La peur du coronavirus pondère les devises latino-américaines par rapport au dollar | Économie

La propagation du coronavirus et la crainte d’un impact significatif de la maladie sur l’économie mondiale ont incité les investisseurs à abandonner les devises des pays émergents les plus vulnérables et à se réfugier dans le dollar, ce qui a entraîné une dépréciation Soutenu par les devises latino-américaines.

Ce comportement facilitera les exportations des pays d’Amérique latine, mais il rendra la majorité des importations plus chères et rendra difficile le remboursement de la dette, publique et commerciale, contractée en dollars.