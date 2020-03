La persécution intense entre la police et le conducteur génère presque une catastrophe routière

La petite avenue Mack du Michigan a été le théâtre d’une intense persécution. Des patrouilleurs de la route ont poursuivi un délinquant agressif de l’autre côté de l’avenue. La poursuite intense entre les patrouilleurs routiers et le conducteur a duré plus de 20 minutes.

Ce qui semblait être une procédure policière normale s’est transformé en une poursuite intense sur la Michagan National Highway aux États-Unis.

Le conducteur d’un camion a été vu par des patrouilleurs routiers enfreignant les lois de la circulation au sommet de l’avenue Little Mack du Michigan, où l’intense persécution a presque généré un chaos total.

Tout a commencé lorsque les patrouilleurs routiers sont intervenus en plein jour sur le conducteur du troca, mais il a ignoré l’ordre de la police.

Dans une vidéo, vous pouvez voir comment les policiers de Michagan ont ciblé le conducteur pour le persuader, mais il s’en fichait, déchirant le camion gris à toute vitesse avec une direction inconnue.

Photo / Capture MH

La poursuite intense entre les patrouilleurs routiers et le conducteur a duré plus de 20 minutes.

En chemin, le conducteur tentait de s’éloigner des voitures de police à tout prix et sans se soucier d’être la cause d’un terrible accident de la circulation sur la petite avenue Michagan de Michagan.

Pendant la poursuite intense, le délinquant fait de son mieux pour ne pas être neutralisé par les patrouilleurs de la route, qui ne ménagent aucun effort pour capturer le délinquant.

Finalement, le conducteur perd le contrôle du volant et entre en collision avec une unité de police, tandis qu’un autre le bloque.

Acculé par les forces de sécurité, le délinquant, gravement blessé, quitte l’unité et tente de s’échapper à toute vitesse, mais finalement il est pris sans pitié.

Heureusement, l’intense persécution n’a pas causé de pertes de vie, seulement des dégâts matériels, puisque l’unité a été détruite.

Désormais, le contrevenant agressif fera face à la justice aux États-Unis.

À propos de MundoHispanico.com – site de nouvelles et d’informations en espagnol.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole aux États-Unis qui opère de manière indépendante.

Depuis sa création à Atlanta, en Géorgie. En 1979, MundoHispanico.com, détenue par Mundo Hispano Digital Network, a connu une croissance rapide. Il est devenu l’hebdomadaire espagnol le plus lu du sud-est du pays; et sur l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis.

En plus de devenir un leader des dernières nouvelles pour le public hispanophone aux États-Unis, MundoHispanico.com dispose de plusieurs plateformes optimisées pour le marketing, telles que Mundo Dinero, Mundo Motor, Mundo Latina et Mundo Fan, qui fournissent à notre public Contenu exclusif et pertinent sur ces sujets qui les passionnent.

Mundo Hispánico compte 8 millions d’abonnés sur Facebook qui interagissent avec toutes ses plateformes, avec des informations de dernière heure et une couverture vidéo en direct des principaux événements d’importance nationale. Retrouvez-nous sur Instagram, Youtube et Twitter.

Mundo Hispánico est la première entreprise de médias numériques de langue espagnole indépendante en Amérique.

Depuis ses débuts à Atlanta, en Géorgie. en 1979, MundoHispánico.com du réseau numérique Mundo Hispano est rapidement passé de l’hebdomadaire en langue espagnole le plus lu du sud-est à l’un des plus grands sites d’actualités et d’informations en espagnol aux États-Unis. En plus des dernières nouvelles, les verticales de style de vie de MundoHispanico.com proposent un contenu exclusif sur des sujets passionnants, tels que le divertissement, la nourriture, l’automobile et les sports.

Mundo Hispánico engage 8 millions de followers sur Facebook dans ce portefeuille avec des actualités de dernière minute et une couverture vidéo en direct des événements majeurs.