des 189 États membres du Fonds monétaire international (FMI) ont déjà demandé une aide financière à l’organisation face à l’urgence déclenchée par la pandémie. Le Conseil d’administration du Fonds devrait approuver des programmes d’aide à décaissement rapide pour la moitié d’entre eux d’ici la fin avril.

Quinze ont déjà reçu le feu vert de l’agence, dont El Salvador, l’Equateur, Madagascar, le Rwanda et le Togo.

Le FMI a tenu cette semaine, avec la Banque mondiale, sa traditionnelle assemblée de printemps, mais cette fois, il a adopté un format virtuel en raison de la pandémie de coronavirus.

LE PARLEMENT EUROPÉEN APPROUVE 3 000 MILLIONS POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ

En Europe, le Parlement européen a donné vendredi le feu vert à une batterie de propositions pour mobiliser le budget communautaire en réponse à la pandémie de coronavirus, dont une qui prévoit plus de 3 000 millions d’euros pour soutenir le secteur de la santé et le stockage de matériel médical .

Il a également approuvé une initiative visant à garantir le fonctionnement du Fonds européen pour les plus démunis (FEAD) afin que l’aide continue à atteindre les sans-abri et les pauvres malgré les obstacles créés par le crise sanitaire.

Enfin, le plan approuvé par la Chambre européenne prévoit la possibilité pour les agriculteurs et autres bénéficiaires des fonds de développement rural d’obtenir des prêts et des garanties allant jusqu’à 200 000 euros à des conditions favorables. Dans le secteur de la pêche, un soutien est envisagé pour les pêcheurs qui ont dû cesser temporairement leur activité.

En Europe, le Parlement européen (PE) a privilégié ce vendredi que les institutions européennes incluent dans leur paquet pour la relance de l’économie l’émission d’obligations garanties par le budget européen, bien qu’avec un vocabulaire moins ambitieux que ce qu’elles recherchaient. verts et sociaux-démocrates.