La pionnière de l’astronomie Cecilia Payne-Gaposchkin a brisé les barrières entre les sexes

C’était en 1924, et Cecilia

Payne-Gaposchkin était au bord d’une percée. Arcs-en-ciel faibles de

la lumière des étoiles, enregistrée sur du verre photographique, détenait des secrets sur la façon dont l’univers était

mettre ensemble. Si seulement elle pouvait lire l’histoire de Starlight.

Comme pour tout autre défi en elle

la vie, Payne-Gaposchkin ne s’arrêterait pas. Elle est allée une fois sans sommeil pendant 72

heures, du mal à comprendre ce que les étoiles lui disaient.

“C’était

une impatience avec l’ordinaire – avec le sommeil, les repas, même les amitiés et

famille – cela l’avait poussée aussi loin qu’elle se souvienne », journaliste

Donovan Moore écrit dans son livre célébrant la vie de Payne-Gaposchkin (qui

a ajouté «Gaposchkin» à son nom lors du mariage en 1934). Après sa mort en 1979,

d’autres scientifiques continueraient à se souvenir d’elle comme «la femme la plus éminente

astronome de tous les temps. ” À une époque où la science était en grande partie un club d’hommes,

elle avait compris la composition chimique des étoiles.

En quoi

Stars Are Made Of, Moore emmène ses lecteurs dans une tournée méticuleusement

La vie remarquable de Payne-Gaposchkin, tirée d’entrevues familiales, contemporaine

comptes et les propres écrits de Payne-Gaposchkin. C’est une histoire fascinante d’une femme

qui a renversé tous les murs devant elle pour obtenir les réponses qu’elle souhaitait

le cosmos.

Croissance

en Angleterre, son amour de la science a commencé avant qu’elle ne puisse lire. Mais l’anglais

la société au début des années 1900 ne savait pas quoi faire avec une fille aussi déterminée.

Quelques jours avant son 17e anniversaire, on lui a dit de quitter l’école après

les administrateurs ont constaté qu’ils ne pouvaient pas répondre à son besoin insatiable d’apprendre les mathématiques et

science. Pendant des cours de physique à l’Université de Cambridge, elle, comme tous

les femmes, ont dû s’asseoir à l’avant, forcées de défiler devant les étudiants mâles piétinant

temps avec ses pas.

Et

pourtant, elle a persisté, devenant une femme de premières. En 1925, Payne-Gaposchkin

est devenu la première personne à recevoir un doctorat. en astronomie du Radcliffe College

à Cambridge, Mass. En 1956, elle a été la première femme à être promue à plein

professeur à Harvard et plusieurs mois plus tard a été le premier à présider un

département à l’université.

Son grand

percée est survenue peu de temps après avoir trouvé du travail au Harvard College Observatory

1923. Elle a pris la responsabilité d’analyser la bibliothèque de l’institution de

spectres stellaires: lumière des étoiles divisée en ses couleurs composantes, révélant des éléments

dans les étoiles sur la base de quelles longueurs d’onde de lumière manquaient.

le

problème, personne n’avait encore passé au peigne fin le recensement de la

des atomes. Pour ce faire, il a fallu utiliser le nouveau domaine de la physique quantique pour identifier

des dizaines de signatures d’éléments dans des milliers de spectres – une tâche à laquelle

Payne-Gaposchkin était parfaitement adapté. Le travail était exténuant et fastidieux,

exigeante, elle exploite ses habiles capacités d’observation, son esprit mathématique vif

et une formation rigoureuse en physique.

Après

environ deux ans de concentration presque ininterrompue, elle a renversé l’un des

pensées dominantes du jour: que les étoiles étaient chimiquement similaires à la Terre.

Au lieu de cela, l’hydrogène semblait être un million de fois plus abondant que prévu, et

l’hélium mille fois. La Terre, semble-t-il, n’était pas le modèle du

univers.

Au

temps, les conclusions de Payne-Gaposchkin ont été largement rejetées comme fausses. Ce n’était pas

jusqu’à ce que l’astronome américain Henry Norris Russell arrive à la même conclusion

des années plus tard, les esprits ont commencé à changer.

Tandis que

les opinions sur son travail ont été lentes à changer, les opinions sur les femmes ont progressé

était glaciaire. Payne-Gaposchkin a enseigné à Harvard pendant près de deux décennies avant

figurant dans le catalogue des cours. Pourtant, sa soif de connaissance n’a jamais

arrêté. Une étudiante s’est émerveillée de «ses vues sur l’art italien ou paléolithique

haches, ou le travail du bois en mosaïque, ou la première édition imprimée de Reynard le

Fox », écrit Moore.

Payne-Gaposchkin

est le personnage principal du livre de Moore. Mais le livre est aussi un conte de début

La science du 20e siècle et les obstacles auxquels toutes les femmes de l’époque étaient confrontées. N’importe qui

intéressé par l’un de ces sujets se délectera des détails de ce livre.

Quant à Payne-Gaposchkin, alors qu’elle était consciente de ces barrières, elle ne se considérait pas comme une pionnière féministe. Elle était attirée par les étoiles, et les étoiles étaient aveugles au genre. «Elle ne se considérait pas comme une femme astronome», écrit Moore. “Elle était astronome.”

