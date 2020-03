La période néolithique de la Nouvelle-Guinée a peut-être commencé sans aide extérieure

Les signes d’un changement culturel dans la fabrication d’outils et les modes de vie ont éclaté

par l’agriculture, précédemment trouvé sur d’anciens sites asiatiques et européens, ont fait surface

pour la première fois sur la Nouvelle-Guinée.

Les fouilles sur un site montagneux appelé Waim ont produit des reliques d’une transition culturelle à la vie du village, qui se sont déroulées sur l’île isolée au nord de l’Australie il y a environ 5050 à 4200 ans. L’archéologue Ben Shaw de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud à Sydney et ses collègues rapportent les résultats du 25 mars dans Science Advances.

L’agriculture en Nouvelle-Guinée est originaire des hauts plateaux de l’île

il y a environ 8 000 à 4 000 ans. Mais les changements culturels correspondants, tels

vivant dans des villages et fabriquant des objets rituels et symboliques élaborés, ont

souvent supposé n’être apparu que lorsque Lapita

des agriculteurs d’Asie du Sud-Est ont atteint la Nouvelle-Guinée il y a environ 3 000 ans (SN: 9/2/15). En Asie et en Europe, les

les changements culturels marquent le début de la période néolithique. Les nouvelles trouvailles

suggèrent qu’une période néolithique s’est également développée indépendamment en Nouvelle-Guinée.

Les découvertes clés à Waim consistent en un morceau d’un humain sculpté ou

visage animal qui avait probablement une signification symbolique et deux pilons en pierre portant

traces d’amidon d’igname, de fruits et de noix.

D’autres découvertes comprennent un outil de taille ou de coupe de pierre, un

pierre tachée de pigments avec des incisions profondes qui peuvent avoir été utilisées pour appliquer

coloration des fibres végétales et d’un fragment de roche riche en fer qui a probablement été heurté

avec d’autres pierres pour créer des étincelles pour allumer des incendies.

L’essor de l’agriculture en Nouvelle-Guinée semble inspiré

le commerce maritime à longue distance, disent les scientifiques. Analyse chimique d’un déterré

morceau d’obsidienne – affichant des marques créées lorsque quelqu’un a martelé

flocons – indique qu’il a été importé d’une île située au moins à 800

kilomètres.