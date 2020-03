La photographie couleur repose sur la fécule de pomme de terre

Publié à l’origine en juillet 1907

Crédit: Scientific AmericanAdvertisement

«Un nouveau procédé de photographie en couleurs a été mis en place à Paris par MM. Auguste et Louis Lumière, qui figurent parmi les plus grands savants de France dans ce département des sciences. Ils sont capables de prendre une photo en couleurs sur une seule plaque et dans un appareil photo ordinaire, avec des expositions d’une seconde ou moins. La plaque spécialement préparée est formée en plaçant des particules colorées microscopiques sur une plaque de verre (on constate que l’amidon de pomme de terre est le mieux adapté à cet effet). Trois couleurs sont utilisées pour les particules, et elles forment les écrans couleur [filters] pour l’assiette. “

—Scientific American, juillet 1907

Plus de joyaux des 175 premières années de Scientific American peuvent être trouvés sur notre page anniversaire brillante.

Lisez ceci

Bulletin

Découvrez la science qui change le monde. Explorez nos archives numériques depuis 1845, y compris les articles de plus de 150 lauréats du prix Nobel.

Abonnez-vous maintenant!