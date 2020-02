La pionnière de la santé des femmes dont vous n’avez probablement jamais entendu parler

Lorsque Rebecca Davis Lee Crumpler (8 février 1831 – 9 mars 1895) a rassemblé près de deux décennies de ses notes de journal et les a versées dans un livre, elle avait déjà traité des centaines – probablement des milliers – de femmes et d’enfants. Crumpler avait été témoin de nombreuses vies interrompues prématurément et croyait au pouvoir de survie des pratiques préventives. Elle voulait que d’autres femmes tirent profit de ses observations et de ses connaissances accumulées. «Je désire», a écrit Crumpler, 52 ans, dans son traité de 145 pages, Un livre de discours médicaux en deux parties, consacré aux mères et aux enfants, «que mon livre soit un lecteur principal entre les mains de chaque femme; et pourtant adapté à tous ceux qui peuvent être familiers avec toutes les branches de la science médicale. ”

Au cours de la longue carrière de Crumpler, elle a travaillé pour le Freedmen’s Bureau, qui était chargé d’aider les anciens esclaves à passer de l’esclavage à la liberté et à la citoyenneté; dirigeait un cabinet médical très fréquenté dans la région de Beacon Hill à Boston; éduqué les femmes sur la grossesse et l’accouchement; et publié un volume important sur la prévention des maladies.

Née d’Absolum Davis et de Matilda Webber dans le Delaware, Rebecca a été élevée par une tante en Pennsylvanie qui a démontré un don clair pour la guérison, même si elle n’avait aucune formation formelle. En tant que jeune fille, Rebecca a regardé sa tante guérir de nombreux voisins, se souvenant plus tard que “j’ai conçu très tôt un penchant pour et cherché chaque occasion de soulager la souffrance des autres.” En 1852, alors qu’elle avait 21 ans, elle a déménagé à Charlestown Mass., Près de Boston, où Rebecca a créé un cabinet de soins infirmiers et a épousé Wyatt Lee (décédée en 1863). Dans son travail d’infirmière, elle a attiré l’attention de collègues médecins masculins qui l’ont encouragée à postuler au New England Female Medical College (NEFMC), où elle a été acceptée en 1860.

De nombreux médecins masculins du milieu du XIXe siècle méprisaient les nouvelles institutions médicales pour femmes, affirmant que les femmes étaient trop «sensibles» ou qu’elles ne seraient pas en mesure de comprendre pleinement le programme scientifique. D’un autre côté, des médecins comme Israel Tisdale et Samuel Gregory, les fondateurs du NEFMC (créé en 1848, l’institution est devenue plus tard une partie de l’Université de Boston) ont soutenu que seules les femmes médecins pouvaient protéger les patientes des médecins masculins «prédateurs» et «corrompus». . Ces défenseurs de l’éducation médicale pour les femmes ont soutenu une législation qui permettait aux femmes d’accéder à la profession. Crumpler a ensuite déclaré que «tout honneur est dû à une législation visionnaire qui a reconnu l’importance de la femme apte à occuper la grande et naturelle charge d’infirmière ou de docteur en médecine».

Le Boston Herald a annoncé la graduation de Crumpler du NEFMC le mardi 3 mars 1864. Crumpler a été la première femme médecin noire dans un domaine de plus de 54 000 médecins. Quelque 300 étaient des femmes.

La fin de la guerre civile en 1865 a laissé quatre millions de Noirs américains, ainsi que des centaines de milliers de pauvres sudistes blancs, sans logement adéquat ni soins médicaux. Le Congrès a créé le Freedmen’s Bureau («le Bureau des réfugiés, des hommes libres et des terres abandonnées»). En plus d’aider à réunir les familles, à résoudre les conflits fonciers, à inculquer des pratiques de travail et à créer des écoles, le Freedmen’s Bureau a formé une branche médicale indispensable pour lutter contre les maladies comme le choléra et la variole qui se sont rapidement généralisées dans les conditions de réfugiés et les villes-tentes dans le Sud de l’après-guerre civile. En 1866, le Crumpler de 35 ans, nouvellement marié à Arthur Crumpler, s’est engagé pour servir dans le Freedmen’s Bureau, sous la direction du général Orlando Brown à Richmond, en Virginie. Elle était l’un des 23 seuls médecins afro-américains – hommes ou femelle.

La crise humanitaire nationale a suscité un sentiment d’appellation de Crumpler. Elle a écrit que «mon esprit était centré sur Richmond, la capitale de la Virginie, en tant que champ approprié pour un véritable travail missionnaire, et qui offrirait de nombreuses opportunités de se familiariser avec les maladies des femmes et des enfants».

