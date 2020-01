La persécution grandit: le Forum criminel a dénoncé qu’il y a déjà 390 prisonniers politiques du régime de Nicolás Maduro

Le Venezuela compte actuellement un total de 390 prisonniers politiques, dont 121 militaires et un mineur, le chiffre le plus élevé de toute l’Amérique, selon les données de l’ONG locale Criminal Forum qui a été ratifiée par l’Organisation des États américains (OEA).

Forum criminel, qui se consacre à la surveillance de la population carcérale au Venezuela, a indiqué que jusqu’au 27 janvier, 390 prisonniers politiquesdont 371 hommes et 19 femmes; 269 ​​sont des civils et 121 sont des militaires; et, par âge, il y a 389 adultes et un adolescent.

“Le Venezuela est certainement le pays avec le plus grand nombre de prisonniers politiques en Amérique“Il a dit Alfredo Romero, directeur de Criminal Forum, sur Twitter. À cet égard, il a souligné que «dépasse le triple du nombre de prisonniers politiques à Cuba», Qui, selon un récent rapport des Prisoners Defenders et Civil Rights Defenders, est de 126.

Romero a souligné “le nombre d’autochtones qui ont dû fuir le pays en raison de la persécution politique” Seulement à la frontière avec le Brésil, “nous avons compté plus de 900 pemones indigènes qui ont dû fuir le pays», A-t-il déclaré dans des déclarations au portail d’actualités de Caraota Digital.

Le Secrétaire général de l’OEA, Luis AlmagroIl a “certifié” via Twitter la liste des prisonniers politiques établie par l’organisation vénézuélienne, ce qu’il fait habituellement.

Cependant, Romero a souligné que ce chiffre peut changer rapidement parce que lorsqu’ils diffusent de nouvelles données sur les prisonniers politiques, le «effet de porte tournante“, C’est-à-dire d’une part qu’il est libéré et d’autre part qu’il s’arrête”politiciens persécutés“

Au cours de ces années, le régime de Nicolás Maduro a libéré cycliquement des opposants emprisonnés dans le cadre de négociations avec leurs détracteurs pour convenir d’une solution à la crise au Venezuela, bien qu’il y ait également eu de nouvelles arrestations.

Les cas du député se démarquent Juan Requesens, arrêté en août 2018 pour l’attaque présumée contre Maduro, et Roberto Marrero, le chef de bureau du président autoproclamé en charge du Venezuela, Juan Guaidó, arrêté en mars dernier.

(Avec des informations d’Europa Press)