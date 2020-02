La pire minute pour Diego Maradona: Barrios a raté un penalty qui a scellé la victoire et Patronato l’a égalé

Gymnastique La Plata a été imposé à Patronato dès les 4 minutes de la première mi-temps grâce à une tête de Paolo Goltz. L’équipe de Diego Armando Maradona a remporté une victoire clé contre un rival direct qui lui a permis de quitter la dernière place du tableau des moyennes. Mais tout s’est effondré en un clin d’œil: Lucas Barrios a raté le penalty qui signifiait 2-0 et contre cela est venu le tirage au sort de la visite.

Tout a commencé à 37 minutes, lorsque Lautaro Comas commet une faute inhabituelle sur Maximiliano Comba dans la surface lorsque le joueur de Wolf est dos à l’arc de Matías Ibáñez et s’apprête à quitter la surface. Nestor Pitana n’a pas hésité: il a sanctionné le peine maximale pour l’équipe de La Plata.

Lucas Barrios, qui est arrivé sur ce marché à la demande de Maradona et est entré dans la première étape en raison de la blessure de Jhonathan Agudelo, a repris le lancement des 12 étapes. Son tir a touché le poteau droit de l’arc défendu par Ibáñez, qui s’est jeté du côté gauche. L’horloge était coincée dans le 38 minutes et 50 secondes en ce moment.

35 secondes plus tard, le ballon était déjà dans l’autre zone et Gabriel Ávalos éclata de solitude au milieu du but pour le pousser vers le fond du filet. Que s’est-il passé pour que la pièce se termine ainsi? Un service rapide, une expédition du milieu du champ à la zone, la tête d’Ávalos à la porte de la zone et l’apparition de Cristian Tarragona à déborder. L’attaquant a jeté un centre à mi-chemin au cœur de la zone, Hugo Silveira l’a dévié et le capitaine est apparu au point de penalty pour marquer le but.

«Avec le penalty, nous étions ouverts et ils ont marqué le but. L’espoir est la dernière chose que je vais perdre. J’ai amené Barrios, c’est un marqueur de course, aujourd’hui j’ai eu la malchance de rater le penalty“Maradona a dit brièvement après la fin du match.

La vérité est que cette erreur est la clé de l’avenir du Loup, qui avec une victoire a quitté le dernière place dans le tableau moyen et positionné l’équipe de Paraná là-bas. Quatre jours après la fin de la Super League – il y a toujours la Super League Cup – la gymnastique devra ajouter contre Chapelet Central, Indépendant, Atlético Tucumán et La bouche Rêver de permanence. Il est actuellement dernier dans les moyennes, huit de Colón de Santa Fe, qui est la première équipe en dehors de la zone rouge.