Elle a poursuivi: “Pendant mon séjour, presque toutes les heures se sont améliorées dans ce domaine du travail. Le dernier trimestre de l’année 1866, j’ai pu, par l’intermédiaire de l’agence du Bureau du général Brown, avoir accès chaque jour à un très un grand nombre d’indigents et d’autres de classes différentes dans une population de plus de 30 000 personnes de couleur. »

UN LIVRE DE DISCOURS MÉDICAUX

De retour de Virginie à Boston, en 1869, Crumpler met sur pied un cabinet médical qui met l’accent sur les soins aux femmes et aux enfants. Crumpler voulait tendre la main à toutes les femmes au sujet du «plus pénible de leurs plaintes» et étendre sa portée au-delà des patients qu’elle pouvait traiter en personne. En 1883, 12 ans avant sa mort, Crumpler a publié A Book of Medical Discourses, offrant ses connaissances accumulées et ses découvertes médicales aux «mères, infirmières et à tous ceux qui souhaitent atténuer les afflictions de la race humaine».

Les discours médicaux, qui se lisent un peu comme un modèle pour les années 80 à quoi s’attendre quand vous vous attendez, couvrent la grossesse, les soins infirmiers, la petite enfance, la dentition et les maladies courantes pendant les cinq premières années. Rempli de suggestions et de conseils pour les nouvelles mères, Medical Discourses comprend des avertissements contre le fait de donner aux enfants du laudanum pour la toux. Et elle a mis en garde contre l’achat du sirop contre la toux vendu par les pharmaciens car les ingrédients pourraient être toxiques. Crumpler a rapporté qu’une mère qui espérait soulager la toux de son enfant «était revenue à la maison avec un cadavre». Son avertissement sur l’importance du premier lavage pour bébé a été suivi par la crainte que les médecins de sexe masculin n’aient quitté le lieu de naissance trop tôt: «le médecin de sexe masculin ne reste pas toujours assez longtemps pour voir s’acquitter de cette tâche importante.»

Crumpler a également indiqué que «aucun visage de bébé ne devrait être couvert pendant son sommeil». Et elle a encouragé les nouvelles mères à comprendre le cri d’un bébé: «les enfants pleurent pour le passe-temps; ils devraient donc. [Crying] développe le poumon et soulage les tubes à air de toute collection de flegme. ”

En effet, Crumpler, qui a insisté sur le fait que la prévention était une meilleure stratégie que le traitement, a consacré deux chapitres à la prévention et au traitement du choléra infantile. “Il ne fait aucun doute que des milliers de petits meurent chaque année à nos portes, de maladies qui auraient pu être évitées ou interrompues par une aide opportune.”

Dans Sick from Freedom: African-American Illness and Suffering during the Civil War and Reconstruction, Jim Downs a noté que «Rebecca Crumpler, la seule femme médecin noire connue employée par le Bureau, a soutenu que les facteurs à l’origine de la maladie auraient pu être évités».

En effet, Crumpler s’est toujours concentrée sur «les possibilités de prévention», le principe central de son livre de conseils médicaux. Elle a plaidé pour que les familles de tous les niveaux de revenus reçoivent des soins médicaux appropriés, ainsi que des conseils en matière de régime alimentaire et de nutrition qui pourraient prévenir les décès prématurés de maladies graves telles que le choléra, la diphtérie et la pneumonie, ainsi que d’autres tragédies et accidents domestiques.

En 2016, Melody T. McCloud, diplômée de la Boston University School of Medicine et obstétricienne-gynécologue qui est fondatrice / directrice médicale d’Atlanta’s Women’s Health Care, a exhorté l’université à commémorer les réalisations de Crumpler. “Dr. Il faut se souvenir de Rebecca Crumpler comme d’un modèle », a déclaré McCloud. «Les gens doivent connaître le courage dont elle a fait preuve et ce qu’elle a surmonté.» McCloud, qui parle et écrit régulièrement sur les inégalités raciales systémiques dans les soins médicaux, a travaillé avec Douglas Hughes, ancien doyen associé des affaires universitaires à l’Université de Boston, sur l’exposition de Crumpler. Aujourd’hui, l’Université de Boston présente encore l’exposition en mémoire du travail de Crumpler ainsi que les réalisations d’autres anciens.

En raison de la suggestion formelle et de la promotion active de McCloud, le 30 mars 2019, le gouverneur Ralph Northam a publié une proclamation commémorant les «formidables réalisations de la médecine» de Crumpler à Richmond. McCloud espère voir quelque chose d’encore plus permanent mis en place pour faire connaître Crumpler en tant que figure historique de la médecine.

McCloud salue la persévérance de Crumpler. «Lors de son travail pour le Freedmen’s Bureau à Richmond, en Virginie, il a été signalé que les hôpitaux refuseraient à Crumpler le privilège d’admettre des patients», explique McCloud. «Les pharmaciens ne voulaient pas honorer les ordonnances qu’elle rédigerait. Elle a été diminuée et harcelée par ceux qui prétendaient que le MD derrière son nom représentait Mule Driver. Cela me fait mal d’entendre ce qu’elle a enduré. »

McCloud ajoute: «Je pense que Crumpler a surmonté des cotes incroyables – et elle mérite plus de sensibilisation nationale.»