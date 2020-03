La pluie de fer fondu tombe sur une exoplanète brûlante

Il y a un nouveau concurrent pour le titre “exoplanète la plus exotique”.

La couronne reposait peut-être depuis un certain temps sur la tête de HD 189733 b, un monde extraterrestre bleu cobalt où la pluie de verre fondu se déverse latéralement dans l’air à une vitesse pouvant atteindre 5400 mph (8790 km / h). Mais une nouvelle étude rapporte que la pluie de fer tombe probablement à travers l’air épais et turbulent du WASP-76 b, un étrange «ultrahot Jupiter» qui se trouve à environ 640 années-lumière du soleil, dans la constellation des Poissons.

Le WASP-76 b zippe autour de son étoile hôte une fois tous les 1,8 jours terrestres, une orbite si serrée que la planète gazeuse est «verrouillée en marée», montrant toujours à l’étoile le même visage. Les températures sur cette côte montent au-dessus de 4350 degrés Fahrenheit (2400 degrés Celsius) – assez chaud pour vaporiser les métaux – tandis que la nuit est beaucoup plus froide (mais toujours ridicule) 2730 F (1500 C), selon les chercheurs.

«Ce sont probablement les climats les plus extrêmes que nous ayons jamais pu trouver sur une planète», a déclaré l’auteur principal de l’étude, David Ehrenreich, professeur agrégé d’astronomie à l’Université de Genève en Suisse.

“Nous devons étendre notre compréhension de ce qu’est un climat, ce qu’est une atmosphère planétaire, pour comprendre cet objet”, a déclaré Ehrenreich à Space.com.

WASP-76 b a été découvert en 2013. La planète extraterrestre est à peu près aussi massive que Jupiter mais presque deux fois plus large, probablement parce que les charges de rayonnement massives que l’exoplanète reçoit de son étoile hôte gonflent considérablement son atmosphère. (Et une note rapide sur la distance de l’objet: certaines sources affirment que le WASP-76 b est à environ 390 années-lumière, mais ce nombre est inexact, a déclaré Ehrenreich. Lui et ses collègues ont calculé la distance du WASP-76 b en utilisant les données de l’ultraprécis d’Europe. vaisseau spatial à cartographie stellaire Gaia.)

Pour la nouvelle étude, les chercheurs ont étudié le WASP-76 b à l’aide du spectrographe à échelle pour les exoplanètes rocheuses et les observations spectroscopiques stables (ESPRESSO), un instrument installé sur le très grand télescope de l’Observatoire austral européen au Chili.

ESPRESSO a détecté une forte signature de vapeur de fer à la frontière «du soir» qui sépare le côté jour du WASP-76 b de son côté nuit. Mais aucune signature de ce genre n’a été repérée à la frontière du «matin» de l’autre côté de la planète, où la nuit se confond avec le jour.

“Quelque chose doit se passer sur la nuit qui fait disparaître le fer”, a déclaré Ehrenreich.

La meilleure explication, a-t-il ajouté, est que les vents et la rotation du WASP-76 b transportent le fer vaporisé du côté jour au côté nuit. Le côté nuit est suffisamment frais pour que la vapeur de fer se condense en nuages, qui déversent ensuite de la pluie dans l’air là-bas. Cette pluie pourrait être constituée de composés tels que le sulfure de fer ou l’hydrure de fer.

Mais «étant donné les conditions, les [scenario] est que le fer se condense en gouttelettes liquides de fer pur », a déclaré Ehrenreich. (Cette pluie de fer finira probablement par revenir à la journée via la circulation atmosphérique, perpétuant le cycle, a-t-il ajouté.)

Et cette pluie n’est probablement pas arrosée dans une brume douce, car la grande disparité de température entre les deux moitiés du WASP-76 b génère des vents d’une férocité surprenante. Le fer dans l’air de la planète, par exemple, se précipite vers la nuit à environ 18 000 km / h, a déclaré Ehrenreich.

L’exotisme de WASP-76 b ne s’arrête pas là. L’atmosphère de la journée peut être beaucoup plus gonflée que celle de la nuit en raison des charges thermiques plus élevées, ont déclaré les chercheurs. Ainsi, les frontières «du soir» et «du matin» entre les deux hémisphères pourraient être marquées par des nuages ​​imposants qui tombent de la lumière vers l’obscurité.

“Et la bruine de cet automne ne serait pas des gouttelettes d’eau mais des gouttelettes de fer”, a déclaré Ehrenreich.

La folie de WASP-76 b a plus qu’un simple attrait. Les nouvelles informations sur cette étrange exoplanète devraient aider les scientifiques à affiner et tester les modèles climatiques et de circulation mondiale, conduisant à une meilleure compréhension des atmosphères exoplanétaires en général, a déclaré Ehrenreich. Et WASP-76 b sert également de rappel convaincant aux chercheurs pour garder un esprit ouvert, car la nature produit une diversité vertigineuse de mondes.

“Les exoplanètes sont un véritable trésor plein de surprises”, a déclaré Ehrenreich. “Plus vous regardez, plus vous en trouvez.”

Lui et ses collègues visent à dénicher d’autres surprises de ce genre. Les nouveaux résultats, publiés en ligne aujourd’hui (11 mars) dans la revue Nature, proviennent des toutes premières observations scientifiques jamais réalisées avec ESPRESSO, en septembre 2018. Les chercheurs mènent actuellement une vaste enquête sur les atmosphères exoplanètes à l’aide d’ESPRESSO, qui pourrait révéler si WASP-76 b est une valeur aberrante ou un membre d’une classe de mondes très étrange.

“Ce que nous avons maintenant est une toute nouvelle façon de suivre le climat des exoplanètes les plus extrêmes”, a déclaré Ehrenreich dans un communiqué.

Copyright 2020 Space.com, une entreprise du futur. Tous les droits sont réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.