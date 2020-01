La patate douce envoie des signaux secrets

Lorsqu’elles sont grignotées, les feuilles d’un type de patate douce libèrent un avertissement chimique à forte odeur qui incite d’autres feuilles – sur la même plante et celles à proximité – à produire des protéines défensives qui les rendent difficiles à digérer. De nouvelles recherches suivent ce système d’alerte odorant.

«C’est une sorte de raccourci», explique Axel Mithöfer, écologiste végétal à l’Institut Max Planck d’écologie chimique à Iéna, en Allemagne, et co-auteur de l’étude, publiée en novembre dernier dans Scientific Reports. D’autres plantes ont des systèmes d’avertissement chimique qui incitent les voisins à se préparer à l’attaque, mais les feuilles individuelles attendent souvent de fabriquer des composés défensifs jusqu’à ce qu’elles se mordent. Mais les feuilles de cette plante produisent le composé immédiatement lorsque les voisins sont mordus, dit-il.

Pour étudier cette réponse, Mithöfer et ses collègues ont publié des chenilles sur la souche de patate douce résistante aux ravageurs Tainong (TN) 57 et son cousin plus sensible TN66, tous deux originaires de Taiwan. Chacun a «exhalé» au moins 40 produits chimiques lorsqu’il a été attaqué, mais le TN57 a libéré deux fois la quantité d’un composé appelé DMNT, également trouvé dans d’autres réponses de défense des plantes.

Ensuite, les scientifiques ont placé une plante TN57 en bonne santé dans un réservoir en verre fermé avec une dont les feuilles avaient été percées avec des pincettes. Dans les 24 heures, des niveaux élevés d’une protéine appelée sporamine se sont formés dans les feuilles non endommagées des deux plantes. Le sporamine, également présent dans les tubercules de patate douce eux-mêmes, est ce qui rend difficile la digestion non cuite par les humains, et il cause également des problèmes dans les intestins des insectes. Lorsque les chercheurs ont libéré du DMNT synthétisé dans un réservoir contenant des plantes saines, les feuilles ont de nouveau facilement formé du sporamine.

L’équipe de Mithöfer examine actuellement le mécanisme que le TN57 laisse utiliser pour «sentir» et «reconnaître» le DMNT. Les chercheurs espèrent également tester si d’autres produits chimiques libérés par les feuilles provoquent également des défenses.

Cesar Rodriguez-Saona, entomologiste à l’Université Rutgers, qui n’était pas impliqué dans l’étude, dit que cette recherche présente un mécanisme de défense intrigant – bien qu’il prévienne que l’exposition au DMNT dans des réservoirs fermés pourrait être plus élevée que ce que les plantes expérimentent dans des champs ouverts et venteux. Il est également possible, note-t-il, que les TN57 non attaqués ne dépensent pas toujours l’énergie nécessaire pour utiliser ce «raccourci» de défense directe.