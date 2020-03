La photo virale de Harry et Meghan à leur retour au Royaume-Uni

Le prince Harry et sa femme Meghan sont retournés au Royaume-Uni et la photo de ce moment est devenue virale. Harry et Meghan retournent au pays pour assister aux récompenses de la Fondation Endeavour, créée par le prince en 2012. Jusqu’au 31 mars prochain, le prince Harry et son épouse Meghan feront officiellement partie de la cour royale britannique.

Dans ce qui peut signifier la dernière visite du prince Harry et de son épouse Meghan au Royaume-Uni dans le cadre de la royauté britannique, le couple de médias a joué dans un moment devenu viral sur les réseaux sociaux: l’arrivée sous un parapluie qui Il protégeait de la pluie.

Le couple a mis en vedette cette semaine cette image spectaculaire à leur retour au Royaume-Uni avant de dire définitivement au revoir à la famille royale britannique. Http://t.co/On8Mxnzx3d

Selon les experts, les instantanés pris reflètent une image de perfection entre Harry, le prince anglais qui a décidé de quitter ses responsabilités dans le cadre de la royauté; et sa femme Meghan, l’actrice américaine qui aurait influencé son mari en prenant cette décision.

Combiné avec la couleur bleue, avec un pas lent mais sûr, Harry avec un parapluie à la main; Meghan de la main de Harry, les ducs se regardent avec complicité alors qu’ils marchent résolus sous une légère bruine, qui parvient à être capturée sur les photos, pour lui donner cette touche distinctive.

Le prince Harry et Meghan font une de leurs dernières apparitions officielles ensemble en tant que royals au Royaume-Uni via @.

Harry et Meghan retournent au Royaume-Uni pour assister aux récompenses de la Fondation Endeavour, créée par le Prince en 2012 pour reconnaître le travail des membres des Forces armées blessés dans l’exercice de leurs fonctions et qui à cette occasion ont été livrés au Manoir London House.

Après la controverse qui a signifié l’annonce du couple de renoncer à ses responsabilités réelles et le conflit présumé avec la reine Elizabeth sur l’impact de cette action sur la famille royale britannique, Sa Majesté lui a permis de continuer à diriger la Fondation.

D’où le retour des ducs de Sussex au Royaume-Uni, ce qui n’a pas été sans controverse, car selon les médias locaux de nombreuses personnes qui ont assisté pour les recevoir l’ont fait avec des huées, scénario contraire aux mois précédents, alors qu’ils étaient le couple préféré des Britanniques.

Jusqu’au 31 mars prochain, le prince Harry et son épouse Meghan feront officiellement partie de la cour royale britannique en tant que ducs de Sussex, d’où ils établiront leur résidence au Canada, faisant partie du soi-disant Commonwealth of Nations, mais où ils vivront. civil.