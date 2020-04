La petite-nièce et la fille de 8 ans de John F. Kennedy disparaissent

La petite-fille de Robert F. Kennedy, Maeve Kennedy Townsend McKean, et sa fille Gideon ont été portées disparues.

Son mari dit que la dernière fois qu’il les a vus, c’était après un accident de canoë dans la baie de Chesapeake, jeudi après-midi, le 2 avril.

David McKean a informé le Washington Post que sa femme et sa fille sont montées à bord d’un canoë à la recherche d’une balle de fille tombée dans l’eau.

La famille appartenait à la famille millionnaire, située sur Shady Side, dans le Maryland.

Un membre de la famille Kennedy – Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 ans, et son fils de huit ans, Gideon – sont portés disparus après avoir été aperçus pour la dernière fois en difficulté pour retourner à terre dans un petit bateau à rames hier.

Des vents forts pourraient être à blâmer

La police du Département des ressources naturelles du Maryland pense que Maeve et Gideon ont été frappés par des vents violents en naviguant, les empêchant de retourner à terre.

Un porte-parole de la famille a déclaré à la presse que la famille souhaite actuellement que leur vie privée soit respectée et que le public ait Maeve et Gideon présents dans leurs prières.

Maeve est la fille de Kathleen Kennedy Townsend, qui a été vice-gouverneure du Maryland de 1995 à 2003.

“La petite-fille de Robert F. Kennedy et son fils de huit ans sont portés disparus après que leur kayak a été emporté lorsqu’ils ont pagayé dans une baie du Maryland pour récupérer une balle.”

Faites des recherches sur les décès en CiA et en kayak, mais ce n’est certainement pas normal.

Les autorités ont entamé depuis hier soir une recherche exhaustive de l’endroit où la mère et la fille ont disparu.

Seule la pagaie et le canoë ont été récupérés, mais on ne sait pas où se trouvent Maeve et sa fille.

La malédiction Kennedy

«La malédiction Kennedy» est le terme couramment utilisé pour désigner toutes les tribulations qui ont englouti les membres de cette célèbre famille.

Plusieurs membres de la famille, par exemple, sont décédés de causes non naturelles, les cas les plus connus étant les meurtres des frères John et Robert Kennedy en 1963 et 1968, respectivement.

John Jr., le fils de John, est décédé dans un accident d’avion avec sa femme et sa belle-sœur en 1999.

La tragédie la plus récente qui est arrivée à la famille Kennedy a été la mort de Saoirse Kennedy Hill, la petite-fille de Robert Kennedy, qui a perdu la vie à cause d’une surdose de drogue.

En 2014, Kyle Francis Kennedy, fille de Michael LeMoyne Kennedy (petite-fille de Robert Kennedy et de sa femme Ethel), a donné naissance aux jumeaux Conor Nash Kerr et Josephine Ethel Kerr. La fille est née morte.

Avec des informations de People.

